En un mundo cada vez más conectado, abrir las puertas de tu empresa al talento internacional no solo es emocionante, sino una estrategia inteligente para infundir innovación y diversidad en tu equipo. Sin embargo, el proceso de dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo de otro país a España puede parecer un laberinto de trámites y papeleo.

Desde sortear los permisos de trabajo hasta asegurarse de que todo esté en regla con la Seguridad Social, hay mucho terreno que cubrir. En este artículo, te guiaremos de manera clara y sencilla a través de este proceso, mostrándote paso a paso cómo hacerlo sin complicaciones.

¿Cuándo es necesario el permiso de trabajo, en España, para extranjeros?

¿Cuándo es necesario el permiso de trabajo, en España, para extranjeros?

Incorporar talento internacional a tu equipo puede ser un movimiento estratégico brillante, respondiendo no solo a las necesidades específicas de recursos humanos de tu negocio sino también enriqueciéndolo con nuevas perspectivas y competencias. Esta apertura hacia la contratación de profesionales extranjeros, en muchas ocasiones, surge de la necesidad de cubrir ciertos perfiles laborales que escasean o son directamente inexistentes en el mercado laboral español.

Si te encuentras en esta situación, es probable que te plantees cómo atraer a estos talentos internacionales a tu empresa, qué tipos de contratos ofrecerles y cómo asegurarte de que todo el proceso se ajuste a la legalidad vigente en España.

Es crucial saber que el marco legal para la contratación de trabajadores extranjeros se encuentra principalmente definido por el Reglamento de Extranjería, que ha sido actualizado recientemente mediante el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio de 2022. Afortunadamente, para los ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, el acceso al mercado laboral español es directo y cuentan con los mismos derechos laborales que los españoles, simplificando significativamente el proceso.

Sin embargo, para aquellos profesionales que provienen de fuera de estos territorios, la obtención de un permiso de trabajo en España se convierte en un paso obligatorio. Aquí, nos encontramos principalmente con dos escenarios:

Los trabajadores extranjeros que aún no han llegado al país. En este caso, estaríamos dispuestos a contratar a un trabajador extranjero no residente en España.

Y aquellos que, ya estando en el país, se encuentran en una situación irregular.

En ambos casos, es vital abordar el proceso con conocimiento y precaución para garantizar una contratación exitosa y conforme a la ley.

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¿Qué tipos de contrato de trabajo en España para extranjeros existen?

Para abordar estas situaciones (empleados extranjeros que la empresa desea incorporar en España y aquellos que ya se encuentran en el país en situación irregular), existen procedimientos específicos para regularizar su estatus y permitirles trabajar y vivir legalmente en España.

Para adquirir el permiso de trabajo y residencia correspondiente, es indispensable presentar un contrato de trabajo para extranjeros que cumpla con ciertos criterios en términos de duración y remuneración, entre otros aspectos.

Dependiendo de la situación, el proceso de solicitud de esta autorización puede ser iniciado por el empleador o, en otros casos, por el propio trabajador.

En resumen, estos son los casos principales:

Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena , destinada a la contratación de trabajadores en sus países de origen, que permite al trabajador vivir en España durante un período específico por motivos laborales. Este proceso es iniciado por el empleador.

Autorizaciones por circunstancias excepcionales de arraigo, que son una serie de excepciones que permiten al solicitante, a través de su propia iniciativa, legalizar su situación laboral y residencial en España.

Aunque hay otras opciones y procedimientos disponibles, la mayoría de las situaciones se categorizan dentro de estas dos principales.

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Entonces…¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo un contrato de trabajo para extranjeros? En el siguiente apartado, te especificamos los requisitos necesarios para este tipo de contratos de extranjeros.

¿Qué requisitos son necesarios?

Como hemos dicho anteriormente, la concesión de la autorización de residencia y laboral para empleo por cuenta ajena es un proceso que el empleador o la empresa debe iniciar para contratar a un individuo que no vive ni se encuentra en España.

Por lo tanto, los aspectos clave a considerar son los siguientes:

La edad mínima del trabajador es de 16 años.

El contrato laboral debe tener una duración de más de 90 días pero menos de cinco años.

La validez de la autorización queda en pausa hasta que se consiga el visado, el trabajador entre a España y se le inscriba en la Seguridad Social correspondiente por el empleador solicitante.

La relación debe ser de carácter laboral, es decir, un empleo por cuenta ajena.

En el proceso de contratación de trabajadores extranjeros no comunitarios para trabajar en España, tanto las empresas como los futuros empleados deben cumplir con una serie de obligaciones y requisitos esenciales. A continuación, desglosaremos las principales obligaciones que las empresas deben asumir en este proceso, así como los requisitos indispensables que los trabajadores extranjeros deben satisfacer para poder trabajar legalmente en España.

Obligaciones de la empresa Requisitos para el trabajador extranjero Debe haber disponibilidad en el mercado laboral nacional para realizar la contratación. No debe estar irregularmente en el país. Se debe ofrecer al trabajador extranjero un sueldo por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para una jornada completa y cumplir con la duración mínima del contrato. No debe tener antecedentes penales en España o en su país de origen o residencia en los últimos cinco años. La empresa debe estar al día con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria. No debe estar incluido en la lista de personas rechazables en países con los que España tiene acuerdos. El empleador necesita demostrar que cuenta con los recursos económicos, materiales o humanos necesarios. Debe respetar el compromiso de no retorno a España por un periodo establecido. Es imprescindible asegurar una actividad constante durante el periodo de validez de la autorización. Debe estar capacitado y tener las cualificaciones necesarias para el trabajo que se le ofrece. Es obligatorio pagar la tasa por el trámite de la autorización. Es necesario pagar la tasa por el trámite de su autorización.

Concluir exitosamente el proceso de contratación de un trabajador extranjero en España requiere de una comprensión detallada y un cumplimiento estricto de las obligaciones y requisitos establecidos por la legislación. Al seguir estas directrices, se facilita la integración de talento internacional en el mercado laboral español, enriqueciendo la diversidad y competitividad de la economía, al tiempo que se asegura el respeto y la protección de los derechos laborales de todos los implicados.

Al utilizar PayFit, las empresas no solo garantizan el cumplimiento total con las regulaciones españolas en materia de empleo y nómina, sino que también se benefician de un sistema automatizado que facilita la incorporación de trabajadores extranjeros, asegurando que se cumplan todas las obligaciones fiscales, sociales y laborales desde el inicio.

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