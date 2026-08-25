Puntos clave sobre el cambio de turno El cambio de turno como modificación sustancial está regulado por el art. 41 ET: exige causas justificadas y un preaviso mínimo de 15 días.

La empresa debe notificar el cambio por escrito , indicando el motivo y la fecha de efectividad.

El trabajador puede aceptarlo, impugnarlo o solicitar extinción indemnizada si le perjudica gravemente.

Para la distribución irregular de la jornada el preaviso se reduce a 5 días hábiles

El cambio de turno es una de las modificaciones de la jornada laboral que más impacto tiene en la organización de una empresa y en la conciliación de los trabajadores. Gestionarlo correctamente implica respetar el procedimiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores, aplicar el convenio colectivo y comunicar los cambios conforme a la normativa, además de los diferentes tipos de jornada laboral.

En este artículo explicamos cuándo puede modificarse un turno de trabajo, qué derechos tienen los trabajadores y qué aspectos conviene tener en cuenta para gestionar estos cambios correctamente.

¿Cuándo puede la empresa cambiar el turno de trabajo?

¿Cuándo puede la empresa cambiar el turno de trabajo?

El régimen de trabajo a turnos forma parte de la jornada laboral del trabajador. Cuando la empresa decide modificar el sistema de turnos de forma sustancial, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores clasifica ese cambio como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que implica seguir un procedimiento específico. Si no lo cumple, la modificación puede ser declarada nula judicialmente.

¿Qué causas justifican el cambio de turno?

El art. 41 ET exige que la empresa acredite razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (causas ETOP) para modificar el régimen de turnos. Algunos ejemplos frecuentes en pymes son:

Reorganización del servicio por nuevas necesidades operativas.

Paso de turno partido a jornada continua o viceversa para optimizar la productividad.

Implantación de un sistema de turnos rotativos donde antes existía turno fijo.

Necesidades derivadas de un incremento o reducción significativa de la actividad.

En todos los casos, la empresa debe poder justificar de forma documentada la causa. Un cambio de turno sin causa acreditada puede ser impugnado por el trabajador y declarado injustificado por el juzgado.

¿Qué preaviso es obligatorio en el cambio de turno?

El plazo de preaviso varía según el tipo de cambio que se aplique. La siguiente tabla resume los plazos mínimos legales:

Supuesto Base legal Preaviso mínimo Modificación sustancial del régimen de turnos Art. 41.3 ET 15 días Distribución irregular de la jornada Art. 34.2 ET 5 días hábiles Trabajadores a tiempo parcial (media jornada) Art. 12.4.c ET 3 días Cambio de urgencia / fuerza mayor Jurisprudencia 24 horas (documentado)

En todos los casos, el preaviso debe respetar además el horario de descanso mínimo entre jornadas (12 horas) y no puede vulnerar los derechos del trabajador sobre sus periodos de descanso ya reconocidos.

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¿Puede el trabajador rechazar un cambio de turno?

Cuando la empresa notifica una modificación sustancial del turno, el trabajador no está obligado a aceptarla en silencio. El art. 41 ET le reconoce varias opciones para proteger sus derechos.

Ante una notificación de cambio de turno, el trabajador puede optar por:

Aceptar el cambio y adaptarse al nuevo turno.

Impugnar la decisión ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 20 días hábiles desde la notificación.

Solicitar la extinción del contrato con indemnización de 20 días por año trabajado (con un tope de 9 mensualidades), si el cambio afecta a su jornada, horario o régimen de turnos y le perjudica gravemente.

Si el cambio no respeta el procedimiento legal (sin causa acreditada, sin preaviso de 15 días o sin notificación escrita), el trabajador puede negarse a cumplirlo sin que eso constituya falta disciplinaria. Su obligación es mantener el horario anterior hasta que la empresa siga el procedimiento correcto.

💡 ¿Sabías que...? El art. 34.8 ET reconoce el derecho a solicitar adaptaciones de jornada y horario por conciliación de la vida familiar y laboral, lo que limita el poder de dirección de la empresa. Los tribunales han declarado injustificados cambios de turno que, pese a tener causa ETOP válida, no contemplaban alternativas razonables para trabajadores con hijos menores o familiares dependientes acreditados.

¿Cómo gestionar el cambio de turno entre compañeros?

Al margen del cambio impuesto por la empresa, es habitual que dos trabajadores acuerden voluntariamente intercambiar sus turnos. Este tipo de cambio entre compañeros tiene sus propias reglas y no exime a la empresa de supervisar que el intercambio cumple con la normativa.

Requisitos para el intercambio de turno entre trabajadores

Para que un cambio de turno entre compañeros sea válido deben cumplirse las siguientes condiciones:

Acuerdo voluntario y expreso de ambos trabajadores, preferiblemente por escrito.

Autorización de la empresa: Ningún intercambio es válido sin el visto bueno del responsable.

Respeto del descanso mínimo entre jornadas de 12 horas y del descanso semanal obligatorio .

No debe afectar a la organización general ni generar horas extra en hostelería u otros sectores sin la compensación correspondiente.

En negocios con un cuadrante de trabajo digital, estos intercambios pueden registrarse y aprobarse automáticamente, evitando errores y garantizando trazabilidad.

¿Qué debe incluir la notificación de cambio de turno?

Tanto si el cambio lo inicia la empresa como si se trata de un intercambio entre trabajadores, la notificación de cambio de turno debe realizarse por escrito e incluir como mínimo:

Identificación del trabajador o trabajadores afectados.

Descripción del turno actual y del nuevo turno propuesto.

Fecha de efectividad del cambio.

Causa justificativa (en cambios impuestos por la empresa).

Referencia a la posibilidad de impugnación (en cambios sustanciales).

Una comunicación bien documentada protege a la empresa ante una posible reclamación. Si la empresa cuenta con trabajadores a jornada completa y a jornada intensiva, debe adaptar el procedimiento y el preaviso al tipo de jornada de cada trabajador afectado.

Caso práctico: cambio de turno sin preaviso

Una empresa de restauración notifica verbalmente a uno de sus cocineros, el jueves por la tarde, que a partir del lunes siguiente deberá trabajar en el turno de noche en lugar del turno de mañana que tenía asignado. El empleado tiene dos hijos en edad escolar y nunca había sido informado de que su turno podía cambiar.

Consecuencias:

Incumplimiento del preaviso de 15 días del art. 41 ET: modificación impugnable y potencialmente nula.

Notificación verbal sin soporte escrito: la empresa no puede acreditar la comunicación ni la causa.

El trabajador puede negarse a cumplir el nuevo horario sin consecuencias disciplinarias y reclamar ante el Juzgado de lo Social.

Por ello, contar con un software de nóminas con gestión de turnos centraliza toda la información sobre la jornada de cada empleado, permite emitir notificaciones escritas automáticas con registro de fecha y contenido, y alerta cuando un cambio propuesto no respeta los plazos legales o los descansos mínimos. Menos errores, menos riesgos y una gestión de turnos a prueba de conflictos.

Sin embargo, gestionar un cambio de turno requiere mucho más que reorganizar horarios: es necesario respetar los plazos de preaviso, aplicar correctamente el convenio colectivo y cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. En PayFit, nos encargamos de gestionar la nómina y el cumplimiento laboral de tu empresa, ayudándote a aplicar correctamente la normativa y a mantener la gestión de la jornada siempre al día, para que tu equipo solo tenga que revisar y validar la información.

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