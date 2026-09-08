1. Nuestro compromiso con la protección de datos

La protección de la privacidad de las personas que nos facilitan sus datos personales ("Datos Personales") es de gran importancia para Payfit en nuestro día a día y cuando prestamos nuestros servicios. Vosotros habéis depositado vuestra confianza. Para ello, nos comprometemos a cumplir la legislación en materia de protección de datos y, en particular, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 ("Legislación Aplicable").

2. Disposiciones generales

Esta Política de Privacidad (la "Política") describe cómo Payfit Recursos Humanos, S.L. ("Payfit", "nosotros" o "nos") recopila, utiliza, aloja, comparte y protege tu información en relación con los servicios ofrecidos por Payfit como controlador de datos, incluyendo, pero no limitado a, los servicios prestados en o utilizando el dominio Payfit.com (el "Sitio") y/o la aplicación Payfit (la "Aplicación") (colectivamente, los "Servicios").

Esta Política de Privacidad se aplica cuando el cliente ("tu", el "Cliente", el "Usuario") accede, visita o utiliza cualquier parte de los Servicios.

A efectos de la presente Política de Privacidad:

un " Cliente " es una persona que utiliza la aplicación en virtud de un contrato de suscripción,

un " Cliente Potencial " es una persona que consulta el Sitio por interés en los Servicios y/o se inscribe para una demostración.

Un "Usuario" es una persona autorizada por el Cliente como administrador y/o colaborador, mediante la asignación de una cuenta de acceso personal a la Aplicación, para beneficiarse de los servicios.

3. Cambios en esta política de privacidad

Nos reservamos el derecho a modificar esta Política de Privacidad de vez en cuando para garantizar la transparencia de todas las operaciones de tratamiento de vuestros Datos Personales y para garantizar que esté siempre actualizada. Podremos notificarte cualquier cambio sustancial en la presente Política de Privacidad, antes de la fecha de entrada en vigor de los cambios, enviándote un correo electrónico o por cualquier otro medio razonablemente visible y accesible.

Por ello, te recomendamos que leas periódicamente esta Política de Privacidad.

4. Responsable de la protección de datos

Hemos designado a un Responsable de Protección de Datos (el "RPD"), cuyas funciones consisten en garantizar que nuestras operaciones de tratamiento cumplan la presente Política y, de forma más general, la Legislación Aplicable.

Nuestro RPD asiste a cada equipo de Payfit antes, durante y después de cualquier operación de tratamiento, atiende las solicitudes relativas a la protección de Datos Personales y sensibiliza al personal de Payfit en materia de protección de datos.

Nuestro RPD cuenta con las medidas organizativas y los recursos necesarios para gestionar el cumplimiento de la Legislación Aplicable por parte de Payfit.

Si tienes alguna pregunta o solicitud sobre el tratamiento de tus Datos Personales, ponte en contacto con nuestro RPD en las siguientes direcciones:

privacy@payfit.com

Payfit, Responsable de protección de datos, 37-39 avenue Trudaine 75009 Paris Francia.

5. Cómo procesamos tus Datos Personales

Recogemos y procesamos datos sobre vosotros y vuestro uso de los Servicios. La forma en que procesamos estos datos se describe a continuación:

Categorías de datos personales Finalidad del tratamiento Base jurídica Cliente Datos de identificación (apellidos, nombre, empresa, datos comerciales, correo electrónico, número de teléfono…). Información financiera, de facturación y de pago (pago, reembolso). Cualquier otra información que comparta con nosotros en el contexto de su relación con el Cliente. Ejecutar los Servicios solicitados en el marco del Contrato de Suscripción y garantizar su correcto funcionamiento, llevar a cabo las operaciones relativas a la prestación de los Servicios (creación, configuración y mantenimiento de su Cuenta Payfit…) ; Gestionar las interacciones con el Administrador del Cliente en el contexto de los Servicios de soporte ; Llevar a cabo operaciones relacionadas con la gestión de clientes en materia de: disputas, reclamaciones, litigios, contratos, pedidos, entregas, facturas, contabilidad y en particular, la gestión de cuentas de clientes ; Gestionar la relación comercial con el Cliente, en particular: organizar webinars y otros cursos de formación ; comunicarse con el Cliente y sus Usuarios sobre las ofertas, novedades y mejoras de los Servicios de Payfit, incluso a través de newsletters ; mejorar el uso de los Servicios por parte del Cliente ; realizar encuestas de satisfacción, opiniones, estudios y pruebas de productos ; y poner en contacto a clientes y potenciales clientes con otros clientes con el fin de intercambiar información sobre los servicios de Payfit. Responder a cualquier solicitud de las autoridades públicas ; Luchar contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La ejecución del contrato del que usted es parte. Nuestra obligación es cumplir la legislación que nos es aplicable. Nuestro interés legítimo en prestarle un servicio. Su consentimiento, si lo hemos recibido, para recibir correos electrónicos de marketing, o nuestro interés legítimo en enviarle marketing. Cliente potencial Apellidos, nombre, cargo, correo electrónico. Contactar con usted para una demostración y enviarle comunicaciones comerciales. Su consentimiento o si ha aceptado expresamente que Payfit se ponga en contacto con usted (por ejemplo, cuando rellena nuestro formulario de demostración en el Sitio) o si ha aceptado que un tercero transmita sus datos a sus socios, entre los que se encuentra Payfit. El interés legítimo de Payfit, en particular para ponerse en contacto con nuevos socios comerciales. Usuario del Sitio Cookies estrictamente necesarias Garantizar el correcto funcionamiento de los Servicios. Su consentimiento o cuando acepta el uso de cookies. Nuestro interés legítimo en las cookies estrictamente necesarias. Cookies funcionales Para almacenar la información que ya ha introducido el Sitio y para personalizar y optimizar su experiencia en el Sitio. - Cookies de rendimiento Para ayudarnos a comprender cómo se utilizan los Servicios y para comunicar esta información de forma anónima. - Cookies de marketing Para hacer un seguimiento de su uso de los Servicios y ayudarnos a mejorar su experiencia como usuario. - Usuario de la Aplicación Datos de identificación (nombre, apellido, empresa, datos de contacto profesionales, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.). Cualquier otra información que comparta con nosotros en el contexto de su uso de la Aplicación, incluyendo información sobre transacciones, facturas, gastos, recibos, información de nómina, salario, ausencias, permisos, historial de puestos y salarios. Cualquier información resultante de su uso de la aplicación, incluidos los registros de conexión y el historial de auditoría. El archivo con fines legales, incluida en particular la gestión de litigios y asuntos prejudiciales. La optimización, fiabilidad, supervisión y mejora de la calidad de los Servicios prestados (enrutamiento, reducción de errores, etc.), siempre que los Datos sean al menos seudonimizados antes de cualquier uso ; La mejora continua y el desarrollo de los Servicios ofrecidos por Payfit mediante el seguimiento del rendimiento y el análisis de los datos de uso, siempre que los Datos sean al menos seudonimizados antes de cualquier uso ; El desarrollo y la creación de nuevos servicios y/o funcionalidades, en relación con los Servicios, siempre que los Datos sean al menos seudonimizados antes de cualquier uso. Garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de la plataforma. Interés legítimo en defenderse en el marco de un litigio o pre-litigio. Interés legítimo en proporcionar servicios precisos y fiables, así como en mejorarlos. Interés legítimo en velar por la seguridad de la plataforma y en la detección de incidentes.

6. ¿Cuánto tiempo conservamos sus Datos Personales?

Sus Datos Personales se procesan de acuerdo con esta Política de Privacidad durante el tiempo que sea necesario para :

ejecutar los Servicios;

proporcionarle Servicios personalizados;

Cumplir las leyes y reglamentos aplicables, incluida la prevención del fraude, el cobro de comisiones, la resolución de litigios, la gestión de problemas y la asistencia en cualquier investigación u otras acciones permitidas por la ley.

En consecuencia, Payfit sólo conservará sus Datos Personales durante los siguientes períodos:

Categorías de datos personales Caducidad Motivo de la conservación Cliente Datos de identificación (apellidos, nombre, correo electrónico, etc.), cualquier documento contractual celebrado entre tú y Payfit, información financiera y de facturación (pagos, reembolsos, etc.) 6 años tras la finalización del contrato Para elaborar estadísticas y, de forma más general, con fines probatorios, dado que la mayoría de las reclamaciones están sujetas a un plazo de prescripción de 6 años. Cliente potencial Información sobre clientes potenciales (apellidos, nombre, datos de contacto, solicitud de demostración, etc.) 3 años o a petición del interesado de suprimir los datos, lo que ocurra primero. Para elaborar estadísticas, darte acceso a una cuenta demostración y ponernos en contacto contigo. Datos de navegación Cookies 13 meses después de su primera instalación en tu terminal Permite el correcto funcionamiento de los Servicios Usuario de la Aplicación Interacciones con Copilot 18 meses a partir de la interacción Permite el suministro y la mejora de los Servicios.

Cuando ya no tengamos una necesidad legítima de procesar tus datos personales, los eliminaremos tan pronto como sea técnicamente posible.

7. ¿Compartimos tus datos personales con terceros?

En relación con el uso de los Servicios, algunos de tus Datos Personales pueden ser procesados por Terceros para llevar a cabo algunas de las operaciones de procesamiento enumeradas anteriormente. Es posible que compartamos tus datos con las siguientes categorías de terceros:

Nuestros proveedores (incluidos sus subcontratistas), que procesan datos personales en nuestro nombre, para ayudarnos a proporcionarle los Servicios e información que ha solicitado o que creemos que le pueden interesar;

Nuestros socios, incluidos los integradores de sistemas, editores de software y desarrolladores, para permitirles proporcionarle los servicios que has solicitado o que ellos consideran de interés para ti;

Las agencias de crédito y prevención del fraude, los organismos y departamentos gubernamentales o cualquier otro tercero necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y proteger nuestra empresa.

Cuando compartimos tus datos personales con terceros, nos aseguramos de trabajar únicamente con empresas que protegen y aseguran tus datos personales y cumplen con la Legislación Aplicable de la misma manera que nosotros. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 28 del GDPR, el acceso a tus Datos Personales por parte de nuestros Subcontratistas está sujeto a la firma de un acuerdo por escrito que nos permita supervisar y controlar cómo nuestros Subcontratistas procesan tus Datos Personales.

8. ¿Dónde alojamos tus Datos Personales?

Los Datos Personales que procesamos son almacenados por nuestro proveedor de alojamiento Amazon Web Services en servidores ubicados dentro de la Unión Europea. Para llevar a cabo los Servicios, podemos transferir algunos de tus Datos Personales a terceros proveedores de servicios ubicados o que utilizan servidores situados fuera de la Unión Europea (la "UE") y del Espacio Económico Europeo (el "EEE"). En este caso, nos aseguramos de que :

están situados en un país que la Comisión Europea considera que tiene un nivel adecuado de protección de los datos personales o,

si se encuentran en Estados Unidos o en otro país no perteneciente al EEE : Cumplen las disposiciones contractuales que garantizan un nivel equivalente de protección de tus Datos Personales (como las cláusulas contractuales tipo establecidas por la Comisión Europea).



9. ¿Cómo protegemos tus Datos Personales?

En Payfit nos preocupa la seguridad de tus Datos Personales que tratamos. Por ello, adoptamos medidas de seguridad técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de sus Datos Personales asegurando un nivel de seguridad adecuado a los riesgos asociados al tratamiento y a la naturaleza de dichos Datos Personales, en particular:

Cifrado ultraseguro: todos los datos y la información transmitidos a nuestro servicio a través del protocolo seguro TLS 1.2 se cifran mediante claves RSA-4096, lo que le ofrece la mejor garantía de confidencialidad.

Servidores seguros: Nuestros servidores utilizan autenticación OAuth2 mediante tokens JWT, garantizando en todo momento la integridad, seguridad y autenticidad de los datos que procesamos. Nuestra base de datos también está altamente encriptada y requiere varias claves para funcionar.

Copias de seguridad: Utilizamos mecanismos de replicación para realizar copias de seguridad constantes de su información y garantizar que el servicio esté siempre disponible. Tus datos están en buenas manos.

Seguimiento continuo: los sistemas de alerta y verificación garantizan una gran fiabilidad de los cálculos. Un equipo interno se dedica por completo al seguimiento legal y convencional para garantizar que se tienen en cuenta todas las novedades en tiempo real.

Puedes encontrar más detalles sobre cómo protegemos tus Datos Personales en nuestra Política de Seguridad (Política de Seguridad - Payfit).

10. Tus derechos

Salvo que se especifique lo contrario en la Ley aplicable o en cualquier otra disposición legal o reglamentaria aplicable, podrá ejercer los siguientes derechos:

Derecho de acceso: derecho a ser informado y a solicitar el acceso a tus Datos Personales;

Derecho a la portabilidad de los datos: derecho a solicitar una copia de tus Datos Personales en un formato estructurado y legible por máquina para su transmisión a un tercero;

Derecho de rectificación: derecho a solicitarnos que modifiquemos o actualicemos los Datos Personales inexactos o incompletos;

Derecho de supresión (derecho al olvido): derecho a solicitarnos la supresión definitiva de los Datos Personales cuando el interesado considere que ya no tenemos motivos para recogerlos/tratarlos;

Derecho a limitar el tratamiento: derecho a solicitarnos que suspendamos temporalmente el tratamiento de la totalidad o parte de los Datos Personales;

Derecho de oposición: derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con la situación del interesado, al tratamiento de los Datos Personales que le conciernen, basado legalmente en la persecución de un interés legítimo. A menos que demostremos un interés legítimo imperioso que justifique dicho tratamiento, dejaremos de tratar los Datos Personales en cuestión;

Derecho a decidir qué ocurre con tus datos tras fallecimiento: : derecho a decidir qué ocurre con tus Datos Personales en caso de fallecimiento

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control o a obtener reparación ante los tribunales competentes.

Para ejercer sus derechos, envíenos directamente su solicitud:

por correo electrónico a privacy@payfit.com ;

o por correo postal a Payfit, Délégué à la Protection des Données, 37/39 avenue Trudaine, 75009 Paris (Francia).

De conformidad con la normativa aplicable, podemos pedirte que demuestres tu identidad.

Te recordamos que tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. En España, esta autoridad es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuya dirección en Internet es: https://www.aepd.es/.

Para obtener más información sobre nuestro cumplimiento del GDPR y para obtener más información sobre cómo Payfit utiliza sus datos, visita esta página.