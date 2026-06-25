Oferta válida para todos los planes. Aplicable a empresas de 10 a 99 empleados que contraten PayFit entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2026. Consulta las condiciones de cancelación en nuestras Condiciones Generales. Se aplican gastos de configuración.
☀️ JUNIO, REFERIDOS A DIARIO
Cada empresa que nos recomiendes este mes puede convertirse en
500€ para ti
.
Automatización total
: calcula salarios, seguros sociales e IRPF sin intervención manual.
Normativa al día
: en 2026 la legislación exige cambios constantes que el software aplica de forma automática.
Criterios clave
: facilidad de uso, soporte y conexión directa con la Seguridad Social.
IA integrada
: anticipa incidencias, sincroniza bajas y guía al equipo de RR. HH. automáticamente.
Todo en una plataforma
: gestión de equipos, control horario y portal del empleado integrados.
Gestionar las nóminas de una empresa en España en 2026 va mucho más allá de calcular salarios. Los equipos de Recursos Humanos y los responsables de pymes se enfrentan cada mes a
actualizaciones normativas, incidencias de última hora y obligaciones con la Seguridad Social
que, sin el apoyo de un buen software, se convierten en una fuente constante de errores y tiempo perdido.
En este artículo te explicamos qué debe tener el
mejor software de nóminas para empresas españolas
y cómo escoger los mejores software de nóminas según el tamaño y las necesidades de tu organización. Si estás buscando
cuáles son los mejores software de nómina
disponibles hoy, esta guía te ayudará a tomar la decisión correcta.
¿Qué debe tener el mejor software de nóminas en 2026?
El mejor software de nóminas debe automatizar los cálculos salariales, garantizar el cumplimiento normativo y reducir la carga administrativa del equipo de RR. HH.
¿Qué funcionalidades son imprescindibles en un programa de nóminas?
Cualquier software de nóminas para empresas en España debería incluir, como mínimo:
Cálculo automatizado
de nóminas, finiquitos, atrasos y pagas extraordinarias, adaptado a los convenios aplicables.
Gestión de seguros sociales:
generación y presentación telemática vía SILTRA, Sistema RED o SLD.
Comunicaciones oficiales
con la Seguridad Social, el SEPE y la AEAT para contratos, certificados y bajas.
Control horario digital:
registro de jornada conforme a la normativa, con trazabilidad ante inspecciones.
Portal del empleado:
acceso directo a nóminas, documentos y datos personales sin intermediarios.
Actualizaciones legales automáticas:
MEI, bases de cotización e IRPF incorporados sin intervención manual.
¿Qué cambios normativos debe gestionar un software de nóminas en 2026?
Un software de nóminas actualizado debe adaptarse automáticamente a las principales novedades legales que afectan al cálculo salarial y a las obligaciones empresariales.
Novedad normativa 2026
Qué implica para el software
MEI al 0,90 %
Reparto automático empresa/trabajador en cada nómina
Cotización adicional de solidaridad
Cálculo por tramos para salarios que superan la base máxima
Registro horario digital obligatorio
Trazabilidad, sellado temporal y exportación verificable
Transparencia salarial (Directiva UE 2023/970)
Facilitar datos retributivos desglosados por sexo y categoría
Reducción de jornada a 37,5 h semanales
Actualización de cómputos de horas y horas extra
Utilizar un software desactualizado puede provocar errores en las nóminas, incumplimientos de las obligaciones laborales y un mayor riesgo de sanciones administrativas.
¿Qué criterios debes analizar antes de elegir un software de nóminas?
No existe una única respuesta: la elección depende del tamaño de tu empresa, tu modelo de gestión y el nivel de digitalización de tu equipo de RR. HH.
Tamaño y estructura:
una pyme de 10 empleados necesita algo diferente a una empresa con 300 personas y múltiples convenios.
Modelo de gestión:
¿gestionas internamente o con asesoría? El software in-house da más control y visibilidad.
Integración con el ecosistema:
el software debe conectarse con contabilidad, control horario y gestión de equipos.
Soporte y actualización normativa:
el proveedor debe actualizar la plataforma ante cada cambio legal de forma automática.
Experiencia del empleado:
los mejores software incluyen nómina interactiva para que el empleado entienda su recibo sin intermediarios.
La clave es que el software que elijas sea escalable y se adapte a tu estructura hoy, pero también cuando crezcas.
¿Es mejor un software de nóminas o una asesoría laboral?
Muchas empresas se preguntan si conviene más gestionar las nóminas internamente o externalizar completamente el proceso. La respuesta depende del control que necesitas y de los recursos disponibles.
Criterio
Software in-house
Externalización
Control de datos
Total, en tiempo real
Limitado
Autonomía operativa
Máxima
Ninguna
Coste
Fijo y predecible
Variable, por empleado
Disponibilidad
24/7
Horario del proveedor
Expertise complejo
Asistente IA para dudas frecuentes
Incluido en servicio
Una alternativa cada vez más adoptada es combinar software con soporte experto: la plataforma automatiza el cálculo y un asesor supervisa los casos complejos.
¿Cuánto tiempo y dinero permite ahorrar un software de nóminas?
Un software de nóminas permite reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas, disminuir los errores de cálculo y automatizar procesos que tradicionalmente requieren intervención manual.
Indicador
Gestión manual
Con software de nóminas
Tiempo medio de cierre mensual
2-4 días
Menos de 1 día
Tasa de errores en nóminas
Hasta 8% (estimación sector)
Inferior al 1%
Actualizaciones normativas
Proceso manual por ciclo
Automáticas en tiempo real
Sincronización de bajas IT con SS
Registro manual una a una
Automática en tiempo real
Seguimiento modelos fiscales (111/216)
Gestión externa o manual
Monitorización integrada
* Según datos del ONTSI, el
32 % de las empresas españolas
ya utilizan servicios cloud para la gestión laboral.
¿Cómo está transformando la IA los software de nóminas?
La IA está mejorando la eficiencia de la gestión de nóminas mediante la automatización de tareas repetitivas, la detección de incidencias y la asistencia contextual a los equipos de RR. HH. Algunas funcionalidades cada vez más habituales son:
Detección de anomalías:
el sistema identifica variaciones inusuales en salarios o conceptos antes del cierre mensual.
Asistente contextual:
un copilot de IA resuelve consultas de RR. HH. y empleados en tiempo real.
Aplicación automática de normativa:
el sistema no solo recibe actualizaciones legales, sino que las aplica directamente a los cálculos.
Monitorización de convenios:
seguimiento de más de 200 convenios colectivos con alertas ante cambios relevantes.
¿Por qué PayFit se considera uno de los mejores software de nóminas para pymes?
PayFit combina automatización, cumplimiento normativo e inteligencia artificial en una única plataforma diseñada para empresas que buscan simplificar la gestión laboral.
Automatización en tiempo real:
sincronización de bajas médicas con la Seguridad Social y seguimiento de los modelos 111 y 216 desde la plataforma.
Cumplimiento legal integrado:
monitorización de más de 200 convenios y aplicación automática de cada actualización normativa.
PayFit Copilot:
asistente de IA 24/7 para el equipo de RR. HH. y los empleados, con respuestas en segundos.
Nómina interactiva:
el empleado entiende cada concepto de su recibo en tiempo real, desde el móvil.
Haz que la nómina sea fácil y visual con la nómina interactiva de PayFit
Preguntas frecuentes sobre el mejor software de nóminas
El mejor software combina
facilidad de uso, actualización normativa automática y coste predecible
. Para empresas de entre 5 y 100 empleados, las plataformas SaaS en la nube son la opción más recomendable: no requieren instalación, se actualizan solas e integran nóminas, seguros sociales y control horario en un único entorno.
Un programa tradicional instalado en local requiere
actualizaciones manuales
ante cada cambio normativo. Un software en la nube las incorpora automáticamente, garantiza acceso desde cualquier dispositivo e integra RR. HH., seguros sociales y modelos fiscales en tiempo real. En 2026, la diferencia también se refleja en el
registro horario digital
.
El MEI es una cotización adicional fijada en
0,90 % de la base de cotización
en 2026 (
0,72 % a cargo de la empresa / 0,18 % a cargo del trabajador
). Cualquier software actualizado debe calcularlo automáticamente en cada recibo, junto con la cotización de solidaridad para salarios que superen la base máxima.
Sí. Los mejores software monitorizan y aplican
múltiples convenios colectivos
de forma simultánea. Las plataformas más avanzadas hacen seguimiento de más de
200 convenios
y alertan automáticamente ante actualizaciones que afecten a los cálculos de la empresa.
Hay señales claras:
errores recurrentes en nóminas
, cierre mensual superior a dos días o actualizaciones normativas que se aplican con retraso. Si tu empresa está creciendo, un software escalable evita que el proceso se vuelva inmanejable.