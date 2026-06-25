Ir al contenido principal

¿Cuál es el mejor software de nóminas para tu empresa en 2026?

Kimberlein Ríos
, Redactora de contenidos de RR. HH. y derecho laboral @PayFit
Actualizado el
4 mins
Paso a paso sobre la nómina mensual
Descargar gratis
Puntos clave

Puntos clave sobre el mejor software de nóminas

  • Automatización total : calcula salarios, seguros sociales e IRPF sin intervención manual.

  • Normativa al día : en 2026 la legislación exige cambios constantes que el software aplica de forma automática.

  • Criterios clave : facilidad de uso, soporte y conexión directa con la Seguridad Social.

  • IA integrada : anticipa incidencias, sincroniza bajas y guía al equipo de RR. HH. automáticamente.

  • Todo en una plataforma : gestión de equipos, control horario y portal del empleado integrados.

Gestionar las nóminas de una empresa en España en 2026 va mucho más allá de calcular salarios. Los equipos de Recursos Humanos y los responsables de pymes se enfrentan cada mes a actualizaciones normativas, incidencias de última hora y obligaciones con la Seguridad Social que, sin el apoyo de un buen software, se convierten en una fuente constante de errores y tiempo perdido.

En este artículo te explicamos qué debe tener el mejor software de nóminas para empresas españolas y cómo escoger los mejores software de nóminas según el tamaño y las necesidades de tu organización. Si estás buscando cuáles son los mejores software de nómina disponibles hoy, esta guía te ayudará a tomar la decisión correcta.

¿Qué debe tener el mejor software de nóminas en 2026?

El mejor software de nóminas debe automatizar los cálculos salariales, garantizar el cumplimiento normativo y reducir la carga administrativa del equipo de RR. HH.

¿Qué funcionalidades son imprescindibles en un programa de nóminas?

Cualquier software de nóminas para empresas en España debería incluir, como mínimo:

  • Cálculo automatizado de nóminas, finiquitos, atrasos y pagas extraordinarias, adaptado a los convenios aplicables.

  • Gestión de seguros sociales: generación y presentación telemática vía SILTRA, Sistema RED o SLD.

  • Comunicaciones oficiales con la Seguridad Social, el SEPE y la AEAT para contratos, certificados y bajas.

  • Control horario digital: registro de jornada conforme a la normativa, con trazabilidad ante inspecciones.

  • Portal del empleado: acceso directo a nóminas, documentos y datos personales sin intermediarios.

  • Actualizaciones legales automáticas: MEI, bases de cotización e IRPF incorporados sin intervención manual.

¿Qué cambios normativos debe gestionar un software de nóminas en 2026?

Un software de nóminas actualizado debe adaptarse automáticamente a las principales novedades legales que afectan al cálculo salarial y a las obligaciones empresariales.

Novedad normativa 2026 Qué implica para el software
MEI al 0,90 % Reparto automático empresa/trabajador en cada nómina
Cotización adicional de solidaridad Cálculo por tramos para salarios que superan la base máxima
Registro horario digital obligatorio Trazabilidad, sellado temporal y exportación verificable
Transparencia salarial (Directiva UE 2023/970) Facilitar datos retributivos desglosados por sexo y categoría
Reducción de jornada a 37,5 h semanales Actualización de cómputos de horas y horas extra

Utilizar un software desactualizado puede provocar errores en las nóminas, incumplimientos de las obligaciones laborales y un mayor riesgo de sanciones administrativas.

¿Qué criterios debes analizar antes de elegir un software de nóminas?

No existe una única respuesta: la elección depende del tamaño de tu empresa, tu modelo de gestión y el nivel de digitalización de tu equipo de RR. HH.

  • Tamaño y estructura: una pyme de 10 empleados necesita algo diferente a una empresa con 300 personas y múltiples convenios.

  • Modelo de gestión: ¿gestionas internamente o con asesoría? El software in-house da más control y visibilidad.

  • Integración con el ecosistema: el software debe conectarse con contabilidad, control horario y gestión de equipos.

  • Soporte y actualización normativa: el proveedor debe actualizar la plataforma ante cada cambio legal de forma automática.

  • Experiencia del empleado: los mejores software incluyen nómina interactiva para que el empleado entienda su recibo sin intermediarios.

La clave es que el software que elijas sea escalable y se adapte a tu estructura hoy, pero también cuando crezcas.

Paso a paso sobre la nómina mensual

Descargar gratis

¿Es mejor un software de nóminas o una asesoría laboral?

Muchas empresas se preguntan si conviene más gestionar las nóminas internamente o externalizar completamente el proceso. La respuesta depende del control que necesitas y de los recursos disponibles.

Criterio Software in-house Externalización
Control de datos Total, en tiempo real Limitado
Autonomía operativa Máxima Ninguna
Coste Fijo y predecible Variable, por empleado
Disponibilidad 24/7 Horario del proveedor
Expertise complejo Asistente IA para dudas frecuentes Incluido en servicio

Una alternativa cada vez más adoptada es combinar software con soporte experto: la plataforma automatiza el cálculo y un asesor supervisa los casos complejos.

¿Cuánto tiempo y dinero permite ahorrar un software de nóminas?

Un software de nóminas permite reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas, disminuir los errores de cálculo y automatizar procesos que tradicionalmente requieren intervención manual.

Indicador Gestión manual Con software de nóminas
Tiempo medio de cierre mensual 2-4 días Menos de 1 día
Tasa de errores en nóminas Hasta 8% (estimación sector) Inferior al 1%
Actualizaciones normativas Proceso manual por ciclo Automáticas en tiempo real
Sincronización de bajas IT con SS Registro manual una a una Automática en tiempo real
Seguimiento modelos fiscales (111/216) Gestión externa o manual Monitorización integrada

* Según datos del ONTSI, el 32 % de las empresas españolas ya utilizan servicios cloud para la gestión laboral.

¿Cómo está transformando la IA los software de nóminas?

La IA está mejorando la eficiencia de la gestión de nóminas mediante la automatización de tareas repetitivas, la detección de incidencias y la asistencia contextual a los equipos de RR. HH. Algunas funcionalidades cada vez más habituales son:

  • Detección de anomalías: el sistema identifica variaciones inusuales en salarios o conceptos antes del cierre mensual.

  • Asistente contextual: un copilot de IA resuelve consultas de RR. HH. y empleados en tiempo real.

  • Aplicación automática de normativa: el sistema no solo recibe actualizaciones legales, sino que las aplica directamente a los cálculos.

  • Monitorización de convenios: seguimiento de más de 200 convenios colectivos con alertas ante cambios relevantes.

¿Por qué PayFit se considera uno de los mejores software de nóminas para pymes?

PayFit combina automatización, cumplimiento normativo e inteligencia artificial en una única plataforma diseñada para empresas que buscan simplificar la gestión laboral.

  • Automatización en tiempo real: sincronización de bajas médicas con la Seguridad Social y seguimiento de los modelos 111 y 216 desde la plataforma.

  • Cumplimiento legal integrado: monitorización de más de 200 convenios y aplicación automática de cada actualización normativa.

  • PayFit Copilot: asistente de IA 24/7 para el equipo de RR. HH. y los empleados, con respuestas en segundos.

  • Nómina interactiva: el empleado entiende cada concepto de su recibo en tiempo real, desde el móvil.

Haz que la nómina sea fácil y visual con la nómina interactiva de PayFit

Solicita una demostración
Compartir este artículo
Resumen

Paso a paso sobre la nómina mensual

Descargar gratis

Preguntas frecuentes sobre el mejor software de nóminas

El mejor software combina facilidad de uso, actualización normativa automática y coste predecible . Para empresas de entre 5 y 100 empleados, las plataformas SaaS en la nube son la opción más recomendable: no requieren instalación, se actualizan solas e integran nóminas, seguros sociales y control horario en un único entorno.

Un programa tradicional instalado en local requiere actualizaciones manuales ante cada cambio normativo. Un software en la nube las incorpora automáticamente, garantiza acceso desde cualquier dispositivo e integra RR. HH., seguros sociales y modelos fiscales en tiempo real. En 2026, la diferencia también se refleja en el registro horario digital .

El MEI es una cotización adicional fijada en 0,90 % de la base de cotización en 2026 ( 0,72 % a cargo de la empresa / 0,18 % a cargo del trabajador ). Cualquier software actualizado debe calcularlo automáticamente en cada recibo, junto con la cotización de solidaridad para salarios que superen la base máxima.

Sí. Los mejores software monitorizan y aplican múltiples convenios colectivos de forma simultánea. Las plataformas más avanzadas hacen seguimiento de más de 200 convenios y alertan automáticamente ante actualizaciones que afecten a los cálculos de la empresa.

Hay señales claras: errores recurrentes en nóminas , cierre mensual superior a dos días o actualizaciones normativas que se aplican con retraso. Si tu empresa está creciendo, un software escalable evita que el proceso se vuelva inmanejable.

Otros artículos según tus gustos

Software de nóminas vs. externalización

Externalizar nóminas delega el control a un tercero. Descubre cómo el software las automatiza internamente con cumplimiento legal y plazos integrados.

Leer el artículo
¿Software de nóminas o asesor laboral?

Un asesor laboral gestiona nóminas con intermediarios. Un software las automatiza con cumplimiento legal y conexión directa con la Seguridad Social.

Leer el artículo
Software de nóminas para pymes: funcionalidades en 2026

El software de nóminas para pymes automatiza cálculos, actualiza convenios y sincroniza bajas con la Seguridad Social. Descubre qué necesita tu empresa.

Leer el artículo
Programa de nóminas para pymes: cómo elegir el mejor

Un programa de nóminas para pymes automatiza el cálculo, la gestión y la entrega de nóminas. Descubre qué funciones necesitas y cómo elegir el mejor software.

Leer el artículo
Cómo debe ser una nómina en 2026: requisitos legales

Descubre cómo detallar correctamente los conceptos de nómina en 2026 según la última doctrina del Tribunal Supremo.

Leer el artículo
¿Cómo se calcula el precio de la hora extra para 2026?

Calcular el precio de la hora extra requiere dividir el salario mensual entre las horas trabajadas y aplicar el recargo del convenio. Descúbrelo paso a paso.

Leer el artículo