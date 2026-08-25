Saber calcular el sueldo neto o líquido a percibir es uno de los procedimientos que más importa a tus empleados, ya que se trata de la cantidad que van a cobrar mensualmente en su nómina.

En muchas ocasiones, las ofertas de trabajo se realizan hablando de salario bruto, lo cual genera dudas entre los trabajadores, que se preguntan cómo calcular el sueldo neto.

Y aunque el cálculo no es difícil, las retenciones que se aplican dependen en gran medida del contrato laboral y las circunstancias personales de cada trabajador.

¿Qué es el sueldo neto? ¿Cuál es la diferencia con el salario bruto? ¿Cómo calcular el sueldo neto en España? ¿Qué aspectos influyen en el cálculo del sueldo neto? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre cómo calcular el sueldo neto.

¿Qué es el sueldo neto?

¿Qué es el sueldo neto?

El sueldo neto, también conocido como líquido a percibir (así aparece en nómina), es la cantidad del ingreso que realiza la empresa a la cuenta bancaria del empleado, una vez restadas las retenciones y el IRPF correspondiente.

Entonces, el sueldo bruto es la cantidad previa a la resta del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social que percibe un trabajador a cambio de sus servicios.

A continuación, te explicaremos cómo calcular el sueldo neto.

¿Cómo calcular el sueldo neto?

No te asustes con la palabra calcular. Obtener el sueldo neto es uno de los conceptos más fáciles de obtener.

La fórmula para calcular el sueldo neto es la siguiente:

🧮 Ejemplo de cómo calcular el sueldo neto Carmen , auxiliar administrativa en Cactus Enterprise, tiene un salario bruto mensual de 1.700 euros y trabaja con un contrato indefinido .

No tiene hijos ni ninguna otra circunstancia especial .

La cotización a la Seguridad Socia l es de 107,95€ .

Y la retención del IRPF del salario bruto es de 323€. Por lo tanto el cálculo del sueldo neto de Carmen es el siguiente: Sueldo neto (Líquido a percibir) = Total devengado (sueldo bruto) – Total deducciones Sueldo neto = Sueldo bruto - (Cotización SS + Retención IRPF) Sueldo neto = 1.700€ - (107,95€ - 323€) Sueldo neto = 1.700€ - 430,95€ Sueldo neto = 1.269,05€

Así de fácil es calcular el sueldo bruto al sueldo neto. Pero, ¿sabes qué significan los conceptos de la fórmula? En primer lugar, los devengos son aquellos conceptos salariales que un empleado ha generado en un mes, ya sean salariales o no salariales.

Dentro de los devengos encontramos varios elementos:

Devengos salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Pagas extras

Mejoras voluntarias

Devengos no salariales , es decir que no cotizan a la Seguridad Social

Dietas

Gastos de transporte

Pluses por retribución en especie

Y por otro lado, las deducciones son la parte que se resta a los devengos salariales, la cual incluye:

Aportaciones a la Seguridad Social

Retenciones de IRPF que recibe la Agencia Tributaria

De esta manera, realizando la resta de los devengos y las deducciones obtendremos el líquido a percibir o sueldo neto.

💡 ¿Sabías que...? Si cobras 1.350 € brutos, normalmente tu nómina neta rondará los 1.120 € a 1.150 € según tu situación personal (sin hijos, solter@, etc.).Es decir, ganar 1.350 € brutos no significa cobrar 1.350 € netos.

La fórmula para calcular el sueldo bruto a partir del neto es la siguiente:

Este cálculo sirve para calcular el sueldo neto de los trabajadores con contrato laboral . Calcular el sueldo neto de un autónomo es un procedimiento distinto que no cubrimos en este artículo.

Entonces, ¿cómo calcular mi sueldo neto? Es cierto que muchos empleados no saben qué deducciones de nómina se les van a aplicar, ni tampoco cuánto les toca aportar a la Seguridad Social. Te explicamos qué factores pueden influir en las deducciones:

¿Qué factores influyen al calcular el sueldo neto?

Todo asesor deberá conocer cómo calcular el sueldo neto gracias a ciertas características sobre el trabajador y el contrato, así podrá saber cuáles serán sus deducciones y por lo tanto cómo se calculará su sueldo neto.

Existen diferentes opciones más allá de la fórmula para calcular el sueldo neto, como la calculadora de sueldo de neto, que te preguntará por las siguientes variables para hacer una estimación :

¿Cuál es el sueldo bruto?

Este será un factor determinante sobre el IRPF que se aplicará.

¿Qué tipo de contrato laboral?

Dependerá si el empleado tiene un contrato indefinido o temporal, por lo tanto, la duración del contrato será una variable importante.

¿Cuál es la categoría profesional?

Este factor influye en el salario base ya que cada categoría profesional tiene su grupo de cotización . Son 10 las categorías profesionales.

Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas – Euros/mes Bases máximas – Euros/mes 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 1.929,00 4.909,50 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 1.599,60 4.909,50 3 Jefes Administrativos y de Taller. 1.391,70 4.909,50 4 Ayudantes no Titulados. 1.381,20 4.909,50 5 Oficiales Administrativos. 1.381,20 4.909,50 6 Subalternos. 1.381,20 4.909,50 7 Auxiliares Administrativos. 1.381,20 4.909,50 8 Oficiales de primera y segunda. 46,04 163,65 9 Oficiales de tercera y Especialistas. 46,04 163,65 10 Peones. 46,04 163,65 11 Personas trabajadoras menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. 46,04 163,65

¿Cómo funciona el número de pagas?

Al calcular el sueldo neto, también es importante considerar la cantidad de pagas que recibirá el empleado. No es igual recibir el salario bruto en 12 pagas que en 14, especialmente si hay pagas extras que no están prorrateadas. Es decir, implicar tener 2 o 3 pagas extras, lo que implica tener 14 o 15 mensualidades.

¿Qué otros factores existen?

Estos porcentajes también se ven influenciados por otros factores, como:

El estado civil del empleado : soltero, casado, viudo, etc.

El número de hijos que tiene el empleado y si son menores de edad.

Si el empleado tiene una discapacidad que oscila entre el 33 % y el 65 % (o superior) o si tiene movilidad reducida .

Si el empleado tiene a su cargo a una persona discapacitada o a una persona mayor de 65 años pero menor de 75 años .

Si el empleado se encuentra desplazado y cumple con los requisitos mínimos establecidos, también conocido como movilidad geográfica .

La comunidad autónoma en la que reside el empleado.

Como ves, son bastantes datos que recoger y calcular cada vez que se realiza una nómina, especialmente porque muchos factores como la situación familiar pueden cambiar de un día para otro.

Además, calcular el sueldo neto puede variar anualmente, ya que las deducciones de IRPF automáticas también pueden variar de un año para otro, independientemente de la situación personal del trabajador. También puede darse que para dos trabajadores con el mismo sueldo bruto, al calcular, el sueldo neto de uno de ellos sea distinto. Esto sucede por las distintas deducciones que se aplican a cada persona.

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