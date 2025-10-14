Por ello, el contrato de formación en alternancia, es uno de los tipos de contrato de trabajo y además, se trata de una modalidad que permite a los empleadores contratar a jóvenes mientras estos reciben formación en un centro educativo o entidad formativa. Pero…¿Qué es un contrato de formación ? Este contrato laboral ofrece a los trabajadores una combinación de formación práctica y teórica, crucial para el desarrollo de habilidades profesionales relevantes.

Los contratos temporales tras la reforma laboral de 2021-2022 que da mayor peso a la contratación indefinida, el contrato de formación en alternancia ha ganado protagonismo como modalidad de contrato formativo y temporal que fomenta la contratación de jóvenes desempleados y que permite a las empresas contar con incentivos interesantes.

¿Qué es un contrato de formación en alternancia ? ¿El contrato de formación en alternancia qué requisitos tiene ? ¿Cuál es la base de cotización del contrato en alternancia ? ¿Cuáles son las fases del contrato en alternancia ? ¿Cómo cotizan los contratos de formación a tiempo parcial ?

El contrato de formación en alternancia permite a los empleadores contratar a jóvenes que simultáneamente reciben formación en un centro educativo o entidad formativa. Este contrato tiene como objetivo principal proporcionar a los trabajadores una formación práctica y teórica relevante, que les permita adquirir las competencias necesarias para su desarrollo profesional.

¿El contrato de formación en alternancia qué requisitos tiene ?

En el contrato de formación en alternancia, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos tales como :

Estar desempleados y registrados como demandantes de empleo.

Tener entre 16 y 30 años si la formación está vinculada a un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2 (sin límite de edad para nivel 3).

Poseer habilidades tecnológicas básicas y acceso a internet.

No haber ocupado el mismo puesto en la misma empresa por más de 6 meses.

Además, deben cumplir con el nivel formativo exigido para los certificados de nivel 2 y 3.

Por otro lado, los empleadores también deben cumplir con ciertos requisitos como :

Ajustar la formación a las necesidades del puesto.

Suscribir un acuerdo de actividad formativa con la representación legal de los trabajadores.

Designar a un tutor cualificado con experiencia profesional relevante en la empresa para acompañar al trabajador durante su formación.

Estos requisitos garantizan que la formación sea pertinente y beneficiosa tanto para el empleado como para el empleador.

¿Cuál es la base de cotización del contrato en alternancia ?

Para 2025, se ha establecido la base mínima de cotización para el contrato de formación en alternancia de la siguiente forma :

Base mensual es de 1.381,20€.

Base diaria se ha fijado en 46,04€.

Desde el 1 de enero de 2025, el coste de la cuota de la Seguridad Social será de 189,88€ por año. Durante la vigencia del contrato, incluyendo cualquier prórroga, se aplicarán bonificaciones mensuales : 91 € en las cuotas empresariales y 28 € en las cuotas del trabajador a la Seguridad Social por los conceptos de recaudación conjunta. En casos donde el trabajador no esté de alta durante un mes completo, o la bonificación no se aplique a todo el mes, el importe de la bonificación se calculará multiplicando el número de días de alta con derecho a bonificación por el importe diario de la misma.

Respecto a las cantidades del MEI, estas no son susceptibles de bonificación.

¿Cuáles son las fases del contrato en alternancia ?

La implantación de las novedades en la cotización para el contrato de formación se realizará de manera progresiva en tres fases distintas, tal como se ha detallado en el Boletín RED 8/2023. Por lo tanto :

Primera fase

La primera fase se inició el 1 de febrero de 2023, correspondiente al periodo de liquidación de enero de 2023. Desde esa fecha, el contrato de formación en alternancia, que cotiza por una cuota fija, incluye también la cotización por formación profesional.

Segunda fase

Implementada en la recaudación de junio de 2023, esta fase mantiene la cotización por cuota fija y permite incluir las bases de cotización como conceptos de entrada. Según el Boletín RED 2023/7, es necesario que los usuarios comuniquen las bases de cotización calculadas según el artículo 147 de la LGSS, incluso si coinciden con la base mínima. Si no se presentan, el trabajador quedará sin conciliar. Se exige informar en el fichero de bases del importe de la base de cotización, determinada según la retribución, independientemente de si coincide o no con la base mínima.

Tercera fase

La tercera fase se inició en junio de 2024 y se empezó a cotizar por el exceso sobre la base mínima cuando las retribuciones superen este umbral. Para este cálculo, se han habilitado dos nuevas peculiaridades :

PEC 59/059 para contratos formativos en alternancia – Cuota total.

PEC 09/004 para contratos formativos en alternancia – Exclusión de desempleo.

Estas permitirán calcular una cuota fija y, si la base de cotización por contingencias comunes supera la base mínima de cotización del grupo 7, se añadirá una cuota adicional por el exceso. Este exceso de base de cotización se calculará a nivel de tramo, en proporción al número de días cotizados, y se aplicarán todas las contingencias de cotización, excepto el MEI.

A partir del 1 de junio de 2024 también se admitieron liquidaciones complementarias de períodos iguales o posteriores a enero de 2023. En estos casos, las cuotas se calcularán sobre la base de cotización de contingencias comunes informada, siempre que se presenten las bases de cotización necesarias. Si las bases informadas son únicamente de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no se calcularán cuotas. Las peculiaridades recién habilitadas ya están en funcionamiento y se realizarán las validaciones habituales sobre bases mínimas y máximas, tratándose como un grupo de cotización mensual.

¿Cómo cotizan los contratos de formación a tiempo parcial ?

Los contratos de formación en alternancia celebrados a tiempo parcial seguirán las mismas normas de cotización que los contratos a tiempo completo, de acuerdo con la Disposición Adicional 43ª, apartado 3, de la LGSS.

Para estos contratos a tiempo parcial, no se aplicará el coeficiente de parcialidad en la cotización , es decir, no será necesario reportar el número de horas trabajadas y se manejarán las bases mínimas de cotización de la misma manera que los contratos a tiempo completo. Además, cualquier exceso sobre la base mínima se calculará de la misma forma que para los contratos a tiempo completo.

En conclusión, el contrato de formación en alternancia se ha establecido como el tipo de contrato laboral que ofrece más beneficios a las empresas y se presenta como la mejor opción alternativa al contrato de trabajo temporal . Como ya hemos visto, es uno de los tipos de contrato de trabajo que ofrece una combinación única de empleo y formación, diseñado especialmente para fomentar la inserción laboral de los jóvenes mientras continúan su formación académica o profesional. Este modelo no solo beneficia a los empleados, ofreciéndoles la oportunidad de ganar experiencia mientras se capacitan, sino que también proporciona a las empresas la ventaja de moldear futuros empleados a las necesidades específicas de su entorno laboral, asegurando así que los trabajadores estén completamente preparados y sean altamente productivos desde el inicio de su incorporación definitiva a la empresa.

