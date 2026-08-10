En los últimos años hemos ido observando como cada vez más, las empresas centran sus esfuerzos en hacer sentir bien y felices a los empleados, ya que los estudios demuestran que la satisfacción laboral está directamente relacionada con el desempeño de los trabajadores lo que conlleva a aumentar su productividad en el trabajo. Es por eso que, los tipos de jornada laboral han variado mucho durante los últimos años.

Entre estas nuevas formas de gestión laboral destaca la bolsa de horas de trabajo, una nueva forma de gestión del tiempo que puede ser muy beneficiosa tanto para el empleado como para la empresa.

¿Qué es una bolsa de horas? ¿Qué beneficios tiene? ¿Es posible para todos los tipos de empleo? A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre la bolsa de horas de trabajo para que, cuando lo necesites puedas ofrecerlo a tus empleados respetando todos los requisitos que nos pide la ley.

¿Qué es una bolsa de horas de trabajo?

¿Qué es una bolsa de horas de trabajo?

El concepto de bolsa de horas de trabajo se introdujo mediante el Real Decreto-Ley 3/2012 y nació como un sistema de distribución irregular de la jornada laboral .

En otras palabras, este intenta favorecer la flexibilidad horaria y la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Básicamente, es una forma de gestión de tiempo que no se basa en la cantidad de días que el empleado trabaja, sino más bien se trata de un cómputo anual de las horas trabajadas.

Así mismo, es importante mencionar que depende de cada convenio colectivo . Por está razón, diversas empresas emplean dicho sistema para incrementar su productividad al establecer el horario de trabajo en función de sus necesidades.

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¿Qué requisitos legales implica una bolsa de horas?

Es necesario volver a remarcar que, la bolsa de horas se trata de una herramienta legal de la que disponen las empresas para poder distribuir la jornada laboral de los trabajadores en función de sus necesidades productivas. Por ello, se tienen que cumplir con una serie de requisitos, tales como:

Sólo se puede redistribuir el 10% de las horas anuales de nuestros trabajadores. Si el convenio colectivo establece que sólo se puede trabajar ocho horas diarias, hemos de respetar el número de horas laborables diarias establecidas y no excederlas. Obligación de notificar al empleado con una antelación de cinco días sobre la modificación de su nuevo horario. No existe la posibilidad de aplicarlo en días festivos o no laborables. Los empleados con reducción de jornada no podrán disfrutar de la bolsa de horas. En ningún caso se puede reducir las horas de descanso diarias o semanales. La empresa solo podrá aplicar la bolsa de horas en casos justificados por productividad. En el caso de que alguno de tus empleados realice horario intensivo, su jornada semanal no puede exceder de las 26 horas.

Por lo tanto, si la empresa no cumple con estos requisitos estaría incurriendo en una práctica ilegal tal y como establece el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores .

¿Tiene algún beneficio la bolsa de horas de trabajo?

¡Pues sí! Tal y como lees, la bolsa de horas de trabajo tiene diversos beneficios de cara a las empresas. Entre las cuales podemos destacar las siguientes:

Organización empresarial óptima: Esto nos permite concentrar los esfuerzos en los períodos del año más álgidos lo que permite reducirlo en los momentos más bajo de la empresa.

Reducción de las horas extras: Esto implica que, ante una buena previsión y gestión de la bolsa de horas permite reducir el número de horas extra entre los trabajadores.

Mejora el ambiente laboral: Por norma general, una carga de trabajo excesiva suele generar estrés y cansancio entre los trabajadores. Por ello, compensar dichos períodos con calma puede hacer aumentar la motivación de los trabajadores.

Atraer y retener el talento de nuestra empresa: Es decir, disponer de un mejor ambiente de trabajo así como de las tareas a realizar, proporcionar una forma de reducir la rotación de los empleados lo que implícitamente, nos ayuda a atraer y retener el talento en nuestra empresa.

Reducción del absentismo laboral : Así mismo, con una mejor gestión del tiempo de trabajo de nuestros empleados puede implicar que los niveles de absentismo puedan reducirse.

En definitiva, al proporcionar una bolsa de horas, de alguna manera, proporcionas a tus empleados una mayor flexibilidad en el trabajo lo que implícitamente implica la conciliación entre su vida profesional y personal.

📝 ¿La bolsa de horas es legal? A pesar de que te hemos explicado de qué se trata una bolsa de horas pueden aparecerte preguntas cómo…¿Es realmente legal que la empresa ofrezca la bolsa de horas? Pues sí, es totalmente legal siempre que se respeten los requisitos expuestos en el apartado anterior.

¿Qué son las bolsas de horas positivas y negativas?

En este método de trabajo se emplea el término de bolsa de horas positivas y negativas, lo que conlleva a llevar un mejor control horario de los trabajadores .

En otras palabras, en el caso que el empleado haya trabajado más horas semanales o mensuales de las que figuran en su contrato de trabajo, hablamos de bolsa de horas positiva. Por consiguiente, el trabajador podra utilizar dicha acumulación de horas extras para salir más pronto, para tomarse un día libre entre otros.

Mientras que, en el caso que un empleado haya realizado menos horas de las establecidas en su contrato, deberá recuperarlas durante la semana o el mes; por lo tanto, hablariamos de una bolsa de horas negativas.

¿Sabes cómo organizar una bolsa de horas?

Tal y como hemos comentado con anterioridad, el Real Decreto-Ley que entró en vigor en marzo del año 2019 nos expone que es de obligatorio cumplimiento un modelo contrato por bolsa de horas con el objetivo de gestionar correctamente el pacto de bolsa de horas de nuestros trabajadores.

Desde PayFit te ofrecemos una plantilla de bolsas de horas con la que podrás tener una visión general de las horas de cada uno de tus empleados donde podrás encontrar fácilmente si alguno de ellos debe recuperar horas o por el contrario, puede cogerse un día libre por acumulación de la bolsa de horas positiva.

En definitiva, sabemos que realizar una buena gestión del tiempo de nuestros trabajadores repercute en gran parte en su satisfacción laboral e implícitamente en su compromiso con la empresa. Por ello, que tanto empresarios como departamentos de RRHH cuenten con un buen software en el cuál apoyarse tiene grandes beneficios para la empresa. Con PayFit podrás olvidarte de todas estás gestiones puesto que, las podrás realizar en tanto solo un clic.

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