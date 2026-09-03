La gestión de la nómina y el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social son aspectos fundamentales para la cotización de la empresa en la Seguridad Social y para garantizar que los trabajadores tengan acceso a todos los beneficios del sistema. Con la llegada del año 2026, se introducen cambios significativos en la base de cotización a la Seguridad Social, que afectan tanto a empleadores como a empleados en España.

Estas modificaciones no solo ajustan las cifras de la cotización máxima Seguridad Social y la cotización mínima Seguridad Social, sino que también redefinen las bases de cotización 2026 según los distintos grupos de cotización, adaptando así el sistema a las nuevas necesidades económicas y sociales.

Estos ajustes se enmarcan dentro de la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023, que incorpora gradualmente las medidas pactadas con la Comisión Europea para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Comprender las bases de la Seguridad Social, así como la correcta determinación de la base de cotización a la Seguridad Social de cada trabajador, es esencial para que las empresas cumplan con sus responsabilidades legales y optimicen la gestión de sus nóminas.

En este artículo, desglosaremos los aspectos más relevantes de estas modificaciones, explicando las bases de cotización de la Seguridad Social 2026, las bases de cotización 2026 según los distintos grupos de cotización y el impacto que las nuevas bases de la seguridad social tienen en la gestión empresarial y en la protección de los empleados. Asimismo, abordaremos cómo estos cambios afectan a la seguridad social, las cotizaciones y por qué es imprescindible adaptarse a ellos para garantizar un cumplimiento adecuado y evitar posibles sanciones.

¿Qué son las bases de cotización de la Seguridad Social?

¿Qué son las bases de cotización de la Seguridad Social?

Como hemos mencionado en artículos anteriores, la base de cotización a la Seguridad Social corresponde al sueldo bruto mensual de un empleado, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas, las horas extras realizadas y, en algunos casos, ciertos complementos salariales que puedan formar parte de la retribución total. La base de cotización es el elemento fundamental sobre el que se calculan las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto a cargo del trabajador como de la empresa, y determina la cuantía de las prestaciones que este sistema proporciona.

Es esencial que todos los trabajadores realicen sus aportaciones a la Seguridad Social, ya que gracias a ellas se asegura el acceso a beneficios esenciales como la asistencia sanitaria, las prestaciones por desempleo, la jubilación, la incapacidad temporal, y coberturas específicas como la baja por maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo. La cuantía de estas prestaciones depende directamente de la base sobre la que se calculan las cotizaciones: cuanto mayor sea la base de cotización a la Seguridad Social, más elevadas serán las prestaciones económicas a las que podrá acceder el trabajador.

Además, es importante tener en cuenta que las bases de la Seguridad Social no son uniformes para todos los trabajadores. Estas varían según el régimen al que esté afiliado cada empleado: régimen general, régimen de autónomos, régimen de trabajadores del mar, sistema especial de trabajadores agrarios o régimen de empleados de hogar. Cada uno de estos regímenes establece sus propias reglas sobre la base mínima y máxima de cotización, así como sobre la forma de calcular las aportaciones a la Seguridad Social, las cotizaciones, adaptándose a las características específicas de cada colectivo laboral.

Comprender correctamente qué son las bases de cotización y cómo se determinan es clave tanto para empleadores como para empleados. Para las empresas, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones legales y la correcta protección de sus trabajadores; para los empleados, asegura el acceso a todas las prestaciones sociales a las que tienen derecho según la normativa vigente y las bases de las cotizaciones a la Seguridad Social 2026.

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¿Cuáles son las bases de cotización a la Seguridad Social?

Las bases mínimas y máximas de cotización para 2026 son las siguientes:

Grupos de cotización Base mínima (euros/mes) Base máxima (euros/mes) 1 1.989,30 5.101,20 2 1.649,70 5.101,20 3 1.435,20 5.101,20 4 1.424,20 5.101,20 5 1.424,20 5.101,20 6 1.424,20 5.101,20 7 1.424,20 5.101,20 8 47,48 170,04 9 47,48 170,04 10 47,48 170,04 11 47,48 170,04

IMPORTANTE Actualmente estamos a la espera de la publicación oficial del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, que determinará la actualización de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

¿Cuál es la cotización máxima y mínima a la Seguridad Social en 2026?

Para el año 2026, se han establecido nuevas cifras tanto para la cotización máxima a la Seguridad Social, reflejando un ajuste en consonancia con la evolución económica y social del país. Estos ajustes son esenciales para asegurar la adecuada protección de los trabajadores en distintos tramos de ingresos, garantizando un sistema de Seguridad Social sostenible y justo.

Cotización máxima seguridad social : En 2026, la base máxima de cotización se ha fijado en 5.101,20 euros mensuales para todos los grupos de cotización. Esto significa que, independientemente de que los ingresos del trabajador superen esta cantidad, la base de la Seguridad Social no excederá este límite.

Cotización mínima seguridad social: la base mínima de cotización varía según el grupo de cotización del trabajador. Para 2026, la base mínima de cotización se ha fijado en 1.424,40 euros para los grupos 4 a 7, para el grupo 3 en 1.435,20 euros, para el grupo 2 en 1.649,70 euros y en 1.989,30 euros para el grupo 1.

💡 ¿Sabías qué? Los empresarios están sujetos a ciertas responsabilidades con la Seguridad Social, incluido el registro de sus empleados en este sistema. La expresión " Seguridad Social a cargo de la empresa " o el término contable "asiento 642" se refiere a las contribuciones que la empresa realiza a la Seguridad Social por los trabajadores que ha registrado en el sistema.

¿Qué impacto tiene en los grupos de cotización?

Los grupos de cotización son una clasificación establecida por la Seguridad Social que organiza a los trabajadores según su categoría profesional, nivel de responsabilidad y tipo de trabajo que desempeñan. Cada grupo tiene asignadas bases de cotización mínimas y máximas específicas, lo que determina cuánto deben aportar tanto los empleados como los empleadores a la Seguridad Social cotizaciones. Esta clasificación es clave, ya que influye directamente en el cálculo de las contribuciones y, en consecuencia, en la cuantía de las prestaciones a las que el trabajador puede acceder, como jubilación, incapacidad temporal o prestaciones por desempleo.

Conocer el grupo de cotización correspondiente no solo asegura el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa, sino que también protege los derechos de los trabajadores, garantizando que sus contribuciones estén correctamente alineadas con su salario y categoría profesional. Además, los cambios en las bases de cotización 2026 implican ajustes en los importes mínimos y máximos de cada grupo, lo que hace imprescindible que las empresas revisen y actualicen sus nóminas para adaptarse a la nueva normativa.

La correcta gestión de los grupos de cotización es, por tanto, un elemento central en la administración de la nómina y en el cumplimiento de la base de cotización a la Seguridad Social. Una empresa que gestiona adecuadamente estos aspectos evita sanciones, asegura la protección social de sus empleados y contribuye al sostenimiento del sistema de Seguridad Social.

En definitiva, la actualización de las bases de la cotización a la Seguridad Social 2026 marca un cambio importante en la gestión laboral y en la administración de las nóminas en España. Comprender correctamente qué son las bases de cotización a la Seguridad Social, cómo se calculan, y cómo varían según los grupos de cotización, es fundamental para que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y para que los trabajadores puedan acceder a todas las prestaciones que ofrece el sistema de Seguridad Social.

Estos ajustes afectan tanto a la cotización máxima Seguridad Social como a la cotización mínima Seguridad Social, impactando directamente en las contribuciones de empleadores y empleados. Adaptarse a estos cambios no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema de protección social, asegurando que los trabajadores tengan cobertura adecuada frente a situaciones como desempleo, jubilación, incapacidad temporal o bajas por maternidad y paternidad.

Estar al día con las bases de cotización 2026 y la correcta gestión de las bases de la seguridad social permite a las empresas optimizar la administración de sus nóminas, evitar sanciones y fortalecer la confianza de sus empleados. Contar con herramientas y recursos que simplifiquen la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social se convierte, por tanto, en una estrategia clave para afrontar los cambios de 2026 con eficiencia y seguridad.

En PayFit, estamos comprometidos a ayudar a las empresas a navegar por estos cambios, simplificando la gestión de la nómina y asegurando el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. Nuestra plataforma ofrece herramientas y recursos para gestionar eficientemente estos y otros aspectos relacionados con la nómina y los recursos humanos.

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Resumen rápido: bases de cotización y cotizaciones 2026

Aspectos Información clave Bases de cotización Sueldo bruto mensual, incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas, horas extras y complementos salariales. Determinan las cotizaciones y las prestaciones sociales. Régimen de afiliación Régimen general, autónomos, trabajadores del mar, trabajadores agrarios y empleados de hogar. Cada régimen tiene bases mínimas y máximas específicas. Bases mínimas 2026 Las bases mínimas se determinan según el grupo de cotización, si bien para varios grupos la base mínima mensual en 2026 es de 1.424,20 € Bases máximas 2026 Todos los grupos: 5.101,20 €. Cotización máxima 2026 5.101,20 € para todos los grupos. Grupos de cotización Clasificación según categoría profesional y tipo de trabajo. Cada grupo tiene bases mínimas y máximas específicas que influyen en contribuciones y prestaciones. Impacto en prestaciones A mayor base de cotización, mayores prestaciones por jubilación, desempleo, incapacidad temporal y bajas por maternidad o paternidad. Responsabilidades de la empresa Alta de empleados en la Seguridad Social, cálculo y pago de cotizaciones (asiento 642) y cumplimiento de las obligaciones legales para evitar sanciones. Herramientas de gestión Gestorías online y plataformas como PayFit permiten automatizar cálculos, gestionar grupos de cotización y asegurar el cumplimiento legal. Cambios 2026 Actualización de bases máximas, adaptación a la reforma de pensiones de 2023 y ajustes necesarios en nóminas por su impacto directo en cotizaciones y prestaciones.

Para tener más información aun…

Especial atención a autónomos y regímenes especiales

Además del régimen general, existen colectivos con reglas propias de cotización, como autónomos, trabajadores del mar, empleados de hogar y trabajadores agrarios. Cada régimen tiene bases mínimas y máximas adaptadas a su actividad e ingresos.

En el caso de los autónomos, la base se elige dentro de unos límites legales y determina su futura pensión y prestaciones. En 2026 estas bases se actualizan, por lo que conviene revisar y ajustar la cotización a los ingresos reales.

Los regímenes especiales aplican criterios específicos: en el mar y el agrario influyen jornadas y rendimiento, y en el empleo de hogar se cotiza según horas trabajadas y salario mensual.

Herramientas para gestionar las nóminas en 2026

Gestionar bases de cotización, grupos profesionales y distintos regímenes puede ser complejo. Las plataformas digitales de nóminas automatizan cálculos, reducen errores y facilitan el cumplimiento normativo.

Soluciones como PayFit permiten registrar empleados, calcular bases, generar nóminas y presentar liquidaciones a la Seguridad Social, ahorrando tiempo administrativo y minimizando riesgos de sanciones.