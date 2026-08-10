La excedencia voluntaria constituye una forma de ausencia laboral que posibilita al empleado finalizar de manera voluntaria su vínculo laboral con la empresa durante un período determinado para dedicarse a otras responsabilidades. Este derecho laboral es crucial para evitar posibles infracciones y anticipar las implicaciones que podría tener para la organización.

Dejar un puesto de trabajo es, en general, una decisión dura para cualquier empleado. No obstante, existe una alternativa útil que permite dejar un trabajo solamente por un periodo de tiempo: la excedencia . Obviamente, la excedencia es más compleja que irse y después volver, y existen varios tipos para los distintos escenarios que la motiven. En este artículo pondremos el foco en la excedencia voluntaria.

¿Qué es la excedencia voluntaria? ¿Cuánto puede durar? ¿Contabiliza como antigüedad y paro? ¿Cómo se solicita? ¿La puedo prorrogar? En el artículo de hoy, te lo explicamos.

¿Qué es una excedencia voluntaria?

¿Qué es una excedencia voluntaria?

En primer lugar, es imprescindible entender qué entendemos por excedencia laboral . Pues bien, una excedencia laboral voluntaria está respaldada por el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores (ET), otorgando al empleado el derecho de cesar temporalmente en sus funciones sin necesidad de justificar una razón específica . Es decir, se trata de una excedencia voluntaria por interés particular, durante este periodo el trabajador puede dedicarse a estudios, disfrutar de una temporada sabática o de realizar un viaje, sin estar obligado a proporcionar una explicación detallada.

Es crucial destacar que, a diferencia de otras formas de excedencia, aquellos en excedencia voluntaria mantienen únicamente un derecho preferente al reingreso en el puesto de su misma categoría dentro de la empresa. En otros casos, el trabajador tiene derecho a la reserva de su puesto por un año, tras el cual este derecho se transforma en una reserva para un puesto de trabajo de igual grupo profesional o categoría equivalente.

Es esencial comprender que el derecho a la excedencia voluntaria no es absoluto, y la empresa tiene cierto margen para planificar sus recursos humanos en estas situaciones. Por ejemplo, si varios empleados de la misma empresa solicitan una excedencia voluntaria por la misma razón, el empleador puede restringir su uso. Es importante subrayar que la excedencia voluntaria no debe confundirse con una baja laboral , ya que no requiere baja médica. La distinción radica en que, en el segundo caso, el trabajador interrumpe su actividad laboral por motivos de salud debidamente justificados.

💡Dato curioso sobre la excedencia voluntaria Durante la excedencia voluntaria, el trabajador sigue vinculado jurídicamente a la empresa, pero no genera antigüedad, vacaciones ni salario, y no cotiza a la Seguridad Social por esa relación laboral. Lo realmente llamativo es que, pese a mantener el “vínculo contractual”, el trabajador no tiene derecho automático a reincorporarse a su puesto, sino solo a un derecho preferente de reingreso cuando exista una vacante de igual o similar categoría.

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

Existen varios tipos de excedencia en función de la causa por la que se solicitan, pueden ser:

Forzosas

Por cuidado de hijos

Por cuidado de familiares

Voluntarias

Excedencia pactada.

Ahora, ya podemos enfocarnos en entender la excedencia voluntaria. La excedencia laboral voluntaria, también conocida como excedencia voluntaria por interés particular, es aquella que se lleva a cabo por decisión voluntaria del empleado.

El empleado no precisa justificar la causa por la que pide la excedencia, aunque sí deberá cumplir un par de requisitos mínimos para que se la concedan:

Llevar al menos un año en la empresa

Si ha solicitado una excedencia con anterioridad, que hayan pasado por lo menos 4 años desde su finalización.

Encontramos el concepto de excedencia voluntaria en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 46. Lo que indica que es un derecho laboral para todos los trabajadores.

La duración de la excedencia voluntaria según el Estatuto de los Trabajadores es de mínimo 4 meses y de máximo 5 años.

Cómo hemos mencionado, el empleado no tiene porqué justificarnos la causa por la que pide la excedencia voluntaria, pero normalmente son motivadas por situaciones como que la persona quiere trabajar en otra empresa, quiere hacer un largo viaje o mudarse por una temporada a otra ciudad o país.

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¿Cuáles son los efectos laborales de una excedencia laboral voluntaria?

En resumen, los efectos laborales de una excedencia laboral voluntaria son:

Se conservará la antigüedad pero el periodo de excedencia no se tendrá en cuenta para indemnizaciones u otros conceptos vinculados .

Excedencia voluntaria y paro: Mientras dure la excedencia voluntaria, tampoco se cotizará para la prestación por desempleo. Por lo tanto, durante el periodo de excedencia voluntaria el finiquito no se verá afectado.

No se extingue el vínculo laboral.

Se considera competencia desleal que el trabajador en situación de excedencia voluntaria comience a trabajar para la competencia y esto podría tener consecuencias en el reingreso, como el despido o la negación.

¿Cómo pedir la excedencia voluntaria?

Para poder concederla, los empleados deben hacer una solicitud de excedencia voluntaria a la empresa, generalmente al departamento de Recursos Humanos. Lo mejor es solicitar la excedencia voluntaria con preaviso.

El preaviso no está marcado legalmente, pero puede estar establecido en tu Convenio Colectivo.

Para solicitar la excedencia, no existe un modelo de excedencia voluntaria único, ni una plantilla de excedencia voluntaria otorgada por el organismo oficial, no obstante, la solicitud debería quedar por escrito e incluir los siguientes datos:

Datos personales del trabajador solicitante

Datos de la empresa empleadora

Antigüedad en la empresa , tipo de contrato laboral y categoría profesional del solicitante a fecha de solicitud.

Mención al artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores (Ej. Solicito la excedencia voluntaria mediante el presente escrito y en base a lo expuesto en el artículo 46 del Estatuto de Los Trabajadores).

Fecha de inicio de la excedencia y fecha estimada de finalización.

Firma del trabajador y de la empresa.

¿Cuáles son los requisitos para pedir excedencias voluntarias en el trabajo?

Para poder solicitar una excedencia voluntaria en el ámbito laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos:

Uno de los requisitos fundamentales es que solo los trabajadores que hayan ocupado su puesto durante un mínimo de un año tienen la posibilidad de solicitar esta modalidad de excedencia . La antigüedad en el puesto se presenta como un criterio crucial.

La duración de la excedencia voluntaria según el Estatuto de los Trabajadores en 2023 es de mínimo 4 meses y de máximo 5 años. No obstante, la excedencia voluntaria depende del convenio colectivo de la empresa. Aún así, existe la opción de solicitar prórrogas durante la excedencia voluntaria, siempre y cuando no se sobrepase el límite máximo establecido para la misma.

Durante el proceso de solicitud, el trabajador debe presentar por escrito su petición, sin estar obligado a proporcionar a la empresa la razón detrás de su decisión . Es esencial detallar el periodo solicitado, el cual puede ser designado como 'indefinido'. Además, el trabajador durante la excedencia voluntaria puede requerir el finiquito correspondiente a las vacaciones no disfrutadas o el abono de pagas extras y cualquier otra cantidad pendiente de pago.

En relación con la frecuencia de solicitud de la excedencia voluntaria, se establece que el mismo trabajador sólo podrá ejercer este derecho nuevamente si han transcurrido al menos cuatro años desde el final de la excedencia anterior. Este intervalo temporal actúa como una limitación para la repetición del uso de la excedencia voluntaria.

¿Cuáles son los tipos de excedencia voluntaria?

En relación con las circunstancias motivadoras y la duración máxima, se pueden identificar diversos tipos de excedencias laborales, cada una con sus propias particularidades y requisitos . A continuación, te describimos algunos de los tipos más frecuentes:

1️⃣ Excedencia voluntaria

Este tipo de excedencia se solicita por razones personales o profesionales, como la realización de estudios, el cuidado de un familiar o la dedicación a un proyecto personal . Su regulación se encuentra en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Para solicitarla, el empleado debe tener al menos un año de antigüedad en la empresa, y en caso de haber disfrutado de una excedencia previa, deben haber transcurrido al menos 4 años desde su conclusión. La duración de la excedencia oscila entre 4 meses como mínimo y 5 años como máximo. Es importante destacar que no se garantiza la reserva de puesto, y el retorno implica ocupar una posición de la misma categoría, aunque algunos convenios establecen un periodo de reserva.

2️⃣ Excedencia forzosa

Se trata de la excedencia que debe tomar un empleado de una empresa privada al asumir un cargo público o sindical incompatible con su actividad laboral. En este caso, la empresa está obligada a aceptar la excedencia, y el empleado no necesita especificar la duración al solicitarla. La empresa debe mantener el puesto de trabajo, el salario y la antigüedad del empleado durante la excedencia.

3️⃣ Excedencia por cuidado de hijos

Los empleados pueden solicitar esta excedencia para cuidar de sus hijos por un máximo de 3 años, con reserva de puesto de trabajo. Regulada en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, este tipo de excedencia puede ser limitada en caso de concurrencia de dos trabajadores de la misma empresa debido a razones organizativas.

4️⃣ Excedencia por cuidado de familiares

Permite solicitar una excedencia para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, durante un periodo máximo de dos años, a menos que el convenio colectivo establezca un plazo superior . Durante el primer año de la excedencia, se garantiza la reserva del puesto de trabajo, y posteriormente, se tiene derecho a reincorporarse a un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

5️⃣ Excedencia pactada

En algunos casos, la empresa y el trabajador pueden acordar la suspensión del contrato de trabajo mediante una excedencia para satisfacer las necesidades de ambas partes . En este escenario, todas las condiciones relacionadas con la excedencia (duración, reserva de puesto, salario durante la suspensión, etc.) se establecen de común acuerdo entre el empleado y la empresa.

¿Cuáles son los efectos laborales de la excedencia laboral voluntaria?

La excedencia laboral voluntaria conlleva varios efectos laborales que afectan tanto al empleado que se encuentra en excedencia como a la relación con la empresa. A continuación, se detallan algunos de los efectos laborales más relevantes de una excedencia laboral voluntaria:

Se conservará la antigüedad pero el periodo de excedencia no se tendrá en cuenta para indemnizaciones u otros conceptos vinculados .

Excedencia voluntaria y paro: Mientras dure la excedencia voluntaria, tampoco se cotizará para la prestación por desempleo. Por lo tanto, durante el periodo de excedencia voluntaria el finiquito no se verá afectado.

No se extingue el vínculo laboral.

Se considera competencia desleal que el trabajador en situación de excedencia voluntaria comience a trabajar para la competencia y esto podría tener consecuencias en el reingreso, como el despido o la negación.

¿Qué es todo lo necesario para pedir la excedencia voluntaria?

El trabajador no tiene la facultad de decidir unilateralmente su entrada en excedencia voluntaria, ya que este derecho no se concede de manera automática. Para acceder a dicha situación, es imprescindible que el trabajador presente una solicitud, y esta debe ser reconocida por la empresa o, en su defecto, por los tribunales laborales.

Aunque la normativa establece la forma y el contenido de la comunicación de la solicitud, esta debe realizarse por escrito, detallando la fecha de inicio de la excedencia y su duración. No se establece un requisito específico de antelación, a menos que lo indique el convenio colectivo. Por ello, lo mejor es solicitar la excedencia voluntaria con preaviso para permitir que el empresario tome las medidas necesarias.

El reconocimiento por parte del empleador de la situación de excedencia voluntaria debe ser explícito. La normativa tampoco especifica un plazo determinado para que la empresa tome esta decisión, aunque ésta puede regularse a través del convenio colectivo.

Para solicitar la excedencia, no existe un modelo de excedencia voluntaria único, ni una plantilla de excedencia voluntaria otorgada por el organismo oficial, no obstante, la solicitud debería quedar por escrito e incluir los siguientes datos:

Datos personales del trabajador solicitante.

Datos de la empresa empleadora.

Antigüedad en la empresa, tipo de contrato laboral y categoría profesional del solicitante a fecha de solicitud.

Mención al artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores (Ej. Solicito la excedencia voluntaria mediante el presente escrito y en base a lo expuesto en el artículo 46 del Estatuto de Los Trabajadores).

Fecha de inicio de la excedencia y fecha estimada de finalización.

Firma del trabajador y de la empresa.

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