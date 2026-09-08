Juliette Boulay
Rédactrice experte paie
Juliette Boulay est rédactrice pour Payfit, en charge de la rédaction des contenus blog sur les thématiques paie, RH et droit du travail. Son goût prononcé pour les lettres et l'analyse l'a menée d'une classe préparatoire littéraire à un Master de recherche en communication, avant de se spécialiser dans la gestion de projets éditoriaux. Aujourd'hui, elle pilote l'ensemble du processus de rédaction du blog.
Indemnité transactionnelle : calcul et régime fiscal
Découvrez dans ce guide comment fonctionne l'indemnité transactionnelle en 2026, son mode de calcul, ainsi que le régime social et fiscal associé.
Équivalent temps plein : définition, calculs exemples
L'Équivalent Temps Plein (ETP) est un indicateur clé pour analyser effectif et coûts en entreprise. Notre guide complet et facile pour tout comprendre.
Logiciel de planning : pourquoi et comment bien s'équiper ?
Découvrez les avantages d'un logiciel de planning. Gain de temps, respect du cadre légal et gestion simplifiée : trouvez l'outil idéal avec ce comparatif.
Bulletin de paie : obligations, mentions et modèle gratuit
Décryptez facilement les 40 lignes sur votre bulletin de paie. Notre guide vous aide à éviter les erreurs et gagner du temps sur votre gestion de paie.
Bulletin de paie clarifié : changements et calendrier
L’obligation du bulletin de paie clarifié est reportée au 1er janvier 2027. Découvrez ce qui change pour les RH et ce qui est déjà en vigueur aujourd’hui.
Bulletin de salaire : obligations et modèle conforme
Établissez un bulletin de salaire conforme en 2026 : mentions obligatoires (montant net social inclus), modèle gratuit et obligations légales de l'employeur.
Sécurisation paie : comment l'assurer en entreprise ?
Découvrez les bonnes pratiques pour garantir la sécurisation de la paie : conformité RGPD, veille légale automatisée et logiciels certifiés ISO 27001.
Logiciel RH : choisir la meilleure solution
Découvrez les types de logiciel RH spécialisés, les critères de choix et les bonnes pratiques pour automatiser la gestion des ressources humaines.
Prestataire de paie : coût et bénéfices de l’externalisation
Faire appel à un prestataire de paie (environ 25 à 30 € le bulletin) sécurise vos déclarations et évite 5 % de pénalité URSSAF. Voici comment le choisir.
Logiciel de notes de frais : simplifiez votre gestion
Terminé les tickets perdus et la saisie manuelle. Voici comment un logiciel de notes de frais simplifie le quotidien de vos salariés et automatise votre paie.
Outils SIRH : guide, exemples et comparatif
Découvrez les différents outils SIRH (paie, GTA, recrutement) et leurs avantages. Voici un guide complet pour choisir et mettre en place votre logiciel RH.
SaaS RH : pourquoi le choisir en entreprise ?
Vous hésitez à digitaliser vos ressources humaines ? Découvrez la définition, le fonctionnement et tous les avantages d'un logiciel RH en mode SaaS.
Audit RH : comment tirer parti de cet outil managérial ?
Véritable outil managérial, l’audit RH permet à une entreprise d’avoir un diagnostic à la fois qualitatif et quantitatif de ses pratiques et procédures.
Renouvellement période d’essai : les règles à respecter
Le renouvellement de la période d’essai a concerné 23,5 % des salariés en 2025. Découvrez les règles, conditions, durées maximales pour sécuriser vos embauches.
Gestion de la paie en entreprise : guide 2026
Découvrez comment gérer efficacement la paie en entreprise dans ce comparatif, ainsi que les bonnes pratiques et les nouveautés paie RH pour l’année 2026.
Gestion des congés : guide pour le suivi des absences
Découvrez les méthodes, erreurs à éviter et logiciels pour automatiser la gestion des congés des salariés en toute conformité avec la loi en vigueur.
Logiciel de gestion de la paie : fonctionnalités et critères
Le logiciel de paie permet de faciliter le paramétrage, la production et la mise en conformité des fiches de paie tout en réduisant les erreurs et le temps passé.
Meilleur logiciel de paie vs tableur Excel : comparatif 2026
Découvrez les avantages et inconvénients du meilleur logiciel de paie vs tableur Excel pour choisir la solution de paie idéale pour votre entreprise.
Meilleur logiciel de paie vs externalisation : le comparatif
Entre le meilleur logiciel de paie ou l’externalisation, comparez les avantages et les inconvénients de chaque solution et simpllifiez la gestion de votre paie.
IA et paie : avantages et applications en gestion de paie
L’IA en paie permet d'automatiser et sécuriser la gestion de paie, de libérer du temps et de réduire les erreurs. Découvrez cette transformation RH.
Automatisation de la paie : comment la mettre en place ?
L’automatisation de la paie avec un logiciel permet d’externaliser le calcul des éléments variables et d'éviter la gestion manuelle des bulletins des salariés.
Digitalisation RH : avantages et processus numérisés
La digitalisation RH s’applique à tous les services RH (gestion de la paie, entretiens, congés). Voici nos conseils pour une transformation digitale réussie.
Prix d’un logiciel de paie : critères et tarifs 2026
Le prix d’un logiciel de paie n’est encadré par aucun tarif officiel. Il varie selon le nombre de salariés à traiter et les fonctionnalités et services inclus.
Logiciel de paie multi-conventions : comparatif
Découvrez comment fonctionne un logiciel de paie multi-conventions, ses avantages et un comparatif 2026 des meilleures solutions digitales pour votre TPE/PME.
Logiciel de paie : fonctionnalités indispensables en 2026
Découvrez les fonctionnalités indispensables d'un logiciel de paie en 2026. Automatisation, DSN, SIRH : choisissez la meilleure solution pour votre entreprise.
Changer de prestataire de paie : quand, pourquoi, comment ?
Vous envisagez de changer de prestataire de paie ? Découvrez les signes, le meilleur moment pour sauter le pas et la checklist pour une transition sans erreur.
Difficultés de recrutement : causes et solutions en 2026
Les difficultés de recrutement s'intensifient : 43,8 % des embauches sont jugées difficiles en 2026. Causes, secteurs touchés et leviers PME.
Meilleur logiciel de paie pharmacie : comparatif 2026
Le meilleur logiciel de paie pharmacie assure la gestion de paie des salariés en officine. Notre sélection d'outils pour une paie conforme et simple.
Chatbot RH : l’outil intelligent pour réduire la charge RH
Le chatbot RH est un assistant IA conversationnel qui automatise les réponses RH en temps réel et améliore l'expérience de vos collaborateurs.
Quelles aides à l’embauche pour un travailleur handicapé ?
Quelles sont les différentes aides à l’embauche pour un travailleur handicapé que propose l’État, afin d’améliorer sa politique inclusive ? Décryptage.
Montant maximum du ticket restaurant employeur : le guide
Le montant maximum du ticket restaurant employeur est fixé librement mais dépend du plafond d'exonération de charges : Payfit vous informe.
PMA et absence au travail : tout ce qu’il faut savoir
Découvrez comment organiser les absences au travail liées à un parcours de PMA, en respectant le cadre légal et sans désorganiser l’activité de l’entreprise.
Note de frais TVA : règles et fonctionnement
La TVA sur une note de frais peut être récupérée par l’employeur. Déduction de TVA, dépenses et frais éligibles, procédure : Payfit vous guide.
Prime de tutorat : obligations, calcul et versement
Découvrez tout sur la prime de tutorat en entreprise : son montant, les critères d’attribution, son calcul et le cadre légal pour l’appliquer correctement.
Meilleur logiciel de paie startup : les clés pour choisir
Le meilleur logiciel de paie startup simplifie la gestion paie et RH en soutenant votre croissance. Découvrez le top des outils pour une paie moderne.
Enjeux du recrutement en 2026 : bonnes pratiques
Attirer les talents, digitalisation, expérience candidat, pénurie de compétences : découvrez les défis majeurs et les leviers pour améliorer vos processus.
Charges patronales : calcul, taux et exonérations 2026
L'allègement des charges patronales s'étend jusqu'à 3 SMIC suite à la réforme 2026. Découvrez les nouveaux taux, le calcul et les exonérations possibles.
Logiciel gestion des contrats : fonctionnalités clés
Un logiciel de gestion des contrats aide les entreprises à rédiger et suivre les contrats des salariés. CLM, avantages, IA : Payfit vous guide.
Calculateur IJSS : outil gratuit et plafonds à jour
Estimez facilement les indemnités de vos salariés avec notre calculateur IJSS 2026. Retrouvez les règles de calcul, plafonds actualisés et gagnez du temps.
Erreurs de paie de l’employeur : incidence et régularisation
Comment éviter les erreurs de paie en tant qu’employeur ? Expert RH, Payfit vous guide pas à pas pour prévenir les erreurs de paiement, et les corriger.
Micro-entreprise ou EURL : quel statut choisir ?
Avantages, fiscalité, charges, démarches en micro-entreprise et en EURL... Choisissez le statut le plus adapté à votre activité grâce à nos conseils.
Congés payés non pris : que deviennent-ils ?
Les congés payés non pris sont perdus, sauf exceptions (maladie, maternité, faute employeur). Report, indemnisation : conditions, règles 2026 et cas pratiques.
TVA transport : règles et taux application
La TVA transport peut être récupérée par l'employeur sur les notes de frais. Transport de personnes, carburant, location de véhicules : Payfit vous guide.
Fiche de recrutement : rôle et informations clés
La fiche de recrutement est un outil d’évaluation permettant de comparer les candidats. Définition, différence vs fiche de poste : Payfit vous éclaire.
Meilleur logiciel de paie HCR pour hôtellerie-restauration
Top 5 des meilleurs logiciels de paie HCR pour automatiser la paie en hôtellerie-restauration et réduire les erreurs sur les bulletins de salaire.
Meilleur logiciel de paie cabinet médical : comparatif 2026
Le meilleur logiciel de paie cabinet médical automatise la paie et vous offre plus de temps pour vos patients. 3 outils pour alléger votre administratif.
Meilleur logiciel de paie et expert-comptable : comparatif
Entre le meilleur logiciel de paie et un expert-comptable, découvrez la solution la plus adaptée à votre entreprise pour une paie simple et sécurisée.
Montant net social : définition et calcul
Le montant net social est la référence pour la déclaration des ressources. Voici son calcul, où le trouver sur la fiche de paie et son impact sur vos droits.
Convention collective boulangerie‑pâtisserie : actus 2026
Grille des salaires, primes, congés, préavis, mutuelle, prévoyance : ce que dit la convention collective de la boulangerie‑pâtisserie en 2026.
Création nom d’entreprise : principes et outils IA
La création du nom d’entreprise est une étape clé pour définir son identité. Méthodes, générateur IA et disponibilité du nom : Payfit vous éclaire.
Clause ticket restaurant dans le contrat de travail : modèle
Vous cherchez un modèle de clause ticket restaurant à insérer dans un contrat de travail ? Voici un modèle conforme et les règles à respecter pour l'utiliser.
Clôture de paie : guide pour une gestion conforme
Découvrez dans ce guide comment anticiper et réussir la clôture de paie. (étapes clés, échéances DSN, contrôles obligatoires). Sécurisez vos bulletins !
Bulletin de salaire rectificatif : règles de régularisation
Lorsqu'une erreur est constatée après transmission de la fiche de paie, l'employeur a la possibilité de la modifier via une régularisation du bulletin de paie.
Meilleur logiciel de paie : comparatif 2026
Choisissez le meilleur logiciel de paie pour votre entreprise grâce à ce comparatif des solutions les plus efficaces en 2026, avec nos conseils d’expert en RH.
Avantages et inconvénients de la SARL : ce qu’il faut savoir
Avec Payfit, découvrez les avantages et inconvénients d’une SARL (capital, responsabilité des associés, protection sociale...) pour bien choisir votre statut.
Modifier une fiche de paie : mode d'emploi
Rectificatif, retenue sur salaire ou erreurs... découvrez comment modifier une fiche de paie : règles à respecter, étapes à suivre et bonnes pratiques.
Indemnisation arrêt maladie : montant, calcul, plafond 2026
L'indemnisation arrêt maladie évolue en 2026. Maîtrisez les règles de calcul, la subrogation et le nouveau plafond d'IJSS porté à 42,97 € par jour en juillet.
SARL ou SASU : quel statut choisir pour son entreprise ?
SARL ou SASU : deux statuts pour créer une société à responsabilité limitée. Découvrez leurs différences, avantages et règles avec le comparatif Payfit.
Note de frais sur une fiche de paie : toutes les règles
Forfait, frais réels ou avance : Payfit vous explique comment intégrer le remboursement d’une note de frais sur la fiche de paie, ainsi que les barèmes Urssaf.
Paiement d'un jour férié : les règles à savoir
Le paiement d'un jour férié varie selon les dispositions prises par la loi et l'entreprise. Jour chômé, majoration de salaire, 1er mai : Payfit vous guide.
Choisir son logiciel de paie : 4 critères clés de décision
Fonctionnalités, prix, et services : découvrez comment choisir entre un logiciel de paie gratuit, standard ou avancé. Les experts Payfit vous aiguillent.
CCI et création entreprise : accompagnement et étapes clés
La CCI pour la création d’entreprise aide les futurs entrepreneurs à bâtir leur projet. Intérêt, services, aides : Payfit vous explique tout.
CSP et création d’entreprise : règles, cumul et aides
Le cumul CSP et création d’entreprise est-il possible pour les salariés licenciés économiquement ? Règles et aides, Payfit vous informe.
Créer une SARL : guide complet
Quelles sont les différentes formalités pour créer une SARL, ainsi que le coût de sa création ? Payfit vous explique tout le processus étape par étape.
Contrôle salarié arrêt maladie : cadre légal 2026
Le contrôle des salariés en arrêt maladie est renforcé en 2026. Découvrez le cadre légal de la contre-visite médicale, ses procédures et les risques associés.
IDCC 1979 : tout comprendre sur la convention collective HCR
Découvrez les règles qui encadrent les métiers de l’hôtellerie-restauration, IDCC 1979, les droits du personnel et les obligations des établissements.
Faire un contrat de travail : aide et conseils
Apprenez à rédiger un contrat de travail conforme à la loi. Découvrez les types de contrats (CDI, CDD), les mentions obligatoires, et les clauses spécifiques.
Logiciel SIRH : définition et fonctionnalités
Le logiciel SIRH sert à centraliser et automatiser tous vos processus RH en un seul outil. Avantages, choix de la solution : Payfit vous guide.
Arrêt maladie dans le commerce de gros : guide pratique
Apprenez à gérer un arrêt maladie dans la convention collective du commerce de gros en respectant les délais et en tenant compte des droits et obligations.
Micro-entreprise : quelles sont ses obligations comptables ?
Découvrez les obligations comptables d’une micro-entreprise, le coût d’un comptable, les erreurs à éviter et les outils utiles pour gérer vos comptes.
Prime de Noël entreprise : obligations employeur et calcul
La prime de Noël en entreprise est une gratification versée en fin d’année aux salariés. Attribution, montant, bénéficiaires : Payfit vous éclaire.
Engagement collaborateur : comment fédérer ?
Découvrez comment mesurer, développer et renforcer l’engagement collaborateur grâce à des leviers RH clés : QVT, management, communication et onboarding.
Bulletin de paie dématérialisé : mise en place et avantages
Simplifiez votre gestion des salaires en mettant en place le bulletin de paie dématérialisé. Réglementation, précaution et avantages, Payfit lève le voile.
Télétravail : obligations légales et mise en place
Le télétravail est une forme d'organisation du travail permettant aux salariés de travailler hors des locaux. Découvrez comment le mettre en place.
Outils GPEC : enjeux et mise en place
Découvrez comment mettre en place les outils de la GPEC pour anticiper les besoins en compétences des salariés et améliorer la performance RH de l'entreprise.
Contrôle fiscal des entreprises : déroulement et signaux
Le contrôle fiscal des entreprises est une procédure de vérification des déclarations fiscales. Déclenchement, délai, documents : Payfit vous éclaire.
Rapport de gestion en SAS : obligations et contenu
Le rapport de gestion SAS permet aux associés de statuer sur les comptes. Obligations, mentions légales 2025 et dispenses. Payfit vous explique tout.
QVCT : obligations légales et actions concrètes
Comprenez la QVCT, ses obligations légales, ses indicateurs et les actions à mettre en place pour améliorer les conditions de travail en entreprise.
Logiciel de gestion des absences : guide complet 2026
Un logiciel de gestion des absences centralise et automatise les tâches du service RH. Avantages vs Excel, fonctionnalités et coût en 2026 : guide pratique.
Calcul du coût d’un salarié : règles et bonnes pratiques
Suivez ce guide pratique pour calculer le coût d’un salarié : du brut au net, jusqu’au super-brut. Payfit vous aide à optimiser vos dépenses de personnel.
Fait générateur : principe et règles de calcul
Réforme du fait générateur : obligations 2027 et comment Payfit vous rend déjà conforme grâce à son module de régularisations et de gestion de congés.
Prolongation d'arrêt maladie : règles, démarches et droits
Découvrez tout sur la prolongation d’un arrêt maladie : démarches dont délai de 48h, durée, indemnisation, contestation et gestion des cas particuliers.
Code NAF de la restauration : qu'implique-t-il ?
Comment identifier le code NAF/APE adapté à votre restaurant ou service de restauration, et comment le modifier en cas d’erreur ? Payfit vous explique tout.
Mutuelle Syntec : obligation employeur et garanties
La mutuelle Syntec est obligatoire pour tous les salariés de la branche professionnelle. Niveau de couverture, cas de dispense, tarifs : Payfit vous guide.
Méthode de recrutement : avez-vous la bonne ?
Entre les étapes d’une méthode de recrutement réussie et les différentes méthodes, les experts Payfit vous aident à trouver la perle rare pour votre entreprise.
Processus de recrutement : comment le réussir ?
Découvrez dans cet article toutes les étapes pour réussir le processus de recrutement, et trouver la perle rare qui intégrera vos équipes. Payfit vous guide.
Négociation collective : fréquence et obligations
La négociation collective est indispensable au dialogue social entre les salariés et l’employeur en entreprise. Acteurs, périodicité : Payfit vous informe.
SASU et expert-comptable : obligations et conseils
SASU et expert-comptable : tous les avantages de gérer sa comptabilité seul ou avec un professionnel. Statut, outils, coûts : Payfit vous guide.
Micro-entreprise et salarié : est-ce possible ?
La création d’une micro-entreprise pour un salarié est soumise à des règles précises. Cumul des statuts, régime social et fiscal : Payfit vous guide.
Transparence des salaires : les obligations en 2026
Transparence des salaires 2026 : une priorité citée par 56 % des RH. Pour l'anticiper, on vous guide sur les obligations employeur liées à l'égalité salariale.
TTR : tout savoir sur le temps de trajet responsable
Les TTR (Temps de Trajet Responsable) sont des congés écologiques offerts aux salariés. Découvrez en détail ses règles, son fonctionnement, et ses avantages.
IA et RH : enjeux, applications et risques
IA et RH : la gestion des ressources humaines en entreprise est impactée par l’usage de l’IA. Applications, données personnelles : Payfit vous guide.
Intelligence artificielle et recrutement : usages et limites
L'intelligence artificielle en recrutement change les méthodes RH traditionnelles. Bénéfices de l'automatisation et limites de l'IA en RH : Payfit vous informe.
Externalisation du recrutement : avantages et inconvénients
L'externalisation du recrutement réduit les délais d'embauche et donne accès à une expertise externe, mais implique des coûts et une perte de contrôle du processus.
Gestion du temps de travail : enjeux et outils
La gestion du temps de travail en entreprise permet de suivre l’activité et les horaires des salariés. Optimisation, logiciel GTA : Payfit vous informe.
Grille salaire HCR : barèmes 2026
La grille salaire HCR fixe les minimas de vos salariés sur 5 niveaux. Découvrez les barèmes 2026, avec le SMIC à 12,31 €, pour une gestion de la paie conforme.
Forfait jours sous Syntec : quelles sont les règles ?
Le forfait jours sous Syntec permet un aménagement du temps de travail supérieur aux 35 heures hebdomadaires classiques. Payfit vous aide à faire le point.
Mettre en place un CSE : plan d’action
Votre entreprise vient d’atteindre le seuil des 11 salariés sur 12 mois consécutifs ? Maîtrisez la procédure de mise en place du CSE, étape par étape.
Notes de frais kilométriques : format et calcul
Vos salariés utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles ? Découvrez comment fonctionnent les notes de frais kilométriques avec Payfit.
Charges en EURL : maîtriser vos coûts en 2026
Découvrez quelles sont les charges en EURL, comment calculer les cotisations sociales et fiscales. Augmentez vos bénéfices et réduisez vos coûts.
Dissolution SARL : raisons et procédure par étapes
La dissolution d’une SARL survient quand les associés décident de la fermeture de leur société. Démarches, liquidation, radiation : Payfit vous guide.
EURL imposition : IR ou IS, quel régime fiscal choisir ?
Découvrez comment choisir l’imposition EURL la plus avantageuse, optimiser vos charges et estimer vos revenus grâce à ce guide pratique Payfit.
Déclaration sociale nominative (DSN) : règles à connaître
La DSN est une déclaration numérique, obligatoire pour la plupart des entreprises. Elle doit être transmise chaque mois, même sans rémunération versée.
Frais déductibles SASU : règles et procédure
Les frais déductibles SASU permettent de réduire le bénéfice imposable. Détails sur les frais de déplacement, charges d'exploitation et procédure de déduction.
Erreurs sur une fiche de paie : nos conseils pour les éviter
Éviter les erreurs sur le bulletin de paie est essentiel. Découvrez les conseils des experts en RH Payfit, ainsi que les démarches en cas d’erreur.
Recruter un senior : démarches et aides financières
Recruter un senior peut apporter plusieurs avantages en entreprise. CDI, CDD, contrat de professionnalisation, dispositif d’aide de l’État : Payfit vous guide.
Comptable pour entreprise individuelle : une obligation ?
Quelle est l'importance d'un expert-comptable pour votre entreprise individuelle ? Gérez votre comptabilité en toute conformité et à moindre coût.
Gestion du stress au travail : outils
Découvrez tous les outils RH pour gérer le stress au travail : répartition des tâches, baromètre QVT et formations pour le bien-être des salariés.
Avenant de contrat d’apprentissage : quand le rédiger ?
Découvrez quand et comment rédiger un avenant au contrat d’apprentissage, les formalités Cerfa, les délais à respecter et les règles de validation.
Dissolution d'une SCI : cadre juridique et formalités
La dissolution d'une SCI entraîne la fin de son activité. Cause automatique, volontaire ou judiciaire, procédure par étapes : Payfit vous accompagne.
Correction DSN : mode d'emploi et DSN de substitution
Dès mai 2026, l'URSSAF pourra effectuer la correction DSN à votre place via la DSN de substitution. Découvrez comment éviter les erreurs et pénalités.
Meilleures intégrations de paie : comparatif par catégories
Découvrez les meilleures intégrations de paie pour connecter vos outils RH, comptables, bancaires et automatiser la gestion de paie en quelques clics.
API paie : l'outil pour connecter vos outils RH et paie
L'API paie permet d'interconnecter vos logiciels RH pour synchroniser vos données. Découvrez cette solution indispensable à l'intégration de paie.
La déclaration SCI : tout ce qu'il faut savoir
La déclaration SCI sert à déclarer aux impôts les revenus issus des biens immobiliers. Règles, régime fiscal, choix du formulaire : Payfit vous guide.
Règle des 5 samedis de congés payés : tout comprendre
La règle des 5 samedis de congés payés se base sur le décompte des congés en jours ouvrables. Valeur juridique, méthode de décompte : Payfit vous informe.
Dématérialisation des tickets restaurant : nouvelles règles
La dématérialisation des tickets restaurant sera obligatoire en 2027. Changements liés à la réforme, avantages salariés : Payfit vous dit tout.
Congé supplémentaire par enfant à charge : règles et calcul
Le congé supplémentaire par enfant à charge accorde des jours de congés en plus aux salariés parents. Règles, indemnisation : Payfit vous informe.
Feuille de temps : modèle Excel gratuit
Une feuille de temps bien conçue fait gagner plusieurs heures par semaine aux RH. Voici comment la créer facilement et téléchargez notre modèle Excel gratuit.
Heures supplémentaires : règles, paiement et obligations
Comment bien gérer les heures supplémentaires en entreprise ? Voici toutes les règles de calcul, la majoration, le repos compensateur et les avantages TEPA.
Tout savoir sur la croissance intensive
Croissance intensive : augmentez votre productivité sans mobiliser de nouvelles ressources. Définition, méthodes, exemples concrets et conseils pour PME.
Simulateur de charges auto-entrepreneur : fonctionnement
Un simulateur de charges auto-entrepreneur estime vos cotisations 2026 (de 6 % à 25,60 %). Anticipez vos dépenses et calculez votre revenu net réel.
Payer les heures supplémentaires : calculs
Découvrez comment payer les heures en 2026, leur taux de majoration, le repos compensateur, la défiscalisation et toutes les mentions sur la fiche de paie.
Planning de travail : règles et bonnes pratiques
Planning de travail : création, affichage et modification. Découvrez les règles légales et nos conseils pour organiser le temps de travail en entreprise.
Temps partiel : calcul et durée et heures majorées
Le travail à temps partiel est strictement encadré par la loi : calcul de la rémunération, durée minimale, heures majorées, découvrez notre guide.
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Le forfait jours permet d'aménager le temps de travail dans la limite de 218 jours par an. Découvrez ses conditions et offrez plus d'autonomie à vos cadres.
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Le livret d'accueil facilite l'intégration des nouveaux salariés. Découvrez son contenu, les informations obligatoires et comment le digitaliser.
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Découvrez les rouages d'un bon offboarding, les étapes pour organiser le départ d’un salarié et les bonnes pratiques pour structurer cette phase.
Congés de fin d'année : règles et droits des salariés
Découvrez les règles applicables aux congés de fin d'année, les conditions de fermeture de l'entreprise, les droits des salariés et les bonnes pratiques.
Absence pour convenance personnelle : toutes les règles
Découvrez comment fonctionne l’absence pour convenance personnelle en entreprise, sa durée, son impact sur la rémunération et les droits applicables.
Fourchette salariale : méthode de calcul
Découvrez ce qu'est une fourchette salariale, son utilité lors des recrutements et les critères essentiels pour bien la définir. Guide RH complet.
Mener un entretien d'embauche : étapes, durée et conseils
Mener un entretien d’embauche efficace est essentiel, un recruteur réalisant en moyenne 8 entretiens pour pourvoir un poste. Conseils et exemples.
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Nos conseils de vérification des fiches de paie pour contrôler salaires, cotisations, mentions obligatoires et éviter les erreurs et litiges possibles.
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Checklist de pilotage et erreurs à éviter : comprenez la gestion de la performance et mettez en place un système RH efficace pour votre entreprise.
Full remote : mise en place du télétravail à 100 %
Le full remote permet aux salariés de travailler entièrement à distance. Avantages, mise en place, obligations employeur 2026 : découvrez notre guide complet
Turnover : comment le réduire ?
Le turnover est le taux de rotation des effectifs d’une entreprise au fil des départs et des recrutements. Retrouvez tous nos conseils pour le limiter.
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Les KPI de recrutement mesurent l'efficacité de chaque étape d'embauche : nombre de candidatures, délai moyen, taux de transformation, coût par recrutement.
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L’un de vos salariés est en arrêt maladie ? Découvrez dans ce guide toutes les règles relatives au versement du salaire en cas d’arrêt maladie.
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La durée légale du travail est fixée à 35h par semaine (1 607h/an). Limites à 10h par jour, temps effectif et obligations : le guide complet pour employeurs.
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Versement mobilité 2026 : critères, taux et calcul
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Recruter un alternant : guide complet pour les employeurs
Avec 1 017 500 contrats en 2025, recruter un alternant reste une solution privilégiée par les entreprises. Quels sont les coûts, conditions et formalités ?
SMIC journalier : montant 2026, calcul et règles
La dernière revalorisation, fixée à 1,18 %, s'est établie au 1er janvier 2026. Le SMIC journalier s'élève désormais à 84,14 € brut, soit environ 66,58 € net.
Taux de prélèvement à la source : définition et règles
Découvrez le fonctionnement du taux de prélèvement à la source, les différents taux applicables et les démarches pour le consulter et le modifier.
Mise en place de l’intéressement : modalités et étapes
Découvrez comment mettre en place un accord d’intéressement en entreprise, respecter les règles applicables et sécuriser son versement.
Majoration heures supplémentaires : toutes les règles à connaître
À partir de 36 heures travaillées, une majoration des heures supplémentaires de 25 % est prévue pour les 8 premières heures. Découvrez les règles de calcul.
Organisme de prévoyance : fonctionnement et mise en place
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Un logiciel de paie gratuit permet de gérer facilement les fiches de paie sans frais, mais ne propose que des fonctionnalités rudimentaires et réduites.
Contrôle de l'inspection du travail : comment s’y préparer ?
Comprenez le déroulement d’un contrôle de l’inspection du travail dans une entreprise ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre conformité.
Gestion des ressources humaines : guide pratique
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Logiciel d’onboarding : critères et plan de déploiement
Un logiciel d'onboarding automatise l'intégration via la collecte de documents, la signature électronique... Voyons ses fonctionnalités et comment le déployer.
Automatisation onboarding : comment la réussir ?
L’automatisation de l’onboarding permet de digitaliser l'intégration d’un nouveau salarié. Gagnez du temps et fluidifiez le processus avec un SIRH.
Procédure de rupture conventionnelle : étapes et coût
Découvrez les étapes de la procédure de rupture conventionnelle en 2026. Attention, la contribution patronale passe à 40 % : évaluez vos coûts en amont.
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Acompte sur salaire : montant maximum, calcul, versement et répercussion, sur la paie, découvrez toutes les règles encadrant ce droit du salarié en 2026.
Période d’essai : règles et durée
La période d'essai dure entre 2 et 4 mois en CDI. Renouvellement, délai de prévenance et rupture : maîtrisez toutes les règles pour sécuriser vos futurs contrats.
Salaire de base : définition et calcul
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Découvrez comment élaborer et calculer une fiche de paie étape par étape : passage du brut au net, cotisations, CSG, congés payés et avantages.
Notes de frais : comprendre leur remboursement
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Bilan récapitulatif de l'entretien professionnel : le guide
Le bilan récapitulatif d’entretien professionnel est réalisé tous les 8 ans. Découvrez tout ce qu’il savoir pour réussir la transition avec le bilan 6 ans.
RTT : existent-elles toujours en 2026 ?
Le dispositif des RTT est-il toujours d'actualité en 2026 ? Découvrez comment calculer vos jours, les règles de rachat, de report et les spécificités pour les cadres.
Calcul des RTT : méthodes au forfait et au réel
Découvrez comment calculer les RTT au réel ou au forfait, comprenez leur fonctionnement et leur incidence sur la gestion du temps de travail en entreprise.
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Convention collective du sport (IDCC 2511) : entreprises concernées, grille de salaires 2026 et prime d'ancienneté. Le guide complet employeur.
Calcul heures de travail : formules et simulateur gratuit
Calculez vos heures de travail : temps effectif, mensualisation (151,67 h) et majoration des heures supplémentaires, avec formules et exemples chiffrés.
Heures supplémentaires HCR : règles et calculs
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