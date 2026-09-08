Juliette Boulay est rédactrice pour Payfit, en charge de la rédaction des contenus blog sur les thématiques paie, RH et droit du travail. Son goût prononcé pour les lettres et l'analyse l'a menée d'une classe préparatoire littéraire à un Master de recherche en communication, avant de se spécialiser dans la gestion de projets éditoriaux. Aujourd'hui, elle pilote l'ensemble du processus de rédaction du blog.