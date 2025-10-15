Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
N’ayez plus peur des erreurs avec notre logiciel de gestion de paie
Fini les tracas de la paie. L’automatiser, c’est gagner en tranquillité.
90%
de temps gagné chaque mois
1 heure maximum
par mois pour une entreprise de 10 salariés
1/2 journée
pour prendre en main notre logiciel de gestion de paie
Paie, déclarations, exports : on s’occupe de tout
Paie sans erreur, déclarations automatiques, exports personnalisables : avec notre logiciel de gestion de paie, tout est enfin sous contrôle.
Votre paie en 5 étapes
Mise à jour en temps réel
Fini les Excel et saisies multiples : les éléments variables de paie sont mis à jour instantanément. Efficacité garantie !
Prévisualisation et vérification
Visualisez l'impact de vos modifications en direct et gardez le contrôle total sur vos bulletins de paie.
Versement des salaires en un clic
Lancez les virements quand vous le souhaitez grâce à nos intégrations bancaires.
Déclarations aux organismes sociaux
Votre DSN est automatiquement générée et soumise à Net-Entreprises, sans intervention manuelle de votre part.
Envoi et stockage des bulletins
Stockage et centralisation de tous les bulletins de paie en un seul endroit, totalement sécurisé.
1 min
pour ajouter une note de frais
0 erreur
au moment de l'édition des fiches de paie
Questions fréquentes
Quel est le meilleur logiciel de gestion de paie ?
Quel est le meilleur logiciel de gestion de paie ?
Le choix du meilleur logiciel dépend de vos besoins spécifiques. PayFit se démarque par son interface intuitive qui permet de faire une fiche de paie facilement, même sans expertise comptable. Notre solution automatise le calcul des charges patronales, la gestion du personnel et assure une conformité juridique permanente grâce à nos mises à jour automatiques.
Quel est le logiciel de gestion paie le plus utilisé en RH ?
Quel est le logiciel de gestion paie le plus utilisé en RH ?
PayFit accompagne aujourd'hui plus de 18 000 TPE et PME européennes dans leur gestion paie et RH. Notre popularité s'explique par notre capacité à simplifier des processus complexes : du calcul du coût d'un salarié à la gestion des congés, en passant par les déclarations sociales automatisées.
Quel logiciel pour faire une fiche de paie ?
Quel logiciel pour faire une fiche de paie ?
Pour créer des bulletins de paie conformes, vous avez besoin d'un outil qui gère tous les aspects : calcul des heures de travail, paiement des heures supplémentaires, application du coefficient salaire selon votre convention collective. PayFit automatise ces calculs complexes et vous permet même d'éditer des fiches de paie en ligne pour tous vos profils : salariés classiques, apprentis ou stagiaires.
Quel logiciel de gestion paie choisir ?
Quel logiciel de gestion paie choisir ?
Définissez d'abord vos besoins : cherchez-vous un logiciel de paie gratuit ou une solution complète ? Devez-vous gérer des spécificités comme la rémunération d'un président de SASU ou appliquer des grilles salariales particulières (comme Syntec ou HCR) ? PayFit s'adapte à tous ces cas de figure et intègre automatiquement votre convention collective pour garantir la conformité de vos fiches de paie.
Comment faire une fiche de paie sans comptable ?
Comment faire une fiche de paie sans comptable ?
Avec PayFit, créez vos bulletins en toute autonomie grâce à notre interface guidée. Notre solution vous aide à comprendre chaque fiche de paie, calcule automatiquement le taux de prélèvement à la source et gère les situations particulières comme les arrêts maladie ou le calcul du solde de tout compte.
Quel logiciel est utilisé pour la paie ?
Quel logiciel est utilisé pour la paie ?
PayFit révolutionne la gestion paie avec une approche moderne et automatisée. Notre plateforme couvre tous les aspects : de l'édition des bulletins simplifiés à la gestion des congés fractionnés, en passant par les spécificités sectorielles comme les primes de vacances Syntec ou la journée de solidarité.
Quel site pour les fiches de paie ?
Quel site pour les fiches de paie ?
PayFit offre un espace sécurisé accessible 24h/24 pour consulter et gérer vos documents de paie. Employeurs et salariés bénéficient d'une interface dédiée pour notamment accéder aux fiches de paie des mandataires sociaux, gérer les congés non pris et suivre tous les processus RH.