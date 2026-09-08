Retail et commerces

Quand votre paie suit le tempo de vos magasins. Et non l'inverse.
Entre les plannings variables et les renforts saisonniers, gérer la paie n’est pas votre priorité. Concentrez-vous sur votre boutique et sur vos clients, nous automatisons votre paie mais aussi vos RH. On vous montre ?
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
80 %
CSAT (satisfaction client) sur +1000 entreprises Retail
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mises à jour légales et conventionnelles par an
3 min
pour ajouter un nouvel employé
Comment nous répondons à vos contraintes
Des horaires de bureau ? Pas pour vous.
Notre plateforme est accessible partout, tout le temps. Besoin d'aide pendant le weekend ? Notre équipe vous répond même le samedi, notre assistant IA est là 24h/24.
Des pics saisonniers ? Votre réalité.
Travail le dimanche ou le soir, primes de vente, heures supplémentaires pendant les soldes : tous les calculs de paie sont automatisés et s’impactent en temps réel sur vos bulletins.
Un turnover élevé ? Votre défi permanent.
Un prix fixe chaque mois, point final. Départ, arrivée, arrêt maladie, simulation de fin de contrat : tout est inclus.
Les fonctionnalités préférées de nos clients Retail
Automatisation paie & déclarations
Payfit prend en charge votre gestion de la paie : transmission automatique des DSN et DPAE, calculs de paie automatisés.
Gestion des contrats courts
Créez vos contrats en un temps record (extra, CDDU, CDD, CDI) : 3 minutes pour intégrer un collaborateur, 2 minutes pour finaliser un départ. Chaque cas dispose d'un modèle à remplir puis à signer en ligne.
Vous rembauchez un ancien salarié ? Ses données contractuelles sont archivées.
Plannings fixes ou variables
Vos plannings sont identiques d’une semaine à l’autre ? Configurez-les dans Payfit. S'ils fluctuent, nous importons vos données depuis votre solution actuelle. Nous sommes synchronisés à Skello.
Centralisation des process paie & RH
Vous avez des points de vente aux 4 coins de la France ? Optez pour une solution en ligne, accessible à tous. Harmonisez vos processus de paie, de validation des congés mais aussi d’entretiens RH.
Tableaux de bord et maîtrise budgétaire
Consultez vos indicateurs RH depuis votre interface, puis générez vos rapports personnalisés. Anticipez le budget d'un recrutement ou d'une rupture via notre simulateur.
Rappels automatiques
Plus besoin de mémoriser vos tâches mensuelles, nous nous en chargeons ! Échéances contractuelles, renouvellement de titres de séjour, mises à jour réglementaires : nos notifications vous signalent chaque date importante.
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Diapositive 1 sur 3 - Charles-Henri Fortier
Il n’y a pas de mauvaises questions
Peut-on migrer vers Payfit durant la haute saison et sous combien de temps ?
Peut-on migrer vers Payfit durant la haute saison et sous combien de temps ?
Absolument ! De nombreux commerces changent de solution de paie et migrent vers Payfit en pleine période d'activité intense. Le processus dure 15 jours ouvrés et un expert dédié vous accompagne à chaque étape pour limiter les perturbations sur votre activité. Cette transition vous permet aussi de résilier votre contrat actuel dans les délais et d'éviter un renouvellement automatique.
Le temps partiel, très fréquent dans le commerce, est-il pris en compte automatiquement ?
Le temps partiel, très fréquent dans le commerce, est-il pris en compte automatiquement ?
Oui. Le commerce de détail fait un usage fréquent du temps partiel, avec une durée minimale légale de 24 heures par semaine sauf dérogation du salarié. Les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel, les heures complémentaires, doivent être majorées. Nous calculons ces majorations directement sur le bulletin, dès que vous renseignez les heures réalisées.
Quelle sera la réaction de mon comptable avec qui je travaille depuis des années ?
Quelle sera la réaction de mon comptable avec qui je travaille depuis des années ?
La plupart de nos clients gardent leur expert-comptable. Nous lui donnons un accès dédié pour télécharger les écritures comptables et consulter les données RH et financières de votre entreprise. Avec nous, votre comptable se détache des tâches les plus chronophages, la paie et la gestion sociale. Il se concentre alors sur son rôle de conseil auprès de vous.
Changer de solution de paie complexifie-t-il le quotidien ?
Changer de solution de paie complexifie-t-il le quotidien ?
Bien au contraire. Aujourd'hui, vous rassemblez sans doute les heures effectuées, compilez les variables de paie et les transmettez à votre comptable, puis vous patientez pour recevoir les fiches de paie et gérez les échanges en cas de modification. Avec nous, vous transmettez vos données de paie en quelques clics. Nos experts et notre IA vérifient les informations et génèrent vos bulletins, en conformité avec votre convention collective. Vous gagnez un temps précieux sur la gestion de votre paie.
Comment éviter de multiplier les intervenants dans la gestion de la paie et des RH ?
Comment éviter de multiplier les intervenants dans la gestion de la paie et des RH ?
C'est justement l'un des bénéfices d'une solution intégrée comme Payfit : une plateforme unique qui regroupe l'édition des fiches de paie, l'administration des congés et notes de frais, l'archivage automatique, l'interface comptable et le pilotage RH. Plutôt que de coordonner plusieurs contacts et systèmes, vous avez un point d'entrée unique, avec une équipe d'experts paie disponible si vous avez besoin d'aide.
Mes salariés ne sont pas à l'aise avec le numérique, l'interface est-elle accessible ?
Mes salariés ne sont pas à l'aise avec le numérique, l'interface est-elle accessible ?
Oui, tout à fait. Notre service de paie est pensé pour être intuitif et simple d'utilisation. Beaucoup de gérants de points de vente multiples et de commerces de toutes tailles nous ont partagé cette inquiétude au départ. Très vite, les équipes s'approprient cette solution qui simplifie leur organisation. Si vous préférez garder la remise physique des bulletins papier, vous pouvez les éditer depuis votre interface. Ils restent archivés dans un environnement sécurisé. En cas de perte d'un bulletin par un collaborateur, vous le réimprimez en quelques clics, sans avoir à solliciter votre expert-comptable.