À retenir : Les règles de TVA ne sont pas les mêmes pour le transport de personnes ou de marchandises .

Lors du traitement des notes de frais, la TVA ne peut être déduite sur le transport de personnes, sauf dans certains cas (carburant, location de véhicules utilitaires, etc.).

Pour “récupérer la TVA” , un employeur peut la refacturer à son client en l’intégrant au tarif global de sa prestation.

Pour les besoins de leur activité, les entreprises doivent souvent financer les déplacements professionnels de leurs salariés (trajets en train, en avion, en taxi ou VTC pour des rendez-vous clients, etc.), mais aussi la livraison de biens.

Ces services sont généralement facturés en incluant une taxe : la TVA transport dont la réglementation varie selon qu’il s’agit de transport de personnes ou de marchandises. En pratique, ces variations de taxation peuvent compliquer la tâche d’un employeur qui souhaite récupérer la TVA lors de la gestion des notes de frais de ses collaborateurs.

En quoi consiste la TVA transport ? Est-elle déductible ? Si oui, dans quels cas l’employeur peut-il la récupérer ? PayFit vous répond.

Qu’est-ce que la TVA transport ?

Application de la TVA en France

En France, la plupart des entreprises sont assujetties à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), un impôt indirect sur la consommation. Les employeurs, vendant des biens ou des prestations, doivent la collecter auprès de leurs clients puis la reverser à l’État.

⚠️ Attention : déclarer la TVA fait partie des obligations fiscales d’une entreprise. Elle doit être réalisée tous les ans.

Définition de la TVA transport

La TVA s’applique également au secteur des transports. Son fonctionnement est encadré par des règles établies par le Code Général des Impôts (CGI).

Cette taxe concerne aussi bien :

le transport des marchandises ;

que le transport des personnes.

Les règles fiscales et le taux de TVA appliqué varient en fonction de la nature du transport, du service réalisé, du lieu et du type de client.

⚠️ Attention : la TVA s’applique à toutes les voies de transport, qu’elles soient terrestres (routières, ferroviaires), aériennes ou encore maritimes.

TVA sur le transport de personnes

La TVA sur le transport de personnes concerne les services qu’une entreprise paie pour le déplacement de ses collaborateurs (pour des rendez-vous clients, réunions, séminaires, salons professionnels, etc.) en France ou à l’étranger.

Le secteur du transport de voyageurs bénéficie du taux de TVA réduit au niveau intermédiaire de 10 % pour :

la TVA transport en commun (train, TGV, métro, bus, car, tramway, RER, bateau à passagers, navettes, etc.) ;

les billets d’avion ;

les notes de taxi, VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur), etc.

💡 Bon à savoir : les frais de transport remboursés aux salariés apparaissent sur le bulletin de paie comme des éléments variables de paie. Bien que la TVA ne soit pas déductible sur le transport de personnes, ces frais restent exonérés de cotisations sociales s'ils sont justifiés.

⚠️ Attention : il ne faut pas confondre la TVA transport avec le versement transport, aussi appelé versement mobilité. Il s'agit d'une contribution fiscale distincte versée par les employeurs à l'URSSAF pour financer les transports publics locaux.

Contrairement à la TVA qui est un impôt indirect sur la consommation que l'entreprise collecte et peut déduire, le versement transport est une taxe sociale obligatoire calculée sur la masse salariale brute dans les zones urbaines de plus de 11 000 habitants. Cette contribution n'ouvre droit à aucune déduction de TVA.

TVA sur le transport de marchandises

Comme son nom l’indique, la TVA transport de marchandises s’applique sur toutes les prestations permettant à une entreprise de déplacer ses biens (colis, commandes de produits, matières premières, envoi à ses clients, etc.).

Dans ce cas, le taux de TVA appliqué est généralement de 20 %.

Peut-on récupérer la TVA sur le transport de personnes ?

Ce que dit le Code Général des Impôts

Selon l’article 206 du (CGI), annexe II , la TVA n’est pas récupérable pour le transport de personnes.

En pratique, cela veut dire que l’employeur ne peut pas déduire la TVA sur les notes de frais si les dépenses sont liées à :

l’achat d’un billet d’avion, de train, etc. ;

ou encore une facture pour un taxi pris par un salarié ;

ou pour ses déplacements en métro ou en bus.

Récupération TVA et refacturation du client

Pour un entrepreneur, la seule façon de "récupérer” la TVA sur les frais de transport consiste à refacturer à son client les coûts engagés liés à la mission.

Dans ce cas, les dépenses de transport sont intégrées au prix global de la prestation payé par le client. Si la prestation est soumise à la TVA, les frais refacturés le deviennent aussi : l’entreprise peut alors appliquer la TVA et la déduire selon les règles habituelles.

💡 Bon à savoir : il existe une exception sur le transport de personnes. Lorsque l’entreprise met en place un contrat permanent pour assurer la navette de ses salariés vers leur lieu de travail, alors la TVA est déductible. Cela dépasse toutefois le cadre de la gestion des notes de frais .

Quels sont les types de TVA de transport récupérables ?

Certains coûts liés aux déplacements professionnels des salariés peuvent donner lieu à une récupération de TVA.

TVA sur le péage et le stationnement

La TVA peut être déduite pour certains frais comme :

le stationnement (parking, horodateurs, etc.) ;

et les péages autoroutiers.

👉 À noter : lors du traitement des notes de frais de déplacement , la TVA péage est déductible à 100 %. Pour cela, il est indispensable de fournir les justificatifs (tickets, factures, etc.) et de les conserver pendant 5 ans en cas de contrôle URSSAF.

TVA sur les véhicules de location

Lorsqu’un collaborateur loue un véhicule automobile pour un déplacement professionnel, la récupération de la TVA dépend du type de véhicule utilisé :

il n’est pas possible de récupérer la TVA en cas de location de véhicules de tourisme car cela concerne le transport de personnes ;

en revanche, la TVA est déductible sur la location de véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises ou de matériel.

💡 Bon à savoir : la TVA peut aussi être récupérée sur les frais de réparation et d’entretien des véhicules utilitaires.

TVA sur le carburant

Une entreprise peut aussi récupérer la TVA sur les frais de déplacement de ses équipes selon le type de véhicule utilisé et le type d’essence consommée.

Tableau récapitulant le taux de TVA déductible sur le carburant :

Type de véhicule Carburant consommé Taux de TVA applicable Pourcentage de TVA déductible Véhicule Utilitaire (VU) Gazole, GPL à l’état gazeux, électricité, essence 20 % 100 % Véhicule Particulier (VP) de tourisme Gazole, essence 80 % — Véhicule Particulier (VP) de tourisme GPL à l’état gazeux 50 % —

💡 Bon à savoir : pour éviter les erreurs et gérer efficacement la récupération de la TVA transport sur les frais de déplacement professionnels de ses collaborateurs, il est recommandé d’utiliser un logiciel de notes de frais .