À retenir : La dissolution d’une SCI est une démarche administrative conduisant à la fermeture de l’entreprise puis à sa disparition du registre des sociétés.

Elle peut être automatique , forcée par un juge ou décidée volontairement par les associés.

Pour dissoudre une SCI , il faut procéder à la liquidation et la radiation de la société.

Si la création d’une SCI obéit à des règles précises, il en est de même lorsqu’il s’agit de la dissoudre pour mettre fin à son activité .

Les causes de fermeture d’une société civile immobilière peuvent être nombreuses. Qu’elle soit automatique, juridique ou initiée par les associés eux-mêmes, la procédure de dissolution d’une SCI doit respecter plusieurs étapes obligatoires.



Quelles sont les conditions pour qu’une SCI soit dissoute ? Quelles formalités doit-on accomplir afin que la démarche soit valide ? PayFit vous aide à anticiper la clôture de votre société.

Dans quels cas une SCI peut-elle être dissoute automatiquement ?

Dans quels cas une SCI peut-elle être dissoute automatiquement ?

La dissolution automatique d’une SCI (dite aussi de “plein droit”) intervient dès lors qu’une des causes prévues dans ses statuts survient.

L’arrivée du terme statutaire

L’une des causes les plus évidentes concerne l’expiration du terme fixé dans les statuts de la société.

Une SCI (ou Société Civile Immobilière) a une durée maximale de vie de 99 ans . Lorsque ce terme arrive à échéance, les associés peuvent décider de la prolonger. À défaut, la société est automatiquement dissoute.

La réalisation ou l’extinction de l’objet social de la SCI

Une SCI peut aussi être dissoute si son objet social :

est atteint (par exemple, si elle a été créée pour exécuter des travaux et que ceux-ci sont terminés) ;

ou devenu impossible à réaliser (par exemple, lorsque le bien immobilier exploité par la société est vendu).

👉 À noter : cette cause reste rare, car l’objet social est souvent formulé de manière large par les associés.

La mise en application d’un événement prévu par les statuts

Les statuts peuvent fixer certaines conditions pouvant entraîner la fin de la SCI, indépendamment de la volonté des associés.

Si une telle situation se produit, la société est dissoute de plein droit.

💡 Bon à savoir : parmi les avantages et inconvénients d’une SCI , on peut citer la libre rédaction des statuts par les associés qui permet de prévoir des conditions spécifiques de dissolution (par exemple : atteinte d'un objectif patrimonial, vente du bien immobilier, départ d'un associé clé). Cette flexibilité vous permet d'anticiper la fin de vie de votre société selon vos besoins.

Quelles sont les causes de dissolution judiciaire d’une SCI ?

Dans certains cas, la dissolution d’une SCI n’est pas volontaire, mais imposée par un juge à la suite d’une décision judiciaire . On parle alors de dissolution forcée.

La dissolution pour “justes motifs”

Un associé peut demander la dissolution s’il estime que des événements graves empêchent le bon fonctionnement de la SCI.

Dans ce cas, il appartient au juge d’évaluer, au regard des circonstances, et au cas par cas, si la situation invoquée justifie la dissolution.

📌 Exemple : un blocage durable causé par la mésentente entre associés (ou par le manquement d’un associé à ses obligations) qui rend la poursuite de l’activité impossible, un associé qui travaille pour un concurrent de la SCI, la rupture d’un couple ayant créé la société et qui entrave la prise de décisions, etc.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main

Le statut juridique de la SCI implique la présence d’au moins deux associés.

Lorsque toutes les parts sociales reviennent à un associé unique , la société se retrouve en situation irrégulière.

Ce cas n’entraîne pas automatiquement la dissolution, mais doit être régularisé dans un délai d’un an. Auquel cas, passé ce délai, toute personne intéressée peut saisir le tribunal judiciaire pour demander la dissolution de la SCI.

💡 Bon à savoir : plusieurs raisons peuvent réunir les parts sociales entre les mains d’un seul associé (par exemple, en cas de décès ou de cession de parts de la SCI lorsque la société n’est constituée que de deux associés).

La clôture de la liquidation judiciaire

Lorsqu’une SCI est en difficultés financières , elle peut faire l’objet d’une procédure collective .

Si le redressement judiciaire est impossible, le tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire .

Le jugement de clôture entraîne alors la disparition définitive de la société.

La sanction pénale

Dans certains cas, un juge peut décider de dissoudre une SCI, si elle est reconnue coupable d’ infractions graves .

Cette mesure intervient comme sanctions pénales en cas d’escroquerie, l’abus de confiance ou l’abus de faiblesse.

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Les associés ont-ils le droit de dissoudre une SCI avant son terme ?

Oui, les associés d’une SCI peuvent mettre volontairement fin à l’activité de la société avant la date prévue dans les statuts. On parle alors de dissolution volontaire anticipée .

Cette décision entraîne obligatoirement une phase de liquidation .

La décision de dissolution doit être prise en assemblée générale , afin que les associés désignent un liquidateur amiable . Ce dernier devra se charger d’effectuer les démarches pour la liquidation, avant de procéder à la radiation définitive de la société.

⚠️ Attention : il ne faut pas confondre la dissolution avec la liquidation . La dissolution marque le point de départ du processus de cessation d’activité de la société. La liquidation en est l’aboutissement, car elle correspond à la phase de clôture effective (ayant pour conséquences la radiation et la disparition de l’entreprise).

Quelles formalités effectuer pour dissoudre une SCI ?

La première étape de la dissolution d’une SCI consiste à réunir une assemblée générale des associés.

Ces derniers doivent constater et acter la dissolution de l’entreprise puis désigner un liquidateur amiable .

⚠️ Attention : dès la dissolution prononcée, une SCI est en liquidation.

La publication de l’annonce de dissolution

Dans le mois qui suit la décision des associés, un avis de dissolution doit être publié dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SCI.

Cette formalité permet d’informer les tiers du changement de situation de la société.

Le dépôt du dossier de modification

Une fois l’annonce publiée, le liquidateur dispose d’un délai d’un mois pour déposer un dossier de modification au Registre National des Entreprises (RNE) via le guichet unique en ligne.

Ce dossier comprend notamment :

le procès-verbal d’assemblée actant la dissolution ;

une attestation de parution dans un journal d’annonces légales ;

une déclaration sur l’honneur de non-condamnation et de filiation du liquidateur ;

une copie de sa pièce d’identité en cours de validité.

La clôture de la liquidation

Au terme de la liquidation, le liquidateur doit convoquer les associés en assemblée générale ordinaire .

Ces derniers devront se prononcer sur :

l’approbation des comptes de clôture ;

le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ;

et valider la clôture de la liquidation.

L’annonce légale de clôture

La clôture de la liquidation doit être portée à la connaissance du public.

Pour cela, un avis de clôture est publié dans un journal d’annonces légales dans un délai d’un mois suivant l’assemblée.

Cette publication confirme que la société a achevé toutes les opérations nécessaires à sa disparition.

💡 Bon à savoir : la dissolution d’une SCI familiale suit la même procédure qu’une dissolution de SCI classique.

La radiation de la SCI

La dernière étape porte sur la radiation définitive de la SCI .

Le liquidateur dispose d’un mois après la publication de l’avis de clôture pour transmettre le dossier de radiation au guichet des formalités des entreprises.

Celui-ci doit inclure :

la décision de l’assemblée validant les comptes de clôture ;

l’acte constatant la fin des opérations signé par le liquidateur ;

ainsi que l’attestation de publication dans un support habilité.



Une fois cette formalité accomplie, la SCI est officiellement radiée des registres et cesse d’exister juridiquement.