Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Cultivez vos talents avec notre logiciel d'entretiens professionnels
Quelques minutes pour créer vos différents rituels RH. Et tout le temps nécessaire pour des échanges de qualité avec vos équipes.
Quand vos rituels formels deviennent des moments de partage
Du simple suivi hebdo aux entretiens annuels et de suivi de carrière, PayFit centralise tous les moments d’échanges qui font grandir vos équipes.
Vous ne savez pas comment construire ces points ? Nos modèles pré-remplis garantissent une préparation sereine et des échanges constructifs de part et d’autre.
Un entretien annuel ou un point hebdo, c'est comme une conversation privée : ça ne regarde que les personnes concernées. Tout est stocké dans un espace sécurisé.
Le QG de vos entretiens annuels
Coup d'accélérateur pour vos campagnes
Trois clics suffisent pour choisir le type d’entretien, votre audience et la période. Une fois la campagne créée, vous pouvez suivre son avancée : réponses, taux de complétion.
Entretiens tout-terrain
Entretien annuel, professionnel, de fin de période d’essai, d'offboarding ou de suivi de carrière : vous pouvez tout créer sur PayFit, à partir de modèles existants.
Votre espace admin comme mémoire infaillible
“Quels étaient ses axes d’amélioration l’an dernier ?” Plus besoin de fouiller pour retrouver les entretiens annuels passés. Ils sont tous rangés au même endroit.
Des 1:1 qui font vraiment avancer
Création de 1:1 en série
Vous managez plusieurs personnes ? Créez tous vos points hebdomadaires d'un coup. Nos modèles personnalisables s'adaptent à chaque relation.
Le pouls de vos équipes en direct
Commentez, échangez et suivez l'humeur de vos collaborateurs semaine après semaine. Vos 1:1 sont plus que des points de suivi : ils deviennent des moments privilégiés.
Prêt pour le Jour J
Un rappel automatique la veille, et chacun arrive préparé à l'échange. Fini les points oubliés ou les ordres du jour incomplets. L'efficacité devient la norme.
Sécurité. Conformité. Flexibilité.
Suivi des objectifs
Modèles prêts à l'emploi
Feedback 360
Accessibilité sans contrainte
Conformité à tout prix
Echanges sous haute protection
La gestion de tous vos moments d’échange en 4 étapes
À l’embauche : définition des objectifs
Fixez les objectifs de votre collaborateur afin de suivre sa performance au plus près au fil des mois.
Chaque semaine : points de suivi
Créez vos trames de 1 : 1 pour prendre le pouls de vos équipes, idéalement toutes les semaines.
Chaque année : entretiens
Orchestrez vos campagnes d’entretiens annuels, mais aussi vos entretiens de suivi, de fin de période d’essai ou encore d’offboarding.
À la demande : feedback 360
Sollicitez vos collègues pour obtenir des retours constructifs et objectifs sur les membres de vos équipes.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des entretiens professionnels ?
Un logiciel de gestion des entretiens est une solution digitale qui simplifie l'organisation des rendez-vous RH en entreprise. Il permet de planifier, suivre et analyser tous vos entretiens individuels tout en dématérialisant les formulaires d'évaluation. Cette approche s'inscrit parfaitement dans une démarche globale de gestion du personnel moderne et efficace.
Quelle est la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel ?
L'entretien annuel évalue la performance du collaborateur et fixe les objectifs pour l'année à venir. L'entretien professionnel se concentre sur le parcours de carrière et les perspectives d'évolution du salarié.
Ces deux types d'entretiens sont complémentaires et peuvent être gérés via un même logiciel de gestion des entretiens, comme PayFit.
Quels sont les avantages d'un logiciel de gestion des entretiens ?
Un logiciel de gestion des entretiens permet d'optimiser le temps de préparation et de suivi des rendez-vous RH. Il garantit une meilleure organisation et standardise vos processus d'évaluation, notamment dans le cadre de la gestion du personnel. L'outil facilite l'analyse des données, assure la conformité légale et préserve la confidentialité des informations sensibles de vos collaborateurs.
Comment choisir un logiciel de gestion des entretiens ?
Privilégiez un logiciel de gestion des entretiens simple d'utilisation avec des fonctionnalités de personnalisation et de reporting détaillé.
Vérifiez la compatibilité avec vos outils SIRH existants et la capacité à gérer tous types d'entretiens. Évaluez le support proposé et le rapport qualité-prix. Assurez-vous que la solution facilite la mise en place de votre plan de développement des compétences.
Comment réaliser un entretien professionnel ?
Préparez vos entretiens professionnels via votre logiciel de gestion des entretiens en structurant les points à aborder. PayFit propose des modèles d'entretien professionnel prêts à l'emploi pour vous guider efficacement.
Pendant l'échange, abordez le parcours professionnel, les souhaits d'évolution et les besoins en formation. Cette démarche s'inscrit dans le respect des obligations liées à la formation professionnelle.
Concluez en définissant un plan d'action concret et rédigez un compte rendu de l'entretien détaillé dans l'outil pour assurer la traçabilité légale.
Quelle est la différence entre un entretien professionnel et un entretien d'évaluation ?
L'entretien professionnel se concentre sur le développement de carrière et les perspectives d'évolution. L'entretien individuel d'évaluation mesure la performance et les objectifs atteints.
Ces deux formats répondent à des exigences légales distinctes et nécessitent un suivi différencié. PayFit permet de gérer ces deux catégories facilement.
Est-ce que l'entretien professionnel est obligatoire ?
Oui, c'est une obligation légale à respecter tous les deux ans, avec un bilan complet tous les six ans. Un logiciel de gestion des entretiens aide à respecter ces échéances et garantir votre conformité. Le non-respect expose l'entreprise à des sanctions financières, d'où l'importance d'une approche structurée de l'évolution de carrière de vos équipes.
