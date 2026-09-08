À retenir : La prime de Noël en entreprise est un complément de salaire versé en fin d’année par l’employeur pour récompenser ses salariés.

Cette prime exceptionnelle n’est pas obligatoire, sauf si un accord, une convention collective, un usage ou une décision unilatérale de l’employeur la prévoit.

La prime de Noël représente un élément variable de la rémunération d’un salarié. En cela, elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

À l’approche de la période des fêtes, de nombreux employeurs se demandent s’ils doivent verser un bonus à leurs salariés comme marque de reconnaissance.

Parmi les différentes primes de fin d’année possibles, la prime de Noël est un avantage particulièrement apprécié par le personnel. Mais elle répond à des modalités d’attribution précises.

En quoi consiste la prime de Noël en entreprise ? Est-elle obligatoire ? Comment fixer le montant de cet élément variable de paie ? Payfit vous explique tout.

Qu’est-ce que la prime de Noël en entreprise ?

Définition de la prime de Noël

Comme son nom l’indique, la prime de Noël dans les entreprises est une gratification financière accordée par un employeur pour récompenser ses salariés au moment des fêtes de fin d’année.

La prime de Noël est versée pour compléter la rémunération habituelle, le plus souvent au mois de décembre, à la date de versement du salaire .

⚠️ Attention : la prime de Noël en entreprise ne doit pas être confondue avec la prime de Noël versée par la CAF, la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) ou France Travail qui est une allocation pour certains bénéficiaires des minima sociaux.

Différence entre la prime de Noël et le 13e mois

Par abus de langage, il est courant d’assimiler la prime de Noël avec le 13e mois. Pourtant, les deux dispositifs répondent à une logique différente.

La prime de Noël est destinée à soutenir financièrement les équipes au moment de la période des fêtes.

La prime du 13e mois est davantage considérée comme un complément fixe du salaire annuel et non comme un avantage de Noël. Son montant correspond généralement à l’équivalent d’un mois de salaire. Il peut être versé en une seule fois en fin d’année, ou bien réparti sur chaque mois, pour lisser les revenus sur l’année.



👉 À noter : la prime de Noël est aussi différente du bonus de fin d’année attribué à titre individuel, de manière non systématique, en fonction de critères de performance définis par l’employeur.

Modèle de tableau de préparation de la paie Télécharger gratuitement

La prime de Noël des salariés est-elle obligatoire en entreprise ?

Le Code du travail ne prévoit aucune disposition particulière concernant la prime de Noël et n’impose pas à l’employeur de la donner à ses salariés.

Toutefois, la prime de Noël en entreprise devient obligatoire si elle est prévue par :

le contrat de travail ;

un accord d’entreprise, un accord collectif ou une convention collective (qui dicte les modalités de versement) ;

une décision unilatérale de l’employeur (lorsqu’elle est formalisée et communiquée au personnel) ;

un usage établi au sein de l’entreprise (c’est-à-dire si l’entreprise verse la prime régulièrement, à la même période, en suivant les mêmes règles).

💡 Bon à savoir : en entreprise, les avantages en nature et les primes font figure d’ avantages pour les salariés .

Qui peut bénéficier de la prime de Noël en entreprise ?

Critères d’éligibilité à la prime de Noël

Lorsqu’elle est mise en place par un accord collectif ou le contrat de travail, la prime de Noël doit être octroyée à l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions prévues, sans distinction de contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, etc.).

En revanche, si elle résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur, ce dernier peut décider de verser cette gratification de manière individuelle ou collective en fixant librement certains critères d’éligibilité.

⚠️ Attention : dans ce cas, les critères d’attribution de la prime doivent être objectifs, justifiables et vérifiables afin d’éviter toute différence de traitement et discrimination envers les salariés exerçant le même travail.

Salariés à temps plein et à temps partiel

La prime de Noël s’adresse aussi bien aux travailleurs à temps plein qu’à temps partiel.

En cas de temps partiel, elle peut être calculée au prorata de la durée de travail du collaborateur dans l’entreprise.

📌 Exemple : un salarié à 80 % recevra 80 % du montant de la prime de Noël.

Autres critères

Dans certains cas, pour pouvoir toucher la prime de Noël et compléter son salaire de base au moment des fêtes de fin d’année, les salariés doivent parfois respecter deux autres critères d’éligibilité comme :

l’ancienneté (au moins 2 mois dans l’entreprise) ;

et la présence dans les effectifs (si une date précise conditionne le versement de la prime : par exemple, un salarié ne pourra pas la percevoir si son contrat de travail est rompu avant cette date).

⚠️ Attention : les modalités établies par un accord d’entreprise ou une convention collective prévalent sur ces deux derniers critères.

💡 Bon à savoir : en cas de doutes, des outils de simulation en ligne permettent d’identifier les primes prévues par certaines conventions collectives.

La loi n’impose pas de règles particulières pour calculer les primes de fin d’année. Le calcul de la prime de Noël en entreprise peut se faire de plusieurs façons selon les conditions prévues par le contrat de travail ou les accords collectifs.

Le montant de la prime de Noël peut correspondre à :

un mois de salaire ;

un pourcentage de la rémunération ;

ou une somme forfaitaire avec un montant fixe pour tous les salariés.

Pour récompenser ses collaborateurs, y compris au moment de Noël, l’employeur peut aussi offrir des chèques cadeaux dans l’entreprise .

⚠️ Attention : la prime de Noël en entreprise est imposable, car elle fait partie des éléments variables de la paie d’un salarié, au même titre que les autres primes, comme la prime de rendement .