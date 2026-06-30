Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Comment fonctionne le congé de naissance en 2026 ?
À retenir :
•
Le congé de naissance
a une durée de 3 jours, il est accordé à tout salarié lié à la mère, avec maintien intégral du salaire.
• Il est à ne pas à confondre avec le congé paternité.
• Le congé de naissance doit être pris immédiatement après la naissance, avec justificatif et information préalable de l’employeur.
• Un congé supplémentaire plus long, mais avec des règles différentes, a été créé en 2026.
Prévu à l'article L. 3142-1 du Code du travail, le congé de naissance constitue un droit d’absence exceptionnelle des salariés à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée d’un enfant (dans le cas d’une adoption).
Venant compléter le congé de paternité et d’accueil, il est accordé sur justificatif à toute personne liée à la mère : père de l’enfant, partenaire de PACS, concubin.e ou époux.se.
Obligatoire, il profite à toutes les personnes en activité , quels que soient la taille de l’entreprise et le domaine d’activité.
Découvrez les modalités et les règles qui encadrent le dispositif en 2026.
Qu’est-ce que le congé de naissance ?
Le congé de naissance est une autorisation légale d’absence d’une durée de 3 jours ouvrables consécutive à la naissance (ou à l’adoption) d’un enfant. Ce dispositif encadré par le Code du travail, est assimilé à du temps de travail ce qui garantit un maintien du salaire à 100 %.
L’employeur est dans l’obligation d’ accepter ce congé au risque de s’exposer à des poursuites.
⚠️ Attention : le congé de naissance, le congé paternité et le congé d'accueil de l’enfant sont des dispositifs distincts, mais qui peuvent se cumuler.
Qui peut bénéficier du congé de naissance ?
Si le congé de naissance est généralement attribué au père de l’enfant, le lien de parenté avec l’enfant n’est pas obligatoire pour en bénéficier. Par exemple, le conjoint, le partenaire de PACS ou le mari sont également concernés par ce dispositif.
💡 Bon à savoir : le congé de naissance peut être accordé à un homme ou une femme pourvu que le bénéficiaire vive en couple avec la mère de l’enfant (couple de même sexe ou de sexe différent).
La mère de l’enfant ne peut toutefois pas prétendre à ce congé : il ne se cumule pas avec le congé maternité .
Quelle est la durée du congé de naissance ?
La durée légale du congé de naissance est de 3 jours ouvrables. Cette absence exceptionnelle est accordée pour chaque naissance, mais la durée ne se cumule pas en cas de naissances multiples (sauf disposition conventionnelle contraire).
Dans la convention Syntec, qui définit également la grille de salaire applicable pendant ces absences, le congé de naissance est de 3 jours ouvrés.
👉 À noter : selon la convention collective à laquelle le salarié est rattaché (ou un accord collectif spécifique), la durée du congé de naissance peut être supérieure, mais en aucun cas inférieure à 3 jours (seuil minimal légal).
Comment est décompté le congé de naissance ?
Le décompte du congé de naissance s’effectue en jours ouvrables.
📌 Exemple : Si l’enfant naît un samedi, le congé commence le premier jour ouvrable qui suit la naissance : il a donc lieu du lundi au mercredi. Le décompte peut toutefois démarrer dès la naissance si l’événement correspond à un jour où le salarié est censé travailler.
Si le salarié est en vacances, en formation ou absent pour événement familial au moment de la naissance de son enfant, le démarrage du congé de naissance est décalé après la fin de cette période.
💡 Bon à savoir : En cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance, il est possible de bénéficier d’un congé spécifique.
Quelles sont les différences entre congé de naissance et congé supplémentaire de naissance ?
La loi de financement de la Sécurité sociale a mis en place le congé supplémentaire de naissance en 2026. Ce dispositif s’ajoute aux congés paternité, maternité, parental et d’accueil de l’enfant déjà mis en place.
Les conditions d’attribution, de durée et de rémunération diffèrent du congé de naissance.
Accessible à partir du 1er juillet 2026, il concerne les parents d’enfants nés ou adoptés dès le 1er janvier 2026.
👉 À noter : en cas de naissance prématurée, le droit reste ouvert si le terme de la grossesse était prévu à partir de janvier 2026
|Congé de naissance
|Congé supplémentaire de naissance
|3 jours ouvrables
|Jusqu’à 2 mois par parent : 1 mois, 2 mois ou deux périodes d’1 mois non consécutives
|Rémunération = salaire habituel versé par l’employeur
|Indemnisation par l’Assurance maladie : 70 % du salaire net le premier mois 60 % le second mois, dans la limite du plafond de 4 005 €
|À prendre immédiatement à la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit l’arrivée de l’enfant
|Accessible à partir du 1er juillet 2026, pour tous les enfants nés/adoptés dès le 1er janvier 2026 (y compris les enfants nés prématurément)
|Cumulable avec le congé paternité
|S’ajoute aux congés maternité/paternité/adoption et parental
Modèle de planning des congés
Foire aux questions (FAQ)
Le congé de naissance est assimilé à du temps de travail et ne doit en aucun cas faire l’objet d’une baisse de la rémunération. Le salarié touche donc son salaire habituel pendant cette période d’absence.
Le salarié est tenu de prévenir son employeur dans un délai d’un mois avant le début du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il convient de préciser les dates de début et de fin en prenant comme référence la date de naissance prévue. La période réelle sera affinée selon la date réelle d’arrivée de l’enfant.
Une copie de l’acte de naissance de l’enfant est indispensable pour valider l e congé de naissance. Ce justificatif sera également demandé pour toutes les démarches liées à l’arrivée de l’enfant (CAF, Assurance maladie, etc.).
Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité dure 28 jours (25 jours + 3 jours de congé de naissance)
Les 3 jours de congé de naissance doivent être immédiatement suivis de 4 jours de congé de paternité obligatoires, soit 7 jours consécutifs durant lesquels le salarié ne peut exercer d’activité professionnelle. Au terme de ces 7 jours, le salarié peut choisir de prendre les 21 jours de congé paternité restants, immédiatement ou de manière différée et même en plusieurs fois, c’est ce qu’on appelle le fractionnement du congé paternité.
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