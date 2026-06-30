À retenir : • Le congé de naissance a une durée de 3 jours, il est accordé à tout salarié lié à la mère, avec maintien intégral du salaire.

• Il est à ne pas à confondre avec le congé paternité.

• Le congé de naissance doit être pris immédiatement après la naissance, avec justificatif et information préalable de l’employeur.

• Un congé supplémentaire plus long, mais avec des règles différentes, a été créé en 2026.

Prévu à l'article L. 3142-1 du Code du travail, le congé de naissance constitue un droit d’absence exceptionnelle des salariés à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée d’un enfant (dans le cas d’une adoption).

Venant compléter le congé de paternité et d’accueil, il est accordé sur justificatif à toute personne liée à la mère : père de l’enfant, partenaire de PACS, concubin.e ou époux.se.

Obligatoire, il profite à toutes les personnes en activité , quels que soient la taille de l’entreprise et le domaine d’activité.

Découvrez les modalités et les règles qui encadrent le dispositif en 2026.

Qu’est-ce que le congé de naissance ?

Qu’est-ce que le congé de naissance ?

Le congé de naissance est une autorisation légale d’absence d’une durée de 3 jours ouvrables consécutive à la naissance (ou à l’adoption) d’un enfant. Ce dispositif encadré par le Code du travail, est assimilé à du temps de travail ce qui garantit un maintien du salaire à 100 %.

L’employeur est dans l’obligation d’ accepter ce congé au risque de s’exposer à des poursuites.

⚠️ Attention : le congé de naissance, le congé paternité et le congé d'accueil de l’enfant sont des dispositifs distincts, mais qui peuvent se cumuler.

Qui peut bénéficier du congé de naissance ?

Si le congé de naissance est généralement attribué au père de l’enfant, le lien de parenté avec l’enfant n’est pas obligatoire pour en bénéficier. Par exemple, le conjoint, le partenaire de PACS ou le mari sont également concernés par ce dispositif.

💡 Bon à savoir : le congé de naissance peut être accordé à un homme ou une femme pourvu que le bénéficiaire vive en couple avec la mère de l’enfant (couple de même sexe ou de sexe différent).

La mère de l’enfant ne peut toutefois pas prétendre à ce congé : il ne se cumule pas avec le congé maternité .

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Quelle est la durée du congé de naissance ?

La durée légale du congé de naissance est de 3 jours ouvrables. Cette absence exceptionnelle est accordée pour chaque naissance, mais la durée ne se cumule pas en cas de naissances multiples (sauf disposition conventionnelle contraire).

Dans la convention Syntec, qui définit également la grille de salaire applicable pendant ces absences, le congé de naissance est de 3 jours ouvrés.

👉 À noter : selon la convention collective à laquelle le salarié est rattaché (ou un accord collectif spécifique), la durée du congé de naissance peut être supérieure, mais en aucun cas inférieure à 3 jours (seuil minimal légal).

Le décompte du congé de naissance s’effectue en jours ouvrables.

📌 Exemple : Si l’enfant naît un samedi, le congé commence le premier jour ouvrable qui suit la naissance : il a donc lieu du lundi au mercredi. Le décompte peut toutefois démarrer dès la naissance si l’événement correspond à un jour où le salarié est censé travailler.

Si le salarié est en vacances, en formation ou absent pour événement familial au moment de la naissance de son enfant, le démarrage du congé de naissance est décalé après la fin de cette période.

💡 Bon à savoir : En cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance, il est possible de bénéficier d’un congé spécifique.

Quelles sont les différences entre congé de naissance et congé supplémentaire de naissance ?

La loi de financement de la Sécurité sociale a mis en place le congé supplémentaire de naissance en 2026. Ce dispositif s’ajoute aux congés paternité, maternité, parental et d’accueil de l’enfant déjà mis en place.

Les conditions d’attribution, de durée et de rémunération diffèrent du congé de naissance.

Accessible à partir du 1er juillet 2026, il concerne les parents d’enfants nés ou adoptés dès le 1er janvier 2026.

👉 À noter : en cas de naissance prématurée, le droit reste ouvert si le terme de la grossesse était prévu à partir de janvier 2026