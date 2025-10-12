À retenir : SARL et SASU sont des formes juridiques pour les sociétés commerciales .

Le statut de SARL ou SASU permet de limiter la responsabilité financière des associés à leurs apports au capital (en protégeant leurs biens personnels).

Seul 1 euro de capital social minimum est requis à la création de l’une ou de l’autre ;

Le capital d’une SARL est divisé en parts sociales et celui de la SASU en actions ; Le cadre juridique de la SARL est plus strict que celui de la SASU.

SARL ou SASU ? C’est souvent le choix cornélien auquel sont confrontés les entrepreneurs souhaitant lancer leur activité. Et pour cause : la SARL et la SASU figurent parmi les statuts plébiscités par les créateurs d’entreprise. Si les deux formes juridiques comportent de nombreuses similitudes, elles présentent des distinctions notables à considérer suivant votre projet entrepreneurial.

Quel statut choisir entre SARL ou SASU pour créer son entreprise ? Quelles sont leurs différences et pourquoi opter pour l’une plutôt que l’autre ? PayFit vous propose un comparatif complet pour vous aider à réaliser le meilleur choix.

À quoi correspondent les statuts de SARL ou SASU ? À quoi correspondent les statuts de SARL ou SASU ? Quels sont les points communs entre SARL ou SASU ? Quelles sont les différences entre SARL ou SASU ?

À quoi correspondent les statuts de SARL ou SASU ? Définition d’une SARL La SARL (Société à Responsabilité Limitée) est un statut juridique pour une société commerciale composée d’au minimum 2 associés et jusqu’à 100 au maximum. Son capital social est réparti entre les associés sous forme de parts sociales. Plus un associé en possède, plus il dispose de voix lors des votes concernant la vie de la société.



Le statut de la SARL est apprécié des entrepreneurs, car elle permet de limiter la responsabilité financière des associés à leurs seuls apports au capital.



Le cadre juridique d’une SARL, comprenant ses règles de gestion et de fonctionnement, est strictement défini par le Code du commerce. 💡 Bon à savoir : vous hésitez entre SARL ou EURL ? Sachez que si la SARL ne compte qu’un seul associé, on parle alors de SARL unipersonnelle ou d’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). Définition d’une SASU La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) est également un statut pour une société commerciale. Contrairement à la SARL qui divise son capital en parts sociales, la SASU est une société de capitaux qui fonctionne en actions. La SASU n’est constituée que d’un seul associé : c’est une SAS unipersonnelle. Si l’associé unique souhaite l’arrivée d’un autre associé, la forme de l’entreprise passe de SASU à celle de SAS. 💡 Bon à savoir : identifier clairement la différence SARL et SAS permet de comprendre les avantages et inconvénients des deux structures avant de se lancer !

Quels sont les points communs entre SARL ou SASU ? Responsabilité limitée des associés Les statuts juridiques de la SARL et de la SASU sont plébiscités par les créateurs d’entreprise car ils permettent de limiter la responsabilité financière des associés à leurs seuls apports au capital (sauf exception comme une faute de gestion). Cette disposition protège leur patrimoine personnel en cas de difficultés rencontrées par la société. Absence de capital social minimum Qu’il s’agisse de la SARL ou de la SASU, le montant du capital social minimum est fixé librement par les associés. Ces derniers peuvent décider de lancer leur société avec seulement 1 euro d’apports au capital. 💡 Bon à savoir : lors de la création d’une entreprise, l’apport des associés peut être d’ordre numéraire (argent) et/ou en nature (matériel informatique, véhicule, brevets, etc.). Fiscalité et imposition des bénéfices Par défaut, les bénéfices d’une SARL et d’une SASU sont soumis à l’Impôt sur les Sociétés (IS). Mais il est possible d’opter pour l’Impôt sur le Revenu (IR) sous certaines conditions, et pendant une durée de 5 ans. Cette mesure permet plus de flexibilité, notamment pour les petites sociétés en adaptant l’imposition selon le chiffre d’affaires.

💡 Bon à savoir : les dividendes en SASU et en SARL sont imposés à la Flat Tax, dit Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), à hauteur de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux). Mais l’associé peut lui préférer l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).

Suivi des dépenses de la 1ère année d'une entreprise Télécharger gratuitement

Quelles sont les différences entre SARL ou SASU ? Organisation et mode de fonctionnement SARL ou SASU ? Ce choix peut être guidé par le nombre d'associés prévu pour l’entreprise. En effet, la SARL comporte de 2 à 100 associés maximum (ou un seul s’il s’agit d’une EURL). De son côté, la SASU est toujours unipersonnelle. Néanmoins, elle peut évoluer en SAS si de nouveaux actionnaires rejoignent la société. La SARL dispose d’un cadre juridique strict dont les règles de gestion et de fonctionnement ont été établies par le Code du commerce. Sécurisant pour certains entrepreneurs, mais trop rigide pour d’autres, il fait partie à la fois des avantages et inconvénients de la SARL. À l’inverse, le statut de la SASU offre une plus grande souplesse statutaire, la rédaction de ses statuts étant libre. Concernant la division du capital, on utilise des parts sociales en SARL/EURL et des actions en SASU/SAS. Ce mode de fonctionnement influe sur la prise de décision des associés : dans une SARL, le nombre de voix est proportionnel au nombre de parts sociales détenu par chacun et les décisions soumises au vote de la majorité. Dans une SASU, comme il n’existe qu’un associé unique, c’est à lui seul que revient la prise de décision. Statut et régime social du gérant Il s’agit là d’une différence SAS vs SARL qui peut peser dans le choix du statut. En SARL, le gérant est obligatoirement une personne physique. Son régime social varie selon son statut : s’il détient plus de 50 % des parts sociales du capital, il est gérant majoritaire . Il relève alors du régime des travailleurs non-salariés (TNS), avec des cotisations sociales moins élevées que le régime général, mais avec une protection sociale limitée ;

s’il détient 50 % ou moins du capital, il est gérant minoritaire d’une SARL (ou égalitaire). Dans ce cas, il bénéficie du régime des assimilés salariés auprès de la Sécurité sociale. Dans une SASU, le gérant porte le titre de président. Il peut être une personne physique ou morale, sachant que dans la majorité des cas, il s’agit de l’associé unique de l’entreprise. Concernant le régime social, s’il touche une rémunération, le président d’une SASU est assimilé salarié. Plus coûteux en termes de cotisations sociales, le régime général est aussi plus protecteur qu’en SAS, car il offre la même couverture qu’un salarié, à l’exception de l'assurance-chômage. Statut du conjoint collaborateur Le statut de conjoint collaborateur est uniquement possible en SARL, car il n’existe pas en SASU. Dans ce cas, d’autres options sont envisageables comme les statuts de conjoint salarié ou conjoint associé. Cessions des titres de l’entreprise La cession de parts sociales en SARL est plus complexe qu’en SASU puisqu'elle requiert une procédure d’agrément afin d’obtenir l’accord des autres associés. En SASU, la cession d’actions est beaucoup plus souple et peut être organisée librement dans les statuts, ce qui facilite l’arrivée de nouveaux associés ou la revente de la société.

⚠️ Attention : la cession des titres en SARL est plus coûteuse, les droits d’enregistrement s’élevant à 3 % (contre 1 % en SASU)

Récapitulatif : tableau comparatif SARL vs SASU

SARL vs SASU Critères de choix SARL SASU Nombre d’associés De 2 à 100 maximum 1 seul Division du capital Parts sociales Actions Responsabilité des associés Limitée aux apports Limitée aux apports Capital social minimum Fixé librement par les associés (1 euro minimum) Fixé librement par les associés (1 euro minimum) Statut dirigeant Gérant Président Protection sociale du gérant Gérant majoritaire : travailleur non-salarié ; Gérant minoritaire ou égalitaire : assimilé salarié Assimilé salarié Fiscalité IS mais possibilité d’IR IS mais possibilité d’IR Imposition des dividendes Flat Tax (PFU) ou IR Flat Tax (PFU) ou IR Transmission et cession des titres de l’entreprise Procédure d’agrément avant cession des titres Cession avec procédure simple Statut conjoint collaborateur Oui Non