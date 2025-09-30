Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Flexibilité
Des modifications possibles jusqu'au dernier moment avant la génération de la paie.
Votre société compte plus de 10 salariés. Chaque mois, vous devez éditer et envoyer leur fiche de paie. Vous êtes régulièrement sollicités par vos employés pour leurs besoins en ressources humaines (demande de congés, soumission de notes de frais, documents administratifs).
PayFit vous accompagne au quotidien en s'adaptant à vos besoins et à votre rythme.
Instantanéité
Les bulletins sont mis à jour en temps réel après ajout d'une variable de paie.
Autonomie
Chaque employé a accès à ses bulletins de paie depuis son espace personnel.
Découvrez toutes les fonctionnalités paie et RH centralisées sur une même plateforme.
Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.
Avec PayFit, la gestion administrative des paies et du personnel est centralisée sur une seule et même plateforme.
PayFit simplifie les démarches des collaborateurs et leur donne une meilleure visibilité sur leurs demandes et leur solde de congés payés.