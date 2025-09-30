Logiciel de paie PME : solution complète adaptée à votre croissance

Votre société compte plus de 10 salariés. Chaque mois, vous devez éditer et envoyer leur fiche de paie. Vous êtes régulièrement sollicités par vos employés pour leurs besoins en ressources humaines (demande de congés, soumission de notes de frais, documents administratifs).

Découvrez PayFit

Gérez votre paie avec contrôle et sérénité

PayFit vous accompagne au quotidien en s'adaptant à vos besoins et à votre rythme.

Flexibilité

Des modifications possibles jusqu'au dernier moment avant la génération de la paie.

Instantanéité

Les bulletins sont mis à jour en temps réel après ajout d'une variable de paie.

Autonomie

Chaque employé a accès à ses bulletins de paie depuis son espace personnel.

Simplifiez votre gestion de la paie et du personnel

Découvrez toutes les fonctionnalités paie et RH centralisées sur une même plateforme.

Gestion automatisée de la paie

Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.

En savoir plus
Gestion unifiée de la paie et des RH

Avec PayFit, la gestion administrative des paies et du personnel est centralisée sur une seule et même plateforme.

En savoir plus
Fluidification des échanges

PayFit simplifie les démarches des collaborateurs et leur donne une meilleure visibilité sur leurs demandes et leur solde de congés payés.

En savoir plus

Nos clients parlent de leur expérience sur PayFit

Lire tous les témoignages des PMEs
Loading...

Rejoignez plus de 20 000 petites et moyennes entreprises

Parler à notre équipe Regarder une démo