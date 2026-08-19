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Gérer sa paie

Nos fiches pratiques vous aident à comprendre les différents éléments d'une fiche de paie et à gagner du temps dans la gestion de votre paie.

Faire une fiche de paie

Grâce à nos fiches pratiques, découvrez comment faire une fiche de paie sans vous tromper et en respectant les délais.

Fiche de paie : règles, mentions et modèle gratuitContrat de travail : quelles mentions obligatoires en 2026 ?Calculer une fiche de paie : le guide complet
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Comprendre une fiche de paie

Éléments variables de paie, charges sociales, etc. Nos contenus vous aident à comprendre une fiche de paie pour éviter les erreurs.

Comprendre une fiche de paie : explication en 5 partiesCharges patronales : calcul, taux et exonérations 2026Cotisations sociales : comment les calculer en 2026 ?
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Notes de frais

Les notes de frais permettent à vos salariés d'obtenir le remboursement de leurs frais professionnels. Justificatif, comptabilisation, remboursement : nos fiches vous accompagnent.

Gestion des notes de frais : comment procéder ?Remboursement note de frais : règles, calcul et gestionNotes de frais : comprendre leur remboursement
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Prélèvement à la source

Gestion et modulation des taux, calcul du prélèvement, obligations de l'employeur, etc. Nos fiches vous aident à gérer le prélèvement à la source.

Prélèvement à la source : les obligations pour l’employeurPrélèvement à la source en entreprise : guide completTaux de prélèvement à la source : définition et règles
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Salaire

Différentes opérations peuvent affecter la rémunération de vos salariés : avance, acompte, don ou encore cession, nos articles vous aident à mieux les appréhender.

Date versement salaire : règles pour l'employeurAvance sur salaire : guide et fonctionnementAcompte sur salaire : règles et calcul en 2026
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Éléments variables de paie

Les éléments variables de paie doivent être pris en compte dans la rémunération de vos salarié. Nos articles vous éclairent sur la manière de les collecter et de les intégrer en paie.

Éléments variables de paie : les différentes catégoriesRémunération variable : comment ça fonctionne ?Mise en place des tickets-restaurant : comment faire ?
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