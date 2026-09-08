À retenir : Il existe des logiciels de paie conçus pour s’adapter aux contraintes de certains secteurs comme celui de l’ hôtellerie-restauration .

Ce type d’outil permet de fiabiliser le calcul des bulletins de salaire malgré la complexité des horaires et des contrats grâce à l’intégration de la convention collective HCR et de ses règles (majoration des heures, travail le week-end, etc.).

Le meilleur logiciel de paie HCR est celui qui répond le mieux aux besoins de votre organisation. Il doit automatiser votre gestion de paie et limiter les erreurs sur les bulletins de salaire tout en vous faisant gagner du temps.

Dans les Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR), la gestion de la paie peut rapidement devenir un challenge : les plannings fluctuants, le turnover, la gestion des contrats courts, des extras et les heures supplémentaires du personnel sont autant de variables qui multiplient le risque d’erreurs sur les fiches de paie des salariés.

Pour un employeur, il est donc essentiel de s’équiper d’un logiciel de paie capable d’intégrer les règles de l’hôtellerie-restauration et de s’adapter aux imprévus et aux variations d’activité de son établissement.

Voici notre comparatif pour vous aider à trouver le meilleur logiciel de paie HCR pour votre entreprise.

Pourquoi utiliser un logiciel de paie spécialisé en hôtellerie-restauration ?

Gérer la paie d'un restaurant ou d'un hôtel, c'est jongler avec une complexité bien supérieure à celle d'autres secteurs. Entre les plannings qui changent toutes les heures, les extras qui débarquent en renfort le week-end, et les majorations qui s'empilent, le risque d'erreur de paie est omniprésent.

Des horaires atypiques qui compliquent tout

Dans les hôtels, cafés et restaurants, les équipes travaillent rarement du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Le quotidien est plutôt caractérisé par :

du travail de nuit après 22h avec majoration de 20 % minimum ;

des services coupés entre midi et soir avec prime de coupure ;

les dimanches et jours fériés travaillés avec leurs propres règles de majoration ;

des plannings modifiés à la dernière minute selon l'affluence.

Sans outil adapté, calculer manuellement toutes ces heures supplémentaires et majorations peut prendre 2 à 4 heures par salarié et par mois, et représente un risque d'oubli ou de non-conformité.

Une multiplicité de contrats difficile à suivre

Contrairement à une entreprise classique, un établissement de restauration emploie souvent des profils très variés : CDI à temps plein, temps partiel avec horaires variables, extras pour renforcer l'équipe le week-end, contrats saisonniers, apprentis. Chaque type de contrat suit ses propres règles de calcul, ses propres seuils d'heures complémentaires ou supplémentaires.

À cela s'ajoutent les éléments variables spécifiques au secteur : prime de panier ou indemnité repas, prime d'habillage, pourboires, avantages en nature. Autant de lignes à ne pas oublier sur le bulletin de paie.

Un logiciel spécialisé pour réduire le stress et gagner du temps

Un logiciel de paie conçu pour l'hôtellerie-restauration intègre nativement la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). Ainsi, les règles de majoration sont automatiques, les seuils d'heures supplémentaires sont pré-configurés et les primes spécifiques sont déjà paramétrées.

Les avantages d'utiliser un logiciel de paie HCR sont concrets :

temps de traitement de la paie divisé par 3 ou 4 grâce à l'automatisation ;

taux d'erreur réduit drastiquement ;

conformité légale garantie en permanence ;

visibilité en temps réel sur vos coûts de personnel.

💡 Bon à savoir : selon le baromètre S4S Payroll Management 2025, 84 % des responsables paie ont déjà commis au moins une erreur dans le calcul des salaires. Dans la restauration, ce chiffre grimpe encore à cause de la complexité des horaires.

Quel est le meilleur logiciel de paie HCR en 2026 ?

Entre les logiciels de paie généralistes et les solutions spécialisées, il existe une multitude d’offres pour gérer la paie de vos collaborateurs en interne.

Découvrez notre top 5 des meilleurs logiciels de paie HCR.

Logiciel Points forts principaux Spécificités HCR Idéal pour Limites Payfit Automatisation complète, intégrations (planning, banque), pilotage des coûts Très adapté (heures supplémentaires, primes HCR, horaires atypiques) TPE / PME du secteur HCR Moins personnalisable que des solutions très techniques Combo Planning + suivi du temps intégrés, synchronisation automatique des heures travaillées Bonne gestion des temps de travail spécifiques Établissements avec beaucoup de personnel et forte rotation Pas de paie native : production des bulletins via un cabinet comptable partenaire, donc moins d’automatisation et de pilotage en temps réel Factorial SIRH complet (RH, coffre-fort numérique, portail salarié, congés) Suivi des primes, heures sup et travail de nuit côté RH PME cherchant un outil RH global Pas de moteur de paie en propre en France : la paie passe par un partenaire externe Silae Conformité légale avancée, mises à jour fréquentes Compatible HCR via paramétrage Cabinets comptables / structures encadrées Complexe, peu intuitif Sage Gestion multi-établissements, multi-conventions Adaptable selon structure Groupes / chaînes / multi-sites Peut être lourd pour petites structures

👉 À noter : un logiciel de paie HCR est paramétré pour appliquer automatiquement le taux de la TVA dans la restauration .

Guide HCR - Hôtels, Cafés, Restaurants Télécharger gratuitement

1 - Payfit, un logiciel paie complet pour gérer simplement les paies complexes en hôtellerie-restauration

Payfit s’impose comme une référence pour les TPE et PME du secteur de l’hôtellerie-restauration.

Expert de la convention collective HCR , il est spécialement conçu pour automatiser la paie des établissements tout en s’adaptant aux réalités du terrain (comme les horaires de nuit, les contrats à temps partiel ainsi que la forte rotation des équipes).

Grâce à ses fonctionnalités, Payfit permet d’assurer :

l’ automatisation de la paie (calcul des salaires réalisés automatiquement sans ressaisie) ;

la gestion des éléments variables de paie liés au secteur (prime de coupure, d’habillage, de déshabillage, etc.) ainsi que les heures supplémentaires HCR ;

la réalisation et l’envoi automatisé des déclarations sociales (DSN, DPAE, etc.) ;

la connexion avec les plannings fixes, variables ou modifiés à la dernière minute grâce à son intégration avec les outils de planification (Skello, etc.) ;

les mises à jour automatiques des règles légales ;

les intégrations bancaires pour simplifier le paiement des salaires ;

le pilotage des coûts de paie (visibilité du budget de paie en temps réel, simulation des coûts en cas d’embauche, prévisionnel), etc.

Payfit s’adapte naturellement aux contraintes des hôtels, des bars et de la restauration traditionnelle et rapide. Il peut gérer instantanément les urgences (absences, arrêts maladie).

💡 Bon à savoir : flexible et réactif, ce logiciel requiert moins de 5 minutes pour créer ou clôturer un contrat. Il propose de plus l’ onboarding des nouveaux collaborateurs gratuitement.

2 - Combo, pour combiner gestion du temps et de la paie

Combo se distingue par son approche planning et gestion du temps pensée pour les métiers de l'hôtellerie-restauration. L'outil centralise les plannings, le pointage et le suivi des heures travaillées, ce qui évite la double saisie.

👉 À noter : Combo n'est pas un logiciel de paie en propre. La production des bulletins et des déclarations sociales passe par un cabinet comptable partenaire qui récupère les données préparées dans Combo. Ce fonctionnement implique moins d'automatisation directe et un pilotage de la paie moins immédiat qu'avec une solution intégrée.

Par ailleurs, le logiciel permet de suivre l'évolution de la masse salariale pour ajuster les plannings, utile pour les établissements à forte rotation d'équipe.

3 - Factorial, une solution adaptée au secteur

Factorial est un SIRH (Système d'Information des Ressources Humaines) qui couvre la gestion RH des établissements de l'hôtellerie-restauration : suivi des plannings, congés et absences, dossier salarié, signature électronique, notes de frais et coffre-fort numérique.

L'outil permet de préparer les éléments variables de paie (heures supplémentaires, travail de nuit, primes, indemnités repas) et de les exporter vers un logiciel de paie.

👉 À noter : Factorial n'intègre pas de moteur de paie en propre en France. La production des bulletins et l'envoi de la DSN passent par une solution de paie partenaire ou un cabinet externe.

4 - Silae, le logiciel de paie orienté conformité réglementaire

Silae se démarque des autres logiciels de paie par son haut niveau de conformité réglementaire et sa capacité à mettre à jour automatiquement les évolutions légales de plus de 800 conventions collectives, toutes les semaines.

Comme d'autres outils de paie, il permet de sécuriser l’édition des bulletins de salaire et de générer automatiquement la transmission de la DSN.

Très technique, le logiciel peut être difficile à prendre à main et requiert l’accompagnement d’un expert-comptable. Contrairement à d’autres solutions, il est aussi moins flexible en termes de personnalisation.

5 - Sage, pour gérer la paie des multi-établissements

Sage est une solution de paie et de gestion RH qui permet de produire des bulletins de salaire conformes et automatisés.

Adapté aux métiers de l’hôtellerie-restauration, il est généralement utilisé par les PME et les structures plus importantes. Son point fort réside dans sa capacité à gérer plusieurs établissements au sein d’une même organisation.

💡 Bon à savoir : en tant que logiciel de paie multi-conventions , il peut adapter les règles de paie en fonction des entreprises ou des statuts des salariés.

Quels critères pour choisir son logiciel de paie en hôtellerie-restauration ?

Tous les logiciels de paie ne se valent pas face aux contraintes du secteur. Voici les 5 critères essentiels à vérifier avant de vous engager.

Critère n° 1 : Intégration de la convention collective HCR

Le logiciel doit intégrer nativement la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Sinon, vous allez devoir tout paramétrer manuellement : grilles de salaires, majorations pour le travail de nuit ou du dimanche, primes de coupure ou d'habillage. C'est chronophage, et le risque d'erreur explose.

Ce qu'il faut vérifier : les majorations se calculent-elles automatiquement ? Les primes spécifiques sont-elles déjà paramétrées ?

Critère n° 2 : Connexion avec votre planning

Dans la restauration, les plannings bougent en permanence. Un serveur prévu ce soir est malade ? On appelle un extra. Un coup de feu imprévu samedi soir ? On ajoute des heures. Votre logiciel de paie doit se synchroniser automatiquement avec votre outil de gestion des plannings (Skello, Combo, Planday).

Pourquoi c'est crucial : utiliser des intégrations de paie permet d'éviter la double saisie et de garantir que les heures réellement travaillées sont bien celles payées.

Critère n° 3 : Gestion rapide des extras et contrats courts

Avec le turnover du secteur, vous devez pouvoir embaucher en quelques clics. Le logiciel doit permettre de créer un contrat de travail en moins de 5 minutes, générer automatiquement la DPAE, et clôturer proprement un contrat d'extra sans passer une heure dessus.

Critère n° 4 : Pilotage des coûts en temps réel

Le coût du personnel représente 30 à 40 % du chiffre d'affaires d'un restaurant ou d'un hôtel. Vous devez pouvoir suivre votre masse salariale en temps réel, simuler le coût d'une embauche avant de valider, et être alerté si vous dépassez votre budget prévu.

Critère n° 5 : Simplicité et support réactif

Vous n'avez pas de service RH dédié. L'outil doit être intuitif, même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de paie. Et en cas de doute ou de blocage, le support doit être réactif (chat, téléphone, email). Vérifiez aussi qu'une formation est proposée au démarrage.

💡 Bon à savoir : privilégiez un modèle tarifaire au collaborateur (et non forfaitaire) pour que le coût évolue avec votre activité. Un petit restaurant de 5 salariés ne doit pas payer le même prix qu'un hôtel de 50 collaborateurs.



Un bon logiciel de paie doit prendre en compte les règles spécifiques du secteur, chaque situation pouvant entraîner des majorations différentes qu’il faut appliquer correctement pour rester conforme (comme les heures complémentaires HCR ou supplémentaires, etc.).