Promouvoir l’égalité pour tous

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Diversité et inclusion chez PayFit
Nos engagements
Notre approche diversité et inclusion (D&I) est basée sur l’amélioration de la diversité de nos équipes et la création d’une culture d’inclusion. Parmi nos actions clefs, nous proposons :
une sensibilisation à nos enjeux lors du programme d’onboarding de chaque PayFiter
une formation au leadership inclusif pour tous nos managers ;
l'intégration de la D&I dans nos processus de ressources humaines.
Nous travaillons également sur certaines thématiques plus spécifiques.
L'égalité femmes-hommes
Nos succès
Signature du Parental Act pour soutenir l’équilibre de vie des parents
Engagement avec le Pacte Parité de la French Tech pour améliorer la mixité de genre
Partenariats avec des organismes investis dans la mixité de genre
Création du réseau interne Women@PayFit
Organisation de conférences de sensibilisation à ces thématiques
Développement de nos processus de recrutement avec la formation aux biais inconscients
Promotion d’un environnement de travail flexible avec notre politique Work From Anywhere
Nos prochaines actions
Construction de programmes de développement de carrière
Lancement d’un programme de mentorat pour des femmes accédant aux postes de leadership
Mise en place de programmes dédiés aux parents et futurs parents
Parcours académiques
Nos succès
Embauche de personnes sans diplôme de niveau Master et de personnes issues de programmes de reconversion professionnelle
Formation de nos managers et recruteurs aux biais inconscients
Nos prochaines actions
Mise en place de partenariats avec des organismes soutenant la formation et la reconversion professionnelle
Le handicap
Nos succès
Développement d’un processus de recrutement accessible avec la mise en place des aménagements de postes selon le besoin
Soutien des salariés en situation de handicap avec du matériel personnalisé et ergonomique adapté
Désignation des référents handicap en interne et en externe pour offrir un accompagnement dédié
Formation de nos équipes RH à l’inclusion de personnes en situation de handicap
Accès à une plateforme d’accompagnement sur la santé mentale avec possibilité de consultations auprès de praticiens
Nos prochaines actions
Amélioration de la compréhension des besoins de nos salariés pour soutenir l’égalité des chances
Formation de tous nos salariés au sujet handicap et inclusion
LGBTQIA+
Nos succès
Création du réseau interne Pride LGBTQIA+@PayFit
Lancement d’un partenariat avec l’association LGBT+ Talents pour promouvoir l’inclusion au travail
Participation au Tech Changer Club organisé par 50inTech au sujet de l’inclusion LGBTQIA+
Nos prochaines actions
Développement du réseau interne Pride LGBTQIA+@PayFit
Organisation des conférences de sensibilisations et formation au sujet LGBTQIA+
Communication pour renforcer la culture d’inclusion et la politique de non-discrimination
Nos chiffres
Notre état des lieux
4
Salariés en situation de handicap déclaré
29%
de femmes dans la leadership team
28%
de femmes dans les équipes Tech
51%
de femmes travaillant chez PayFit
80/100
Note à l’index égalité 2026
Index 2026 : 80/100
1. Écart rémunération : 25/40
2. Écart taux d’augmentation : 20/20
3. Écart taux de promotion : 15/15
4. Retour congé maternité : 15/15
5. Hautes rémunérations : 5/10
L’index de l’égalité a été créé par le gouvernement français en 2018 dans le but d’identifier et, le cas échéant, de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein des entreprises.
Le premier indicateur servant de base au calcul de cet index, qui porte sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est calculé notamment en fonction de la catégorie d’âge à laquelle appartienne les salariés.
Payfit s’engage en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à travers un plan d’action ambitieux et en même temps fondamental dans cette étape de son développement. Payfit se fixe à cette occasion pour objectif de:
Diffuser et assurer en son sein un cadre protecteur - sans comportements ni violences sexistes et favorisant la mixité et la diversité par le biais d’actions de sensibilisation et de formation multiples et de collaboration avec des partenaires extérieurs.
Exemples d’initiatives : déploiement de formation pour recruter sans biais, partenariat avec une association pour encourager la féminisation de certains métiers au sein de la tech, révision des outils internes permettant la gestion des carrières…
Lutter activement en son sein contre les éventuels écarts de salaire entre femmes et hommes qui seraient injustifiables et potentiellement discriminatoires. Pour cela Payfit s’engage à mettre en place des moyens humains ainsi que des outils et processus pour monitorer ses pratiques salariales et s’assurer de leur justesse.
Exemples d’initiatives : mise en place d’un job levelling; création de grilles de salaires…
Promouvoir l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle face notamment aux enjeux de la parentalité.
Exemples d’initiatives : prise en charge du 1er mois d u congé de naissance à 100% pour les femmes et les co-parents afinde promouvoir l'égalité et la prise en charge de 5 jours "enfant malade", le don de 3 jours de congés payés pour le couple en cas de fausse couche.
Pour concrétiser encore son engagement et maintenir son effort, Payfit a signé le Pacte Parité de la French Tech et le Parental Act. Le résultat de son index sera également suivi avec attention pour mesurer l’impact de ces mesures.