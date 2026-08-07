Promouvoir l’égalité pour tous

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Diversité et inclusion chez PayFit

Nos engagements

Nous nous engageons pour la diversité et l’inclusion

Notre approche diversité et inclusion (D&I) est basée sur l’amélioration de la diversité de nos équipes et la création d’une culture d’inclusion. Parmi nos actions clefs, nous proposons : 

  • une sensibilisation à nos enjeux lors du programme d’onboarding de chaque PayFiter

  • une formation au leadership inclusif pour tous nos managers ;

  • l'intégration de la D&I dans nos processus de ressources humaines.

Nous travaillons également sur certaines thématiques plus spécifiques.

Écouter le podcast

Le champ de nos engagements

L'égalité femmes-hommes
Parcours académiques
Le handicap
LGBTQIA+

L'égalité femmes-hommes

Nos succès

Nos succès

  • Signature du Parental Act pour soutenir l’équilibre de vie des parents 

  • Engagement avec le Pacte Parité de la French Tech pour améliorer la mixité de genre

  • Partenariats avec des organismes investis dans la mixité de genre 

  • Création du réseau interne Women@PayFit

  • Organisation de conférences de sensibilisation à ces thématiques

  • Développement de nos processus de recrutement avec la formation aux biais inconscients 

  • Promotion d’un environnement de travail flexible avec notre politique Work From Anywhere 

Nos prochaines actions

Nos prochaines actions

  • Construction de programmes de développement de carrière 

  • Lancement d’un programme de mentorat pour des femmes accédant aux postes de leadership 

  • Mise en place de programmes dédiés aux parents et futurs parents 

Parcours académiques

Nos succès

Nos succès

  • Embauche de personnes sans diplôme de niveau Master et de personnes issues de programmes de reconversion professionnelle

  • Formation de nos managers et recruteurs aux biais inconscients 

Nos prochaines actions

Nos prochaines actions

  • Mise en place de partenariats avec des organismes soutenant la formation et la reconversion professionnelle 

Le handicap

Nos succès

Nos succès

  • Développement d’un processus de recrutement accessible avec la mise en place des aménagements de postes selon le besoin

  • Soutien des salariés en situation de handicap avec du matériel personnalisé et ergonomique adapté

  • Désignation des référents handicap en interne et en externe pour offrir un accompagnement dédié

  • Formation de nos équipes RH à l’inclusion de personnes en situation de handicap

  • Accès à une plateforme d’accompagnement sur la santé mentale avec possibilité de consultations auprès de praticiens

Nos prochaines actions

Nos prochaines actions

  • Amélioration de la compréhension des besoins de nos salariés pour soutenir l’égalité des chances 

  • Formation de tous nos salariés au sujet handicap et inclusion 

LGBTQIA+

Nos succès

Nos succès

  • Création du réseau interne Pride LGBTQIA+@PayFit 

  • Lancement d’un partenariat avec l’association LGBT+ Talents pour promouvoir l’inclusion au travail

  • Participation au Tech Changer Club organisé par 50inTech au sujet de l’inclusion LGBTQIA+ 

Nos prochaines actions

Nos prochaines actions

  • Développement du réseau interne Pride LGBTQIA+@PayFit

  • Organisation des conférences de sensibilisations et formation au sujet LGBTQIA+ 

  • Communication pour renforcer la culture d’inclusion et la politique de non-discrimination

Nos chiffres

Notre état des lieux

4

Salariés en situation de handicap déclaré

29%

de femmes dans la leadership team

28%

de femmes dans les équipes Tech

51%

de femmes travaillant chez PayFit

80/100

Note à l’index égalité 2026

Informations sur l'index

  • Index 2026 : 80/100
    1. Écart rémunération : 25/40
    2. Écart taux d’augmentation : 20/20
    3. Écart taux de promotion : 15/15
    4. Retour congé maternité : 15/15
    5. Hautes rémunérations : 5/10

  • L’index de l’égalité a été créé par le gouvernement français en 2018 dans le but d’identifier et, le cas échéant, de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein des entreprises.

Le premier indicateur servant de base au calcul de cet index, qui porte sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est calculé notamment en fonction de la catégorie d’âge à laquelle appartienne les salariés.

Payfit s’engage en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à travers un plan d’action ambitieux et en même temps fondamental dans cette étape de son développement. Payfit se fixe à cette occasion pour objectif de:

  • Diffuser et assurer en son sein un cadre protecteur - sans comportements ni violences sexistes et favorisant la mixité et la diversité par le biais d’actions de sensibilisation et de formation multiples et de collaboration avec des partenaires extérieurs. 

Exemples d’initiatives : déploiement de formation pour recruter sans biais, partenariat avec une association pour encourager la féminisation de certains métiers au sein de la tech, révision des outils internes permettant la gestion des carrières…

  • Lutter activement en son sein contre les éventuels écarts de salaire entre femmes et hommes qui seraient injustifiables et potentiellement discriminatoires. Pour cela Payfit s’engage à mettre en place des moyens humains ainsi que des outils et processus pour monitorer ses pratiques salariales et s’assurer de leur justesse.

Exemples d’initiatives : mise en place d’un job levelling; création de grilles de salaires…

  • Promouvoir l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle face notamment aux enjeux de la parentalité.

Exemples d’initiatives : prise en charge du 1er mois d u congé de naissance à 100% pour les femmes et les co-parents afinde promouvoir l'égalité et la prise en charge de 5 jours "enfant malade", le don de 3 jours de congés payés pour le couple en cas de fausse couche.

Pour concrétiser encore son engagement et maintenir son effort, Payfit a signé le Pacte Parité de la French Tech et le Parental Act. Le résultat de son index sera également suivi avec attention pour mesurer l’impact de ces mesures.