À retenir : Un organisme de prévoyance couvre les risques lourds tels que l’incapacité, l’invalidité, la dépendance et le décès.

L’employeur peut mettre en place la prévoyance par accord collectif, référendum ou décision unilatérale.

Le taux de cotisation minimal que l'employeur doit verser sur la tranche 1 du salaire du cadre est de 1,50 %. Le financement de cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur. (100 % Patronal).

Le non-respect de l'affiliation d'un cadre expose l'entreprise à un risque financier majeur en cas de décès du salarié. Il devra verser lui-même aux ayants droit un capital égal à 3 fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale), soit 144 180 €.

Les employeurs ont l’obligation de souscrire certaines garanties pour la protection de la santé des salariés.

La mutuelle et la prévoyance sont deux dispositifs complémentaires : la première couvre les frais de santé, tandis que la seconde protège les salariés face aux risques de la vie (arrêt de travail, invalidité, décès). Ces derniers ne répondent pas aux mêmes règles puisque l’employeur ne doit adhérer à un organisme de prévoyance que sous certaines conditions.

Qu’est-ce qu’un organisme de prévoyance ?

Qu’est-ce qu’un organisme de prévoyance ?

Un organisme de prévoyance, ou institution de prévoyance, est une société à but non lucratif à gestion paritaire, administrée par des représentants des employeurs et des salariés. Il gère des contrats collectifs d'assurance afin de verser un complément de revenu aux salariés et à leur famille face aux aléas de la vie.

Contrairement à la mutuelle, qui rembourse les frais de santé, la prévoyance vise à compenser une perte de revenus ou à garantir la sécurité financière du foyer.

Les principaux risques couverts par un organisme de prévoyance en entreprise sont :

l’incapacité temporaire de travail , en cas d'arrêt maladie ou d'accident, la prévoyance verse des indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité sociale pour maintenir tout ou partie du salaire ;

l’invalidité , si le salarié perd de façon permanente sa capacité à travailler, l'organisme verse une pension ou une rente d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite ;

le décès , pour protéger les proches du salarié, le contrat prévoit le versement d'un capital, d'une rente au conjoint survivant, ou encore d'une “rente éducation” pour financer la scolarité des enfants ;

la dépendance (perte d'autonomie), de plus en plus de contrats incluent la prise en charge partielle des frais liés à la perte d'autonomie (aide à domicile, aménagement du logement).

⚠️ Attention : l’organisme de prévoyance et la mutuelle d’entreprise sont deux dispositifs très distincts. Cette dernière vise à rembourser les frais de santé de la vie courante (médecin, pharmacie, soins optiques, dentaires, etc.) en complément de la part prise en charge par la sécurité sociale.

L’employeur doit-il obligatoirement adhérer à un organisme de prévoyance ?

Contrairement à la mutuelle qui est obligatoire pour tout salarié du secteur privé, l’adhésion à un organisme de prévoyance n’est en principe pas obligatoire en entreprise. Il existe cependant des exceptions.

Prévoyance des cadres

L’employeur a l’obligation de souscrire à un organisme de prévoyance pour le risque décès pour les salariés ayant le statut de cadre dans l’entreprise.

Le régime de la prévoyance complémentaire pour les cadres est encadré par plusieurs règles :

l’employeur doit financer à sa charge exclusive la cotisation ;

la cotisation doit être d’au moins 1,50 % de la tranche 1 de la rémunération ;

une part significative de la cotisation doit être affectée au risque décès, le reste pouvant être affecté à d’autres garanties.

⚠️ Attention : en cas de non-respect de ces obligations, l’employeur devra verser aux ayants droit du cadre décédé un montant égal à 3 fois le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 144 180 € en 2026 (plafond à 48 060 €).

Obligation conventionnelle

L’employeur doit également adhérer à un organisme de prévoyance lorsqu’une convention collective applicable à l’entreprise le prévoit.

C’est notamment le cas de la prévoyance Syntec et de la prévoyance des hôtels, cafés et restaurants (HCR) qui sont obligatoires pour tous les salariés placés sous ces régimes.

Checklist des formalités d'embauche Télécharger gratuitement

Que la prévoyance soit obligatoire en entreprise ou non, l’adhésion à un organisme de prévoyance doit être faite par l’employeur.

La mise en place de la prévoyance peut se faire par le biais :

d’un accord collectif : négocié entre les partenaires sociaux et l’employeur ;

d’un référendum : l’employeur propose un projet aux salariés dans lequel il instaure la prévoyance complémentaire, ce dernier est soumis au vote des salariés et adopté en cas de majorité favorable ;

d’une décision unilatérale : il s’agit d’un acte unilatéral de l’employeur.



💡 Bon à savoir : lorsque la prévoyance n’est pas obligatoire et qu’elle est instaurée par décision unilatérale, elle peut dans certains cas ne concerner que les salariés embauchés après sa mise en place.