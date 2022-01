Quelles sont les étapes d’une méthode de recrutement réussie ?

Il n’existe pas de méthode de recrutement unique. Chaque entreprise peut procéder à sa manière, en fonction de ses valeurs, de sa taille, du poste, de son secteur d’activité, etc.

Toutefois, le recrutement est une étape délicate et cruciale de la vie de l’entreprise. Parce que les salariés contribuent largement à la bonne marche de l’entreprise, vous devez les sélectionner avec soin.

Ainsi, pour vous aiguiller dans votre mission, voici les étapes que vous pouvez suivre pour cadrer vos recrutements.

💡 Bon à savoir : dans cette partie, nous abordons les étapes d’un recrutement effectué par vos équipes en interne. La seconde partie aborde les modes de recrutement et notamment, la possibilité d’externaliser le recrutement.

Etape 1 : définir votre besoin

Cette phase est importante car elle donne une direction à vos recrutements. En fonction de tout ce que vous aurez fixé à cette étape, vous ne ciblerez pas les mêmes profils de candidats.

Ainsi, il convient de définir précisément ce dont votre entreprise a besoin pour que le travail soit accompli :

la mission qui doit être réalisée ;

le poste confié ;

le niveau d’expérience requis ;

le type de contrat (CDD, CDI, stage, alternance, temps partiel, etc.) ;

le budget que vous pourrez allouer à l’embauche de cette personne ;

etc.

Vous pouvez également vous renseigner sur l’existence d’éventuelles aides à l’embauche qui pourraient alléger financièrement le recrutement.

Il faut aussi réfléchir à la manière dont vous souhaitez vendre votre entreprise :

quel ton adopter ?

quelles valeurs mettre en avant ?

quels avantages offrir ?

etc.

Tous ces aspects relatifs à la marque employeur sont centraux.

Etape 2 : rédiger et diffuser l’offre d’emploi

Grâce à l’étape précédente, vous êtes en mesure de rédiger une offre d’emploi. L’offre d’emploi est encadrée par la loi et ne doit pas être prise à la légère.

Vous pourrez ensuite la diffuser. Il faut être stratégique dans la communication de l’offre. En fonction du profil recherché, il y a des endroits plus propices à la diffusion de l’offre (plateformes de recrutement, Linkedin, réseaux sociaux, réseau personnel, journaux, écoles, forums, etc.).

Vous pouvez également parler de votre offre en faisant du sourcing, autrement dit en la diffusant directement auprès de candidats que vous avez repérés en amont.

💡 Bon à savoir : il existe différentes méthodes de sourcing dans le cadre du recrutement.

Etape 3 : procéder à une première sélection des candidats

A priori, après avoir diffusé l’offre, vous devriez obtenir des retours avec des candidatures.

Vous devrez procéder à une première sélection des candidats.

En fonction de ce que vous aurez défini et indiqué dans l’offre d’emploi, cette première sélection s’effectuera probablement sur la base des CV et/ou des lettres de motivation communiqués par les candidats.

Mais cela peut bien entendu varier d’une méthode de recrutement à l’autre. Dans certains domaines, du design par exemple, le recruteur peut exiger de postuler à l’offre en transmettant un book professionnel.

Le champ des possibles est extrêmement large en la matière.

💡 Bon à savoir : il est parfaitement possible d’effectuer un recrutement en interne, à savoir recruter une personne déjà salariée de l’entreprise.

Etape 4 : sélectionner les candidats

Une fois que vous avez recueilli un échantillon de candidats à fort potentiel par rapport au poste que vous proposez, vous devez procéder à la sélection.

Pour cela, le processus classique est de convoquer à un entretien d'embauche les candidats retenus. Cela permet de les tester, les cerner, les découvrir plus personnellement mais également professionnellement. Toutefois, vous pouvez parfaitement personnaliser et compléter cette étape. Il est possible de demander aux candidats de réaliser un exercice ou une mise en situation.

💡 Bon à savoir : à chaque étape de sélection de candidats, nous vous recommandons vivement d'envoyer un mail de refus de candidature aux profils n'ayant pas été retenus. Cette étape est importante pour remercier les différents candidats de l'intérêt qu'ils ont porté à votre structure et d'avoir pris le temps de préparer leur candidature.

Les méthodes de recrutement des entreprises varient. Dans certaines entreprises, en fonction du poste et de l’enjeu, la sélection est beaucoup plus longue, jalonnée de plusieurs rencontres avec divers acteurs de l’entreprise, des exercices pratiques, etc. C’est à vous de choisir la technique de recrutement qui vous paraît la plus pertinente.

Par ailleurs, vous constaterez certainement une évolution des méthodes de recrutement, à mesure que le monde du travail change et se modernise.

Par exemple, l’entretien physique n’est plus systématique. Dans certaines entreprises, la lettre de motivation n’est pas requise.

💡 Bon à savoir : l’enseigne Decathlon a eu une idée originale pour recruter des développeurs. Afin de sélectionner naturellement les meilleurs profils, Decathlon a caché une offre d’emploi dans le code source de son site Internet, misant sur le fait que les développeurs les plus curieux ont tendance à consulter les codes source des sites Internet.

Astuce : la prise de référence est un moyen utile de s’assurer que le candidat repéré est fiable professionnellement et humainement.

Etape 5 : onboarder le nouveau salarié

Une fois que vous avez trouvé et recruté le candidat idéal, il faut désormais l’intégrer dans l’entreprise. Pour cela, vous devrez accomplir des formalités administratives et sociales.

Pour y voir plus clair à ce stade, n’hésitez pas à consulter notre tableau des formalités d’embauche.

💡 Bon à savoir : les étapes de recrutement énoncées ci-dessus correspondent à une méthode de recrutement classique. Toutefois, il existe d’autres méthodes de recrutement, un peu plus innovantes. C’est le cas de la méthode de recrutement par simulation, par exemple.

La méthode de recrutement par simulation consiste à tester les candidats au travers d’exercices pratiques. Cela permet de vérifier les compétences des candidats en les mettant en situation réelle de travail, comme s’ils occupaient le poste.