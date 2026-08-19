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Conventions collectives
Nos fiches pratiques vous aident à trouver la convention collective nationale (CCN) applicable à votre entreprise et à en comprendre tous les rouages.
Convention collective HCR
La convention HCR est applicable au secteur de l'hôtellerie et des cafés restaurants. Nos fiches vous éclairent sur les points essentiels de ce texte.
Convention collective Syntec
Vous dirigez une entreprise qui relève de la convention Syntec ? On fait le point avec vous sur les spécificités de cette convention collective.
Convention collective de l'immobilier
Grâce à nos contenus sur la grille de salaires, le préavis ou encore les congés de l'IDCC 1527, devenez incollable sur la convention collective de l'immobilier.
Convention collective de la restauration rapide
La convention collective de la restauration rapide vous paraît complexe ? DUER, contrat de travail, heures supplémentaires, etc. Nous la décryptons pour vous.
Convention collective des commerces de gros
Vous dirigez une entreprise qui relève de la convention des commerces de gros ? Découvrez les spécificités de cette convention collective.
Convention collective de vente à distance
Les dispositions de la convention collective des entreprises de vente à distance peuvent être difficiles à décrypter. C'est pourquoi nous l'avons fait pour vous ! Suivez le guide.
Convention collective de la publicité
Grâce à nos contenus sur la grille de salaires, le préavis ou encore les congés de l'IDCC 0086, devenez incollable sur la convention collective de la publicité.
Convention collective des prestataires de services
Vous dirigez une entreprise qui relève de la convention collective des prestataires de services ? Découvrez les les spécificités de cette convention collective.
Autres conventions collectives
Grâce à notre recueil de conventions collectives, accédez au résumé des dispositions phares de la convention applicable au sein de votre entreprise.
Négociations collectives
Cette rubrique vous éclaire sur le déroulement des négociations collectives obligatoires en fonction de la taille de votre entreprise.