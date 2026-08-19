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Conventions collectives

Nos fiches pratiques vous aident à trouver la convention collective nationale (CCN) applicable à votre entreprise et à en comprendre tous les rouages.

Convention collective HCR

La convention HCR est applicable au secteur de l'hôtellerie et des cafés restaurants. Nos fiches vous éclairent sur les points essentiels de ce texte.

Heures supplémentaires HCR : règles et calculsGrille salaire HCR : barèmes 2026
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Convention collective Syntec

Vous dirigez une entreprise qui relève de la convention Syntec ? On fait le point avec vous sur les spécificités de cette convention collective.

Convention collective Syntec : guide 2026Grille salaire Syntec : minimas conventionnels 2026Clause de non-concurrence Syntec : règles et indemnité
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Convention collective de l'immobilier

Grâce à nos contenus sur la grille de salaires, le préavis ou encore les congés de l'IDCC 1527, devenez incollable sur la convention collective de l'immobilier.

Convention collective de l'immobilier : quelles règles ?Congés dans la convention collective de l'immobilier : règlesPréavis dans la convention collective de l'immobilier
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Convention collective de la restauration rapide

La convention collective de la restauration rapide vous paraît complexe ? DUER, contrat de travail, heures supplémentaires, etc. Nous la décryptons pour vous.

Convention collective dans la restauration : applicationHeures supplémentaires en restauration rapide : tout savoirÉchelon dans la restauration rapide : définition et tableau
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Convention collective des commerces de gros

Vous dirigez une entreprise qui relève de la convention des commerces de gros ? Découvrez les spécificités de cette convention collective.

Convention collective du commerce de gros : le guideGrille de salaires dans le commerce de gros : barème 2026Prime d’ancienneté dans le commerce de gros : quelles règles ?
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Convention collective de vente à distance

Les dispositions de la convention collective des entreprises de vente à distance peuvent être difficiles à décrypter. C'est pourquoi nous l'avons fait pour vous ! Suivez le guide.

Convention collective de vente à distance : décryptagePréavis dans la convention collective de vente à distanceIDCC 2198 : convention collective vente à distance
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Convention collective de la publicité

Grâce à nos contenus sur la grille de salaires, le préavis ou encore les congés de l'IDCC 0086, devenez incollable sur la convention collective de la publicité.

Convention collective de la publicité : fonctionnementConvention collective de la publicité : grille de salaireCongés dans la convention collective de la publicité : guide
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Convention collective des prestataires de services

Vous dirigez une entreprise qui relève de la convention collective des prestataires de services ? Découvrez les les spécificités de cette convention collective.

Convention collective des prestataires de services : guideGrille de salaires prestataires de services : montants 2026IDCC 2098 : convention collective prestataires de services
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Autres conventions collectives

Grâce à notre recueil de conventions collectives, accédez au résumé des dispositions phares de la convention applicable au sein de votre entreprise.

CCN commerce de détail : fonctionnement et règlesConvention collective de coiffure : quelles dispositions ?Convention collective paysagiste : droits et obligations
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Négociations collectives

Cette rubrique vous éclaire sur le déroulement des négociations collectives obligatoires en fonction de la taille de votre entreprise.

Négociation collective : fréquence et obligationsAccord d’entreprise : conclusion, durée et dénonciationAccord de branche : définition et enjeux
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