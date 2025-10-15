Logiciel de paie pour TPE : solution adaptée à votre entreprise

Votre société compte moins de 10 salariés. Chaque mois, vous éditez en interne leur fiche de paie ou vous passez par un expert-comptable. Vous êtes à la recherche d'une solution simple et rapide d'utilisation.

Découvrez nos fonctionnalités clés

Devenez rapidement autonome

PayFit vous accompagne au quotidien en simplifiant la gestion de votre paie.

Simplicité

Aucune connaissance en paie n'est nécessaire à l'utilisation de PayFit

Transparence

Une offre simple et abordable, sans aucune sur-facturation ou tarifs cachés.

Accompagnement

Un expert PayFit est à vos côtés pour répondre à vos questions sur PayFit comme sur la paie.

Simplifiez vos démarches administratives liées à la paie

Découvrez les principales fonctionnalités qui vous feront gagner du temps au quotidien et éviter les erreurs.

Gestion automatisée de la paie

Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.

En savoir plus
Dématérialisation des documents

Vous pouvez retrouver tous les documents relatifs à l'entreprise (DSN, DPAE) et aux employés (bulletins de paie) de manière dématérialisée.

En savoir plus
Déclarations et écritures comptables

PayFit s’occupe de la déclaration sociale nominative, et vous permet d’exporter vos écritures comptables ainsi que le livre de paie.

En savoir plus

Nos clients parlent de leur expérience sur PayFit

Lire tous les témoignages des TPEs
Loading...

Rejoignez plus de 20 000 petites et moyennes entreprises

Devenir client Regarder une démo