À retenir L’application pointeuse permet de digitaliser et simplifier le suivi du temps de travail (heures, pauses, absences).

La solution assure une traçabilité fiable et aide l’entreprise à respecter ses obligations légales.

L’application pointeuse automatise la gestion RH jusqu’à l’intégration des données en paie, limitant les erreurs.

L’outil offre une meilleure transparence et s’adapte aux nouveaux modes de travail (télétravail, mobilité).

Suivre les heures de vos équipes sans courir après les feuilles Excel ni les oublis de badgeage, c'est possible. L'application pointeuse digitalise le suivi du temps de travail et centralise les horaires de chaque salarié sur une seule interface, accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Grâce à cette solution, les entreprises peuvent contrôler les heures de présence, les absences, les retards ou encore les heures supplémentaires . Elle contribue également à réduire les erreurs administratives et à améliorer l’organisation interne. Cet outil représente en ce sens une solution moderne permettant un meilleur suivi et une gestion plus efficace des équipes.

Qu’est-ce qu’une application pointeuse ?

Qu’est-ce qu’une application pointeuse ?

Une application de pointage (souvent intégrée à un outil de Gestion des Temps et des Activités, ou GTA) est une solution digitale permettant aux collaborateurs de noter leurs heures de travail de manière autonome et précise.

Au-delà de l'aspect pratique, il s'agit d'un enjeu de conformité légale . L'article L3171-2 du Code du travail impose à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail dès lors que les salariés d'un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif. Cette obligation concerne notamment les salariés à temps partiel, ceux soumis à un aménagement du temps de travail ou encore les équipes en horaires individualisés. Le collaborateur , de son côté, ne peut refuser de s'y soumettre.

L’application de pointeuse vient ainsi remplacer l’usage obsolète des feuilles de temps papier ou des fiches Excel, en offrant un décompte transparent et précis

Le fonctionnement d'une pointeuse digitale est pensé pour être le plus fluide possible :

le pointage du salarié : depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, le salarié se connecte à son espace personnel. En un clic sur un bouton virtuel (souvent appelé "Pointer"), il signale le début et la fin de sa journée de travail, ainsi que ses temps de pause ; la synchronisation en temps réel : les données sont immédiatement transmises et centralisées sur une plateforme sécurisée (le cloud) ; la validation managériale : le manager ou le responsable RH accède à un tableau de bord récapitulatif. Il peut valider les feuilles de temps, ajuster d'éventuels oublis de pointage et visualiser les heures supplémentaires effectuées ; l'intégration avec la paie : c'est la force des outils modernes. Les heures travaillées, les retards ou les heures supplémentaires validées se transforment automatiquement en variables de paie, prêtes à être intégrées dans le bulletin de salaire.

⚠️ Attention : la géolocalisation des salariés via une pointeuse mobile est strictement encadrée par la CNIL. Trois règles clés à retenir :

la finalité doit être proportionnée (justifier une intervention sur un lieu précis, par exemple dans le BTP ou les services à la personne) ;

les salariés doivent pouvoir désactiver la transmission de leur position en dehors du temps de travail ;

le CSE doit être consulté et les salariés informés avant la mise en place du dispositif.

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Quels sont les avantages d’une application pointeuse ?

La pointeuse mobile est une méthode de plus en plus plébiscitée par les entreprises, notamment dans les secteurs nécessitant une forte mobilité comme le BTP, mais aussi face à l'essor du télétravail .

Avantages pour les RH et les managers Avantages pour les salariés Gain de temps via l’automatisation du suivi et l’export direct vers la paie Simplicité d’utilisation grâce à une interface intuitive accessible partout Fiabilité des données (réduction drastique des erreurs de saisie) Transparence totale avec un accès en temps réel à leurs propres compteurs Conformité assurée en cas de contrôle de l’inspection du travail Garantie d’équité (les heures supplémentaires sont assurément comptabilisées) Prévention des risques en suivant la charge de travail et les excès d’heures Respect de la vie privée et encadrement du droit à la déconnexion

Le marché regorge de solutions pour digitaliser vos processus RH. Lors de vos recherches sur internet, vous rencontrerez facilement une multitude d'offres, sous forme :

d’application pointeuse gratuite ;

de pointeuse horaire gratuite ;

de logiciel de pointage gratuit ;

d’application d’heures de travail.

💡 Bon à savoir : prenez le temps d'établir une étude comparative des différentes solutions existantes. Identifier vos besoins réels (taille de l'équipe, intégration avec votre logiciel de paie, mobilité de vos salariés) vous permettra de choisir l'outil le plus intuitif et le plus adapté à la croissance de votre entreprise.