Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Comment fonctionne une application pointeuse ?
À retenir
L’application pointeuse permet de digitaliser et simplifier le suivi du temps de travail (heures, pauses, absences).
La solution assure une traçabilité fiable et aide l’entreprise à respecter ses obligations légales.
L’application pointeuse automatise la gestion RH jusqu’à l’intégration des données en paie, limitant les erreurs.
L’outil offre une meilleure transparence et s’adapte aux nouveaux modes de travail (télétravail, mobilité).
Suivre les heures de vos équipes sans courir après les feuilles Excel ni les oublis de badgeage, c'est possible. L'application pointeuse digitalise le suivi du temps de travail et centralise les horaires de chaque salarié sur une seule interface, accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Grâce à cette solution, les entreprises peuvent contrôler les heures de présence, les absences, les retards ou encore les heures supplémentaires . Elle contribue également à réduire les erreurs administratives et à améliorer l’organisation interne. Cet outil représente en ce sens une solution moderne permettant un meilleur suivi et une gestion plus efficace des équipes.
Qu’est-ce qu’une application pointeuse ?
Une application de pointage (souvent intégrée à un outil de Gestion des Temps et des Activités, ou GTA) est une solution digitale permettant aux collaborateurs de noter leurs heures de travail de manière autonome et précise.
Au-delà de l'aspect pratique, il s'agit d'un enjeu de conformité légale . L'article L3171-2 du Code du travail impose à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail dès lors que les salariés d'un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif. Cette obligation concerne notamment les salariés à temps partiel, ceux soumis à un aménagement du temps de travail ou encore les équipes en horaires individualisés. Le collaborateur , de son côté, ne peut refuser de s'y soumettre.
L’application de pointeuse vient ainsi remplacer l’usage obsolète des feuilles de temps papier ou des fiches Excel, en offrant un décompte transparent et précis
Comment fonctionne une application de pointage au quotidien ?
Le fonctionnement d'une pointeuse digitale est pensé pour être le plus fluide possible :
le pointage du salarié : depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, le salarié se connecte à son espace personnel. En un clic sur un bouton virtuel (souvent appelé "Pointer"), il signale le début et la fin de sa journée de travail, ainsi que ses temps de pause ;
la synchronisation en temps réel : les données sont immédiatement transmises et centralisées sur une plateforme sécurisée (le cloud) ;
la validation managériale : le manager ou le responsable RH accède à un tableau de bord récapitulatif. Il peut valider les feuilles de temps, ajuster d'éventuels oublis de pointage et visualiser les heures supplémentaires effectuées ;
l'intégration avec la paie : c'est la force des outils modernes. Les heures travaillées, les retards ou les heures supplémentaires validées se transforment automatiquement en variables de paie, prêtes à être intégrées dans le bulletin de salaire.
⚠️ Attention : la géolocalisation des salariés via une pointeuse mobile est strictement encadrée par la CNIL. Trois règles clés à retenir :
la finalité doit être proportionnée (justifier une intervention sur un lieu précis, par exemple dans le BTP ou les services à la personne) ;
les salariés doivent pouvoir désactiver la transmission de leur position en dehors du temps de travail ;
le CSE doit être consulté et les salariés informés avant la mise en place du dispositif.
Quels sont les avantages d’une application pointeuse ?
La pointeuse mobile est une méthode de plus en plus plébiscitée par les entreprises, notamment dans les secteurs nécessitant une forte mobilité comme le BTP, mais aussi face à l'essor du télétravail .
|Avantages pour les RH et les managers
|Avantages pour les salariés
|Gain de temps via l’automatisation du suivi et l’export direct vers la paie
|Simplicité d’utilisation grâce à une interface intuitive accessible partout
|Fiabilité des données (réduction drastique des erreurs de saisie)
|Transparence totale avec un accès en temps réel à leurs propres compteurs
|Conformité assurée en cas de contrôle de l’inspection du travail
|Garantie d’équité (les heures supplémentaires sont assurément comptabilisées)
|Prévention des risques en suivant la charge de travail et les excès d’heures
|Respect de la vie privée et encadrement du droit à la déconnexion
Comment mettre en place une application pointeuse dans son entreprise ?
Le marché regorge de solutions pour digitaliser vos processus RH. Lors de vos recherches sur internet, vous rencontrerez facilement une multitude d'offres, sous forme :
d’application pointeuse gratuite ;
de pointeuse horaire gratuite ;
de logiciel de pointage gratuit ;
d’application d’heures de travail.
💡 Bon à savoir : prenez le temps d'établir une étude comparative des différentes solutions existantes. Identifier vos besoins réels (taille de l'équipe, intégration avec votre logiciel de paie, mobilité de vos salariés) vous permettra de choisir l'outil le plus intuitif et le plus adapté à la croissance de votre entreprise.
Guide de la gestion de la paie
Foire Aux Questions (FAQ)
Le système classique de la badgeuse physique nécessite l'installation d'un matériel à l'entrée des locaux où le personnel vient badger. À l'inverse, un logiciel de pointage en ligne est une application entièrement dématérialisée. Les salariés peuvent ainsi pointer de n'importe où depuis une interface web ou mobile. C'est une excellente solution pour apporter une preuve des heures de travail effectuées de manière fiable, y compris en situation de télétravail.
Une version gratuite de logiciel de pointeuse peut suffire uniquement pour une très petite structure ou pour un usage temporaire. En effet, ces solutions sont souvent limitées en nombre d’utilisateurs, en fonctionnalités et en niveau de sécurité.
Pour une PME en croissance, une solution professionnelle reste plus adaptée : intégration directe avec la paie, support client, sécurité renforcée et fonctionnalités RH élargies (gestion des congés, planning, dématérialisation RH). Un bon repère : si vous passez plus de 2 heures par mois à corriger des erreurs de pointage, c'est souvent le signe qu'il faut investir dans un outil dédié.
Oui, un bon logiciel de pointeuse s’adapte à différents types d’organisation du travail , y compris les horaires décalés ou le travail en équipes ( travail en 2x8 , 3x8, etc.). Il permet d’enregistrer et de gérer facilement des plannings variés selon les besoins de l’entreprise.
Les salariés peuvent généralement consulter leur planning mensuel de travail directement depuis l’application, souvent en temps réel. Cela leur permet de mieux anticiper leurs horaires , de s’organiser plus efficacement et de réduire les imprévus . Pour les managers, cet outil facilite la coordination des équipes et la gestion des ressources humaines.
Oui, il est tout à fait possible de suivre les absences et les congés sur la même interface. Les solutions modernes de gestion RH centralisent généralement toutes les informations liées au temps de travail sur une seule plateforme.
Les collaborateurs peuvent y déposer leurs demandes de congés ou déclarer leurs absences directement depuis leur espace personnel, tandis que les managers reçoivent une notification pour validation. Une fois validées, ces données sont automatiquement intégrées au planning et sont visibles en temps réel.
Cela permet aux entreprises d’avoir une vue d’ensemble claire sur les heures travaillées, les absences et le temps de travail effectif , ce qui facilite grandement l’organisation et le suivi des équipes.
Ces outils facilitent la gestion de paie en automatisant la collecte et le traitement des données de temps de travail . Toutes les informations de présence (heures normales, heures supplémentaires et complémentaires , pauses ou absences) sont enregistrées et centralisées en temps réel.
À la fin de la période de paie, le logiciel génère automatiquement des rapports précis et exploitables . Ces données peuvent ensuite être directement synchronisées avec le logiciel de paie , ce qui limite les erreurs et évite les doubles saisies. Cela rend le processus plus rapide, plus fiable et beaucoup moins chronophage pour les équipes RH.
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