À retenir La CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) peut accompagner de futurs entrepreneurs dans la création d’entreprise ;

Ce partenaire institutionnel offre des ateliers pratiques et des supports en ligne pour aider les aspirants à développer leurs compétences entrepreneuriales ;

Ce type de services permet de sécuriser le lancement de la société en présentant notamment un projet réaliste aux investisseurs.

Lorsqu’un porteur de projet souhaite créer son entreprise , il peut rencontrer de nombreux obstacles. Pour débuter dans l’aventure entrepreneuriale dans les meilleures conditions, il lui est possible de se faire accompagner par différentes structures.

C’est le cas de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) . Ce réseau national, présent sur tout le territoire, encourage et forme les futurs chefs d’entreprise à bâtir leur projet.

Quel est le lien entre CCI et création d’entreprise ? Quels services peut-elle apporter à un entrepreneur en devenir ? PayFit vous informe.

Quel est le rôle des CCI dans la création d’entreprise ?

Quel est le rôle des CCI dans la création d’entreprise ?

La CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) est un organisme public chargé de soutenir les entreprises depuis leur création jusqu’à leur reprise.

Sa mission principale consiste à accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches. Elle leur offre ainsi des conseils, un suivi et des formations pour les aider à construire une activité durable.

💡 Bon à savoir : ces établissements sont présents sur l’ensemble du territoire avec des antennes de proximité. Grâce à cette implantation, ils connaissent précisément le tissu économique régional et local et peuvent orienter au mieux les futurs dirigeants dans leur parcours.

Quels sont les services fournis par une CCI pour créer son entreprise ?

Accompagnement

Avant de se lancer, tout entrepreneur doit valider la viabilité de son idée .

Pour faciliter le montage de son projet, un conseiller peut lui proposer un accompagnement personnalisé .

Ce suivi permet de :

comprendre l’environnement et les tendances du secteur ;

réaliser une étude de marché ;

définir un modèle économique réaliste et la stratégie commerciale à adopter ;

identifier les aides financières possibles ;

apprendre comment faire un business plan solide.

💡 Bon à savoir : ces services s’adressent aussi bien aux créateurs qu’aux repreneurs d’entreprise.

Formations à l’entrepreneuriat

Bien piloter sa société exige de développer des compétences de dirigeant .

Le service de formation de la CCI pour la création d’entreprise permet aux créateurs d’entreprise d’acquérir des connaissances sur :

la gestion d’entreprise ;

la comptabilité ;

la finance ;

la fiscalité ;

le juridique et le droit des entreprises ;

les ressources humaines ;

le management ;

la communication, etc.

💡 Bon à savoir : ces ateliers pratiques visent à former autant les créateurs d’entreprise débutants que les plus expérimentés.

Ressources pratiques

Les chambres de commerce et d’industrie mettent à disposition des candidats à l’entrepreneuriat un grand nombre de ressources en ligne pour les aider à créer et gérer leur entreprise .

Parmi ces informations, on retrouve des données et des analyses de marché , des fiches et des guides pratiques pour les démarches et les obligations ainsi que des modèles de documents (contrats, statut, etc.).

Ces ressources permettent aux aspirants de monter en compétences et de gagner en autonomie dans la gestion de leur société.

💡 Bon à savoir : ce type d’organisme donne souvent accès à des outils en ligne comme le simulateur de plan de financement pour évaluer la faisabilité d’un projet.

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Pourquoi passer par la CCI pour créer son entreprise ?

Sécuriser le démarrage de son entreprise

À travers un parcours personnalisé , les porteurs de projet s’assurent de sécuriser leurs premières démarches telles que :

le choix du statut juridique de l’entreprise ;

l’obtention du numéro SIREN et de l’immatriculation ;

l’établissement des premiers devis ou contrats ;

ou la réalisation des formalités administratives, etc.

💡 Bon à savoir : être accompagné par un expert dès le lancement permet d’éviter les erreurs courantes et de trouver rapidement des solutions en cas de blocage.

Trouver des pistes pour financer son projet

La création d’entreprise nécessite souvent de mobiliser des fonds .

En recourant aux conseils d’une structure spécialisée, un futur chef d’entreprise peut plus facilement construire un plan de financement pour convaincre les banques et les investisseurs.

Un business plan clair et argumenté augmente aussi les chances de se voir accorder un prêt pour la création d’entreprise .

Accélérer son développement

Au-delà de la création, une CCI assiste les dirigeants dans la croissance de leur activité . Elle les aide dans leur posture de chef d’entreprise et leur permet d’identifier de nouvelles opportunités de développement.

💡 Bon à savoir : intégrer ce type de programme donne accès au réseau de partenaires travaillant avec l’organisme.