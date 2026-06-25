À retenir Le feedback 360° offre une vision complète et objective du salarié en croisant les retours de son écosystème professionnel.

Il permet d’i dentifier les forces , les axes d’amélioration et de construire des plans de développement personnalisés.

Outil de progression par excellence, il renforce les compétences managériales et la mobilité interne .

Il contribue à instaurer une culture d’entreprise axée sur la transparence et l’amélioration continue .

Le feedback 360° , également appelé évaluation à 360 degrés , est une pratique née aux États-Unis qui s'impose aujourd'hui dans de plus en plus d’entreprises en France.

Comme son nom l’indique, le feedback 360° consiste en une évaluation complète et précise du profil professionnel d’un salarié. Terminée l'évaluation descendante, du manager vers le collaborateur : place à une vision panoramique pour identifier ses forces et ses axes de développement, et favoriser et son évolution de carrière .

Qu’est-ce que le feedback 360° ?

Qu’est-ce que le feedback 360° ?

Définition

Le feedback 360° est un processus d’évaluation global impliquant l'ensemble des acteurs interagissant avec un salarié. Initialement réservée aux managers, cette méthode se démocratise aujourd’hui pour tous les profils.

Elle repose sur l'anonymat et croise les retours d'expérience de l’entourage professionnel : supérieurs hiérarchiques, collègues de même niveau, membres de l'équipe, mais parfois aussi clients ou partenaires externes. L’objectif est d’obtenir une image nuancée et fidèle du collaborateur, tant sur ses compétences techniques ( hard skills ) que comportementales ( soft skills ).

Objectifs

L’évaluation 360° vise à dresser un portrait précis et objectif du salarié , en consolidant les feedbacks de l’ensemble des parties prenantes. Ces informations permettent ensuite de définir des actions RH ciblées , qu’il s’agisse de formation, de coaching ou de plan de développement de carrière.

Elle peut porter sur différents aspects :

les compétences managériales ;

la communication et la collaboration ;

la gestion des responsabilités et la prise de décision ;

la qualité des relations avec les clients.

En dépassant les limites des outils traditionnels, tels qu’un entretien annuel d’évaluation ou un entretien professionnel , le feedback 360° offre une approche plus complète, plus objective et plus constructive . Il favorise ainsi le développement durable des compétences et la progression de carrière.

Pourquoi mettre en place une évaluation 360° ?

Mettre en place une évaluation 360° dans son entreprise peut s’avérer particulièrement pertinent, surtout pour les managers. Cette méthode s’intègre souvent aux campagnes d’entretiens annuels et combine deux volets complémentaires :

le volet d’évaluation classique : il permet d’évaluer le collaborateur dans une logique de promotion, de recrutement ou de révision salariale ;

le volet d’autoévaluation : initié à la demande du salarié, il s’inscrit dans une démarche de développement des compétences , les résultats étant restitués directement au collaborateur pour favoriser sa progression.

Grâce à cette approche, le feedback 360° offre un jugement plus complet et plus fiable , car il prend en compte les perceptions de l’ensemble des acteurs concernés. Il permet également de définir des plans d’action et de formation sur mesure , adaptés aux besoins réels du collaborateur.

💡 Bon à savoir : l’évaluation du salarié par les différents acteurs est anonyme et ne conduit donc pas à des tensions entre collaborateurs.

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Étape 1 : Préparation de la trame de l’entretien 360°

La première étape consiste à concevoir un questionnaire personnalisé pour le salarié évalué et à définir la liste des personnes sollicitées.

Chaque questionnaire doit être adapté à la situation et aux missions du collaborateur pour fournir des retours pertinents.

📌 Exemples de questions couramment utilisées :

comment évalueriez-vous la performance professionnelle de votre collaborateur ?

à quelle fréquence est-il ponctuel ou en retard au travail ?

comment communique-t-il avec les autres ?

son incidence sur votre environnement de travail est-elle positive ou négative ?

de quoi a-t-il besoin pour améliorer ses performances ?

Chaque question peut comporter des réponses prédéfinies . Il existe également de nombreux modèles d’évaluation 360° disponibles en ligne pour s’inspirer.

Étape 2 : Communication à l’ensemble des collaborateurs

Pour que le processus soit bien accepté, il faut rassurer les équipes. Expliquez clairement les enjeux : il ne s'agit pas d'un outil de sanction, mais de développement. Insistez lourdement sur la confidentialité des données et l'anonymat des réponses .

Fixez également une date limite claire pour la complétion des questionnaires.

Étape 3 : Évaluation

Les questionnaires sont envoyés aux répondants choisis (manager, pairs, équipe) ainsi qu'au collaborateur évalué . Il est vivement recommandé d'utiliser un outil digital spécialisé pour automatiser les relances et garantir l'anonymat (contrairement à un simple fichier Excel).

Étape 4 : Résultats

Au retour du questionnaire, il convient d’analyser les réponses et de les interpréter. Le but est de mettre en évidence les points forts et les axes d’amélioration du collaborateur.

Concernant la restitution des résultats à l’intéressé , cela ne se fait pas automatiquement. En effet, l’employeur peut décider d’organiser un entretien d’évaluation à la suite, mais peut également décider de ne faire aucun retour.

Toutefois, ne pas restituer les résultats au collaborateur constitue une mauvaise pratique RH , car cela prive ce dernier d’informations essentielles pour son développement professionnel et peut nuire à la transparence et à l’engagement.

Dans le cas où l’évaluation est réalisée à la demande du collaborateur , les résultats lui sont communiqués directement. Il peut ensuite décider librement s’il souhaite partager ces informations avec son employeur.