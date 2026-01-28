À retenir : Un logiciel SIRH permet aux PME de digitaliser leurs processus RH afin de gagner en productivité et en fiabilité.

L’adoption d’un SIRH est un atout pour les PME et les TPE , permettant d’accompagner leur croissance et de réduire les tâches administratives.

Un SIRH pour PME décharge les équipes RH des tâches chronophages pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Le choix d’un logiciel SIRH pour une PME doit s’appuyer sur une analyse des besoins de l’entreprise et une comparaison des solutions du marché.

Avec la transformation numérique, les entreprises sont de plus en plus touchées par la digitalisation et notamment dans le service des ressources humaines.

Choisir d’implanter un logiciel SIRH dans son entreprise permet de gagner en efficacité et en productivité. De plus en plus d’entreprises optent pour cet outil, et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ne font pas exception.

Pourquoi choisir un logiciel SIRH pour votre PME ?

Il est courant de penser que, du fait de la taille de l’entreprise et de son nombre de salariés, les PME n’ont pas l’obligation de recourir à la digitalisation des RH , et donc à l’implantation d’un logiciel SIRH . Or, cela n’est pas le cas.

En effet, les PME ont vocation à se développer rapidement, et leurs tâches administratives également. L’implantation d’un logiciel SIRH dans les PME est une solution judicieuse afin de faire gagner du temps au service des ressources humaines.

Les équipes RH sont déchargées d’un certain nombre de tâches administratives telles que la gestion des congés et absences, ou encore la gestion de la paie avec la production des bulletins de paie.

Les équipes pourront, dès lors, se consacrer sur leurs missions principales et notamment sur le développement de l’entreprise par le biais du recrutement de nouveaux talents et de leur formation. En effet, un SIRH en PME est un véritable levier d’acquisition de talents et de gestion de leur parcours en interne. Cet outil facilite le recrutement, l’offre de poste, mais aussi la relation avec les candidats et l’organisation d’entretiens.

💡 Bon à savoir : les logiciels SIRH sont désormais accessibles aux TPE (Très Petites Entreprises) à des tarifs avantageux.

Quelles sont les étapes pour bien choisir son logiciel SIRH ?

Le choix d’un logiciel SIRH pour une PME ou TPE est important. Avant de faire appel au premier prestataire trouvé sur Internet, il convient de suivre plusieurs étapes.

Étape 1 : Lister les besoins de l’entreprise

Cette étape consiste à faire le point sur la structure de l’entreprise avec le nombre de salariés, la structure des différents services et l’organigramme.

Il est important également de lister les différents besoins, les forces et faiblesses de l’entreprise, en rapport avec ses processus internes et ses collaborateurs externes. Cette étape permet de lister les éléments sur lesquels l’entreprise doit s’améliorer ou rencontre des difficultés d’organisation.

Étape 2 : Analyse des besoins prioritaires

Lister les besoins de l’entreprise n’est pas suffisant. En effet, il est important de regarder si, pour chaque besoin, la digitalisation peut être une solution.

Par exemple, si, au sein de votre entreprise, vous faites face à des délais de réponses trop longs en matière de demande de congés, la digitalisation de la gestion des congés par un logiciel SIRH peut être la solution. En effet, le logiciel permet de raccourcir les délais et de gagner un temps considérable.

Étape 3 : Comparer les logiciels SIRH



La dernière étape est de comparer les différents logiciels SIRH. En effet, il existe aujourd’hui un grand nombre de logiciels proposés sur Internet. Cependant, grâce à l’analyse des besoins effectués précédemment, vous pouvez facilement comparer les différents logiciels afin de choisir celui qui répondra le mieux à vos objectifs opérationnels.

Un logiciel SIRH adapté aux PME est généralement proposé en mode SaaS (Software as a Service), c’est-à-dire accessible directement en ligne sous forme d’un service. Un logiciel SaaS RH présente donc un avantage majeur, à savoir aucune installation ni gestion de maintenance requise, ce qui le rend particulièrement pertinent pour les structures disposant de ressources limitées comme les PME. L’outil est donc accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet et offre un niveau de sécurité élevé.

Un bon SIRH pour PME doit également offrir une souplesse d’utilisation grâce à différents abonnements, permettant ainsi de choisir une offre adaptée aux besoins RH des PME. Le logiciel accompagne les petites et moyennes entreprises dans leurs processus de formation et de recrutement, jusqu’aux entretiens d’embauche de nouveaux collaborateurs, grâce à des fonctionnalités de création de profils.

Un logiciel SIRH adapté aux PME couvre ainsi les principaux besoins RH des entreprises, tels que :



💡 Bon à savoir : la facilité de prise en main par les équipes est un critère majeur de choix d’un SIRH en PME. Afin d’évaluer l’adéquation du logiciel avec les besoins de votre entreprise, demandez une démo gratuite ou une version d’essai à votre fournisseur de service.