À retenir : La CVAE (ou Cotisation de la Valeur Ajoutée des Entreprises) est un impôt local payé uniquement par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 000 euros . Sa déclaration reste toutefois obligatoire dès 152 500 euros de CA.

Le calcul de la CVAE repose sur la formule suivante : valeur ajoutée taxable x taux applicable .

La CVAE sera progressivement supprimée d'ici 2030 par la réforme fiscale. En attendant, les taux restent inchangés pour 2026 et 2027.

Chaque année, les entreprises qui exercent une activité imposable à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprise), et dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil, doivent s’acquitter de la Cotisation de la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) .



Pour cela, l'employeur doit déterminer le montant de cotisation à payer en s’appuyant sur la base de calcul CVAE selon les taux et les règles en vigueur. Découvrez tous nos conseils pour calculer le montant de la CVAE pas à pas et rester en conformité dans votre gestion d’entreprise .

Qu’est-ce que la CVAE ?

Qu’est-ce que la CVAE ?

Définition de la CVAE

La CVAE , acronyme de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, est un impôt local conçu pour financer le budget des collectivités (communes, départements et régions).

Concrètement, la CVAE se calcule sur la valeur ajoutée créée : c'est la différence entre ce qui est facturé (les produits) et ce qui est acheté (les charges) par l'entreprise.

💡 Bon à savoir : la CVAE fait partie de la Contribution Économique Territoriale (CET) au même titre que la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises).

Entreprises redevables de la CVAE

En France, toute société est redevable de la CVAE dès lors qu’elle remplit les deux critères suivants :

si elle exerce une activité professionnelle imposable à la CFE au 1er janvier de l'année ;

et si elle génère un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 euros .

Dans ce cas, la cotisation sur la valeur ajoutée est obligatoire quel que soit le statut juridique , la nature de l’activité ou le régime d'imposition de l'entreprise, sauf exonérations prévues par la loi.

⚠️ Attention : ne pas être redevable de CVAE ne dispense pas de l'obligation de déclaration fiscale des entreprises . Toutes les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 152 500 euros doivent en effet effectuer une déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés , et ce, même si elles ne sont pas assujetties à la CVAE.

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Le montant de la CVAE se calcule à partir de trois éléments précis :

le chiffre d'affaires ;

la valeur ajoutée de l'entreprise ;

et le taux applicable.

Pour établir précisément le montant de la CVAE, un employeur doit d’abord calculer séparément chacune de ses composantes.

Voici notre guide, étape par étape.

Étape 1 : déterminer la valeur ajoutée de l’entreprise

La base de calcul de la CVAE repose sur la Valeur Ajoutée (VA) produite par l'entreprise : elle est donc établie selon le Chiffre d'Affaires (CA).

Dans ce contexte, on considère toujours la VA fiscale (c’est-à-dire taxable) qui est différente de la VA comptable . La confusion entre les deux est une erreur courante qui peut conduire à un redressement.

Il faut donc appliquer la formule suivante :

valeur ajoutée taxable = produits à retenir – charges imputables.

Dans ce calcul :

les produits à retenir incluent aussi bien le CA que la production stockée, la production immobilisée, les subventions d’exploitation et certains produits de gestion courante ;

les charges imputables englobent les achats (marchandises, matières premières, etc.) ainsi que certaines taxes et charges externes.

👉 À noter : les charges et les produits financiers ou exceptionnels ne doivent pas être intégrés.

Pour éviter les erreurs de calcul, il faut aussi bien avoir en tête que la valeur ajoutée retenue dans la formule est plafonnée :

à 80 % du CA si celui-ci est inférieur ou égal à 7,6 M€ ;

à 85 % du CA s'il dépasse le seuil de 7,6 M€.

⚠️ Attention : la période de référence dépend de la date de clôture de l' exercice comptable .

Étape 2 : fixer le taux applicable de CVAE

Le taux de la CVAE est directement lié au chiffre d’affaires de l’entreprise.

En effet, il correspond à un pourcentage du CA (compris entre 0 et 0,28%) selon le barème progressif suivant * :

Chiffre d’Affaires (CA) hors taxe Taux d’imposition (pour 2026 et 2027) < 500 000 euros 0% (exonération de CVAE) entre 500 000 et 3 millions € 0,094 % x (CA - 500 000 €) / 2,5 millions € entre 3 millions et 10 millions € 0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 millions €) / 7 millions € entre 10 millions et 50 millions € 0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 millions €) / 40 millions € > 50 millions € 0,28 %

* Source : www.economie.gouv.fr en février 2026

👉 À noter : l’administration fiscale prévoit de supprimer la CVAE en 2030 . D'ici là, les taux seront maintenus en 2026 et 2027 puis évolueront en 2028 et 2029.

Étape 3 : utiliser la règle de calcul CVAE

Une fois, la valeur ajoutée et le taux bien déterminés, il ne reste plus qu'à appliquer la règle de calcul de la CVAE suivante :

valeur ajoutée taxable x taux de la CVAE

💡 Bon à savoir : il est possible d’utiliser un calculateur CVAE en ligne pour simuler rapidement le montant de cotisation.

Étape 4 : ne pas oublier la taxe additionnelle

Pour obtenir la somme finale de CVAE à payer , l’employeur doit également ajouter la taxe additionnelle , destinée au financement des CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie).

Son taux correspond généralement à 9,23 % du montant de la CVAE en 2026.

Afin de simplifier vos opérations de gestion de la paie , il est recommandé de s’appuyer sur un outil adapté, performant et sécurisé , garantissant fiabilité et gain de temps dans vos calculs.

Pour mieux comprendre le calcul de la CVAE , voyons quelques exemples concrets selon le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises.

Entreprise avec un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 €

Prenons l’exemple d’une entreprise avec 300 000 € de chiffre d’affaires :

taux de CVAE : 0 %, soit aucune cotisation à payer ;

déclaration obligatoire : même si aucune CVAE n’est due, toute entreprise dont le CA dépasse 152 500 € doit remplir la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs.

⚠️ Attention : aucun paiement n’est à prévoir, mais la formalité déclarative reste obligatoire.

Entreprise avec 1 000 000 € de chiffre d’affaires

Imaginons une société dont le chiffre d’affaires est de 1 000 000 € , avec 1 050 000 € de produits et 650 000 € de charges :

étape 1 : valeur ajoutée taxable. VA = 1 050 000 – 650 000 = 400 000 € (sous le plafond de 80 % du CA) ;

étape 2 : taux applicable. Taux = 0,094 % × (1 000 000 – 500 000) / 2 500 000 ≈ 0,0188 % ;

étape 3 : CVAE = 400 000 × 0,0188 % ≈ 75 € ;

étape 4 : taxe additionnelle ;

montant total ≈ 82 € ;

⚠️ Attention : la loi prévoit un mécanisme d'allègement pour soutenir les petites et moyennes entreprises : les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’une réduction forfaitaire de 188 € sur le montant de leur CVAE .

Ainsi, le calcul est : 75 € (CVAE brute) - 188 € (dégrèvement) = résultat négatif.

Le montant de la CVAE nette est donc ramené à 0 €.

💡 Bon à savoir : le mécanisme du dégrèvement de 188 € agit comme un véritable bouclier fiscal pour les PME. Bien qu'une entreprise dépassant le seuil d'assujettissement des 500 000 € de CA doive obligatoirement faire sa déclaration de CVAE , ce dégrèvement annule très souvent l'impôt à payer pour celles dont le chiffre d'affaires reste proche des tranches basses et inférieur à 2 millions d'euros. Il est donc normal (et légal) de déclarer une CVAE théorique, mais de n'avoir finalement rien à décaisser à la fin du processus.

Entreprise avec 5 000 000 € de chiffre d’affaires

Pour une société avec 5 000 000 € de chiffre d’affaires , 5 200 000 € de produits et 3 200 000 € de charges :

VA = 5 200 000 – 3 200 000 = 2 000 000 € (sous le plafond de 80 % du CA) ;

taux = 0,094 % + 0,169 % × (5 000 000 – 3 000 000) / 7 000 000 ≈ 0,142 % ;

CVAE = 2 000 000 × 0,142 % ≈ 2 846 € ;

montant total avec taxe additionnelle ≈ 3 108 €

👉 À noter : pour une entreprise de cette taille, la contribution devient déjà significative.

Entreprise avec 20 000 000 € de chiffre d’affaires

Prenons maintenant une entreprise plus importante : 20 000 000 € de CA , 21 000 000 € de produits, 15 000 000 € de charges :

VA = 21 000 000 – 15 000 000 = 6 000 000 € (plafond 85 % du CA → OK).

taux = 0,263 % + 0,019 % × (20 000 000 – 10 000 000) / 40 000 000 ≈ 0,268 % ;

CVAE = 6 000 000 × 0,268 % ≈ 16 065 € ;

montant total avec taxe additionnelle ≈ 17 547 €

💡 Bon à savoir : on voit bien que le montant de CVAE augmente avec la taille de l’entreprise.