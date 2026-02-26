À retenir : Les IJSS versées après un accident du travail sont ouvertes à tous les salariés , sans condition de cotisations.

Elles sont versées dès le premier jour d’arrêt , sans délai de carence, le jour de l’accident étant payé par l’employeur.

Leur montant est calculé à partir du salaire journalier de référence , plafonné sur la base du PASS .

En 2026, l’indemnisation s’élève à 60 % du SJR jusqu’au 28ᵉ jour , puis 80 % à partir du 29ᵉ jour .

Les IJSS accident du travail bénéficient d’un régime plus favorable que l’arrêt maladie , tant en montant qu’en conditions de versement.

Tout salarié victime d’un accident du travail , donnant lieu à un arrêt de travail, a droit au versement d’Indemnités Journalières de Sécurité sociale (IJSS) sous certaines conditions.

Ces sommes versées par la Sécurité sociale visent à compenser la perte de revenus liée à la suspension de son contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt.

Qui sont les salariés concernés par le versement des IJSS après un accident du travail ? Qui sont les salariés concernés par le versement des IJSS après un accident du travail ? Comment calculer le montant des IJSS après un accident du travail ? À partir de quand les IJSS après un accident du travail sont-elles versées au salarié ? Comment faire apparaître les IJSS après un accident du travail sur le bulletin de paie ?

Qui sont les salariés concernés par le versement des IJSS après un accident du travail ?

Le salarié victime d'un accident du travail peut prétendre au versement d’IJSS lorsque son état de santé justifie un arrêt maladie. Pour qu’il y ait reconnaissance de l’ accident du travail selon sa définition , le fait accidentel doit être imprévu et soudain, doit avoir lieu à l’occasion du travail, et doit avoir causé au salarié un dommage physique ou psychique.

L’ accident de trajet qui intervient entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail, ou encore entre le lieu de travail et le lieu de restauration donne lieu, dans les mêmes conditions que l’accident du travail, au versement des IJSS.

Contrairement aux indemnités versées après un arrêt de travail pour maladie, les IJSS versées après un accident du travail ne nécessitent aucun montant minimal de cotisations pour le salarié, et aucun délai de carence n’est appliqué. Elles sont également plus avantageuses pour le salarié.

⚠️ Attention : lorsqu’un salarié fait l’objet d’un arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, l’employeur est tenu de procéder à la déclaration de l’accident de travail et de transmettre une attestation de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans un délai de 48h. Cette attestation permet de calculer le montant des indemnités journalières de Sécurité sociale versées au salarié après un accident du travail, sur la base de son Salaire Journalier de Référence (SJR).

Situation du salarié Droit aux IJSS AT ? Particularités Salarié victime d’un accident du travail Oui Accident soudain, imprévu, survenu à l’occasion du travail Salarié victime d’un accident de trajet Oui Trajet domicile ↔ travail ou travail ↔ lieu de restauration Arrêt de travail prescrit médicalement Obligatoire Sans arrêt, pas d’IJSS Condition de cotisations minimales Non requise Contrairement à l’arrêt maladie Délai de carence Aucun Versement dès le 1er jour

Calcul du salaire journalier de référence

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail suite à un accident du travail, le montant des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale est calculé à partir du SJR.

Le SJR correspond au salaire brut du salarié perçu avant l’accident, divisé par 30,42 :

SJR = Salaire brut mensuel / 30,42

💡 Bon à savoir : le SJR, quel que soit le salaire brut du salarié, ne peut pas dépasser 0,834 % du montant du PASS soit 400,82 € en 2026 (48 060 × 0,834 % = 400,82 €).

Calculer les IJSS

Une fois le salaire journalier de référence déterminé, le calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale pour un accident du travail en 2026 s’effectue ainsi :

60 % du SJR du 1er au 28ème jour de l'arrêt de travail du salarié (soit au maximum 240,49 € en 2026) ;

80 % du SJR à partir du 29ème jour d'arrêt de travail (soit au maximum 320,66 € en 2026).

📌 Exemples :

pour un SJR moyen de 98,61 € , sans plafonnement, les indemnités journalières sont de 59,16 € par jour du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour , puis 78,88 € par jour à partir du 29ᵉ jour ;

pour un SJR élevé de 500 € , plafonné à 400,82 €, les IJSS sont limitées à 240,49 € par jour du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour et à 320,66 € par jour à partir du 29ᵉ jour ;

pour un SJR faible de 50 €, les indemnités journalières sont de 30 € par jour du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour et de 40 € par jour à partir du 29ᵉ jour.

💡 Bon à savoir : des dispositions conventionnelles peuvent prévoir, en parallèle du versement des IJSS, une indemnisation de l’accident du travail complémentaire versée par l’employeur.



Le versement des IJSS par la Sécurité sociale intervient après déduction de la CSG et la CRDS.

Indemnisation en cas d’accident du travail et d’arrêt maladie

Les indemnités journalières diffèrent selon que l’arrêt de travail résulte d’un accident du travail ou d’une maladie ordinaire. Le tableau ci-dessous synthétise les principales différences

Critère Accident du travail Maladie ordinaire Délai de carence Aucun 3 jours Conditions de cotisations Aucune Oui Base de calcul Salaire journalier de référence Salaire plafonné à 1,4 SMIC Taux d’indemnisation 60 % du SJR puis 80 % 50 % Plafond applicable PASS 1,4 SMIC Avantage pour le salarié ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐

💡 Bon à savoir : le plafond de 1,4 SMIC mis en place depuis le 1er avril 2025 ne concerne que les arrêts maladie classiques. Les IJSS pour accident du travail conservent leurs plafonds spécifiques basés sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), nettement plus avantageux.

À partir de quand les IJSS après un accident du travail sont-elles versées au salarié ?

Il n'existe aucun délai de carence pour les indemnités journalières de Sécurité sociale versées après un accident du travail. Ces dernières sont versées au premier jour de l’arrêt de travail prescrit par un médecin, le jour de l’accident étant intégralement payé par l’employeur.

💡 Bon à savoir : en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé du salarié après la reprise du travail, nécessitant un nouvel arrêt de travail, aucun délai de carence n’est applicable au versement des indemnités.

Le versement des IJSS après un accident du travail se poursuit pendant toute la durée de l’arrêt de travail du salarié, c'est–à-dire jusqu’à sa guérison complète, la consolidation des blessures ou son décès.

L’attribution d’un bulletin de paie pendant l’arrêt de travail d’un salarié est obligatoire.

En l’absence de subrogation, le bulletin de paie doit faire figurer une rubrique “Accident du travail” et mentionner la retenue sur salaire pour absence, en déduisant le montant des IJSS perçu par le salarié. L’employeur ne fait donc pas figurer les IJSS sur la fiche de paie . Dans le cadre d’une subrogation, les IJSS après un accident du travail doivent figurer sur le bulletin de paie.



💡 Bon à savoir : l’absence du salarié suite à un accident de travail est assimilée à du temps de travail effectif ce qui signifie que son arrêt n’a pas d’incidence sur l'acquisition de congés payés, le calcul de l’ancienneté ou encore les droits liés à l’intéressement ou la participation.