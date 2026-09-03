Création d'entreprise

Aller au contenu principal

La paie de votre premier employé ? Vous allez gérer.

Créateur d'entreprise : vos 30 premiers jours offerts, sans engagement !

  • Paie 100% conforme, rapide, modifiable jusqu’au dernier moment

  • 200 experts joignables du lundi au samedi, agent IA 24/7

  • Tarif privilégié, sans engagement, ni frais cachés

4.5/5 parmi +22 000 entreprises

Profitez de l'offre maintenant
2 heures

2 heures

en moyenne entre votre 1ère connexion et votre 1ère paie

+10

+10

modèles de contrats et avenants, écrits par nos juristes, à personnaliser

+50

+50

intégrations RH, finance, compta : Swile, Alan, Qonto, Pennylane

Votre premier mois offert

Bénéficiez de notre offre exclusive pour les créateurs d’entreprise, à un tarif privilégié.

Essayez gratuitement

Ce dont vous avez besoin pour commencer en pleine confiance

Paie, congés et absences, génération et signature de contrats : voici nos fonctionnalités clés.

Essayez gratuitement

Automatisation paie et déclarations sociales

PayFit génère vos bulletins de paie et gère vos déclarations sociales. On vous rappelle même vos échéances de paiement. Ça fera un post-it de moins !

Illustration montrant l'envoi automatisé des déclarations sociales en lien avec net-entreprises

Congés et absences

Depuis leur espace, vos salariés posent leurs congés. À vous ou aux managers de les valider, depuis votre propre espace.
Illustration de l'application PayFit en version web et mobile, se concentrant sur la gestion des absences. On y voit un aperçu de l'interface de la solution PayFit avec une vue calendrier pour la version web et une vue liste pour la version mobile

Mise à jour automatique des bulletins de paie

Une prime de dernière minute pour un de vos collaborateurs ? Aucun problème, l’impact sur son bulletin de paie sera immédiat.
Illustration d'un bulletin de paie généré depuis la solution PayFit avec une mise en avant des frais professionnels et frais d'hôtel

De la simulation du coût d’embauche au contrat signé

Vous embauchez un nouveau salarié ? Estimez d’abord le coût via notre simulateur, puis piochez parmi nos modèles de contrats, et signez-le en ligne.
Illustration d'un simulateur de coût à l'embauche. On y voit une fenêtre incluant un titre, des boutons permettant de lancer une simulation mensuelle ou annuelle et plusieurs champs à renseigner pour effectuer le calcul

Inutile de comprendre la paie, on est à vos côtés

Expertise

Expertise

+200 spécialistes répondent à vos questions les plus complexes.

Réactivité

Réactivité

Service client joignable du lundi au samedi, assistant IA disponible 24h/7.

Autonomie

Autonomie

Aide en ligne et tutoriels vidéos à portée de main, en illimité.

Vos outils du quotidien synchronisés en 2 clics

Alan, Qonto, Pennylane, Swile : ne jonglez plus entre vos outils préférés, tout est intégré sur PayFit.
Illustration des solutions intégrées à la solution PayFit. On y voit un cadre avec 3 encarts détaillant des types de solutions telles que santé et prévoyance, banques ou encore comptabilité, ainsi que des icônes de forme circulaires qui gravitent autour
Ils ont commencé avec PayFit
Rejoignez les 10 500 créateurs d'entreprises qui ont démarré avec PayFit
Capterra
4.5

Sur Capterra

Jean-Baptiste Mignot de Bresc
CEO de Green Partners, 1 salarié
“Je viens de tester l’IA de PayFit, Copilot. Tu lui poses toutes les questions que tu veux sur la RH et elle me sort une réponse hyper structurée et sourcée, c’est une folie.”
Hadia Ripoll
Directrice Générale de Doado, 1 salarié
“PayFit, c’est simple, rapide et pratique. Je peux faire ça quand je veux et de n’importe où.”
Vanessa Morales
CEO de MyLizy, 1 salarié
“J’ai juste à cliquer là où PayFit m’envoie. C’est extrêmement simple et extrêmement rapide, et ça j’adore.”
Loading...

En savoir plus

L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez apprendre à faire une fiche de paie sans complexité. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et maîtriser progressivement tous les aspects de la paie.

PayFit simplifie chaque étape du recrutement : calculez précisément le coût d'un salarié incluant les charges patronales, générez automatiquement les contrats selon votre convention collective et gérez tous les profils : salariés classiques, apprentis ou stagiaires. La signature électronique et les déclarations sociales sont automatisées pour une intégration fluide de vos nouveaux collaborateurs.

Nos tarifs s'adaptent à vos besoins spécifiques : gestion basique des fiches de paie, fonctionnalités avancées comme le calcul des heures de travail et la gestion des heures supplémentaires, ou solutions complètes incluant les spécificités sectorielles. Découvrez nos offres détaillées sur notre page Nos offres pour choisir la formule adaptée à votre entreprise.

PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.

Nos experts paie vous accompagnent sur tous les aspects techniques : application correcte de votre coefficient salaire, gestion des spécificités comme les primes de vacances Syntec ou la journée de solidarité, calculs de solde de tout compte lors des départs. Ils connaissent votre dossier et vous proposent des solutions personnalisées pour optimiser votre gestion paie et RH.

PayFit accompagne la majorité des secteurs avec leurs spécificités : fiches de paie des mandataires sociaux, gestion des congés exceptionnels ou des congés non pris. Certaines conventions très spécifiques (BTP, agriculture, paysagisme, agents commerciaux immobiliers) ne sont pas encore intégrées, mais notre équipe produit élargit continuellement notre couverture sectorielle.

PayFit se concentre actuellement sur le marché métropolitain pour optimiser notre service et garantir la conformité avec toutes les spécificités juridiques : codes IDCC, conventions collectives locales, particularités fiscales. Cette approche nous permet d'offrir une solution parfaitement adaptée avant d'envisager une extension géographique vers les départements d'outre-mer avec leurs réglementations spécifiques.

4.5/5 parmi +22 000 entreprises

Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit

Essayez gratuitement

Sans engagement