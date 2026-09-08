À retenir : Une SASU est une société commerciale qui doit respecter des règles comptables précises (comptabilité régulière, tenue de registres comptables, dépôt des comptes annuels).

Le Président d’une SASU peut réaliser sa comptabilité seul , sans aide extérieure, ou la déléguer à un expert-comptable, même si ce recours n’est pas obligatoire.

Le coût d'un expert-comptable SASU peut varier de 80 à 250 euros par mois selon le type de cabinet (en ligne ou traditionnel) et les services dispensés.

Le statut juridique de la SASU implique une comptabilité rigoureuse. Mais entre le bilan annuel, les déclarations fiscales ou l’édition des fiches de paie, la gestion comptable d’une SASU peut vite devenir technique, surtout lorsqu’on envisage de la faire de soi-même.

Vous hésitez à confier la comptabilité de votre SASU à un expert-comptable ou à la gérer en interne à l’aide d’outils numériques ? Chaque option présente des avantages et des exigences spécifiques.



À quoi correspondent les obligations comptables d’une SASU ? Quelle est la différence entre gérer sa comptabilité seul ou avec un expert-comptable ? Payfit vous guide pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation et sécuriser votre SASU.

Quelles sont les obligations comptables d’une SASU ?

Par son statut de société commerciale, une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) a l’obligation de tenir sa comptabilité.

Pour cela, elle doit se conformer à des règles comptables précises depuis la création de l’entreprise et tout au long de son activité.

L’enregistrement régulier des opérations

L’ensemble des flux financiers de la SASU doit être consigné en respectant leur ordre chronologique.

Ce suivi rigoureux permet :

d’assurer la traçabilité de tous les mouvements financiers ;

et de disposer à tout moment d’une comptabilité à jour, indispensable pour piloter l’activité ou répondre aux obligations déclaratives.

⚠️ Attention : pour être en conformité, chaque écriture doit correspondre à une opération réelle, justifiée par une pièce comptable (facture, relevé bancaire, note de frais…).

Notez par ailleurs que la comptabilité de trésorerie est plus simple à gérer au quotidien pour une petite structure.

La conservation des justificatifs

Toutes les pièces justificatives (factures clients et fournisseurs, relevés bancaires, notes de frais, contrats) doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la clôture de l'exercice.

Cette obligation est capitale en cas de contrôle fiscal ou social : l'administration pourra exiger la présentation de ces documents. De plus, cette archive facilite le travail comptable quotidien et permet de justifier chaque écriture.

💡 Bon à savoir : les documents peuvent être conservés sous format papier ou numérique, à condition de garantir leur authenticité et leur lisibilité pendant toute la durée légale.

L’utilisation de documents comptables obligatoires en SASU

Deux registres comptables doivent être tenus :

le livre-journal , qui retrace l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise ;

le grand livre, qui reprend les écritures du livre-journal, classées par compte, selon le plan comptable applicable.

Ces documents doivent être conservés et présentés aux autorités compétentes en cas de contrôle.

La production et le dépôt des comptes annuels

En SASU, l’inventaire de l’entreprise doit être réalisé chaque année afin d’identifier tous les éléments inscrits au bilan.

Cette opération consiste à recenser les actifs et les passifs de la société, en précisant leur nature et leur valeur à la date de fin de l’exercice.

À la clôture de chaque exercice comptable, la SASU doit établir ses comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et, dans certains cas, une annexe.

Le calendrier à respecter est le suivant :

approbation des comptes : dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice (par l'associé unique) ;

dépôt au greffe : dans les 7 mois suivant la clôture, soit 2 mois maximum après l'approbation, via le guichet unique de l'INPI.

Ainsi, en cas de clôture au 31 décembre 2025, l'approbation doit intervenir avant le 30 juin 2026 et le dépôt avant le 31 juillet 2026.

La création d’un compte bancaire professionnel

Dès la constitution de la SASU, il est obligatoire d’ouvrir un compte bancaire professionnel dédié. Celui-ci sert à déposer le capital social et à centraliser les flux financiers liés à l’activité.

Un compte bancaire professionnel permet de bien distinguer les opérations professionnelles des dépenses personnelles. Cette séparation des comptes est indispensable pour assurer une tenue comptable rigoureuse.

💡 Bon à savoir : un compte dédié facilite le suivi de la trésorerie au quotidien et simplifie les démarches en cas de contrôle fiscal de l’entreprise .

Est-ce obligatoire d’avoir un expert-comptable en SASU ?

Non, car la réglementation n’impose pas le recours à un expert-comptable. Seule la tenue d’une comptabilité régulière est obligatoire pour le statut juridique de la SASU.

En effet, aucune disposition légale ne contraint l’associé unique à confier la tenue des comptes à un professionnel.

En conséquence, il peut :

assurer la gestion comptable en interne de lui-même , notamment s’il est également Président de la SASU, à condition de respecter l’ensemble des obligations comptables, fiscales et sociales définies par la loi ;

déléguer la comptabilité à un salarié en interne ;

faire appel à un prestataire externe (cabinet comptable, expert-comptable, etc.).

Chaque option présente des avantages. Le choix du responsable de la comptabilité dépend de la taille de la structure, de son régime fiscal et du niveau de complexité des opérations. Il doit être évalué en fonction des besoins et des moyens disponibles.

⚠️ Attention : une gestion autonome de la comptabilité implique une parfaite maîtrise des règles en vigueur, ainsi qu’une rigueur constante dans le suivi des opérations. Des cas d’erreurs ou d’irrégularités (comme une mauvaise déclaration de l’ URSSAF en SASU par exemple) peuvent avoir des conséquences importantes.

Suivi des dépenses de la 1ère année d'une entreprise Télécharger gratuitement

La comptabilité autonome

Pour les SASU de petite taille, notamment si elle relève de la franchise en base de TVA ou du régime de la comptabilité de trésorerie, la gestion comptable peut être assurée sans aide extérieure.

Cela suppose toutefois une bonne organisation, la connaissance des obligations déclaratives et un minimum de compétences comptables.

⚠️ Attention : il est essentiel de respecter les échéances fiscales, d’établir des documents comptables conformes et de garantir la traçabilité des flux financiers. Des formations en ligne ou des guides spécialisés peuvent accompagner les dirigeants dans cette démarche.

Les outils numériques

Les logiciels de comptabilité SASU en ligne représentent une alternative efficace et performante pour les SASU souhaitant gérer leur comptabilité et leurs comptes en toute autonomie.

Ces outils disposent de fonctionnalités telles que :

la synchronisation bancaire ;

la catégorisation automatique des dépenses ;

la facturation ;

le suivi des échéances fiscales ;

et l’édition des documents comptables ( fiche de paie du président de la SASU , etc.).

En utilisant ces logiciels, un dirigeant peut assurer une comptabilité rigoureuse et accéder facilement aux résultats financiers de leur entreprise.

💡 Bon à savoir : les outils numériques offrent plusieurs avantages comme un coût réduit, une grande accessibilité (notamment via des applications mobiles) et une assistance technique intégrée.

Le choix d’un logiciel doit tenir compte de la simplicité d’utilisation, de la clarté des tarifs, des services inclus et des retours d’expérience disponibles en ligne.



Pourquoi faire appel à un expert-comptable en SASU ?

Quels sont les avantages d’un expert-comptable vs une comptabilité autonome ?

Faire appel à un expert-comptable permet de déléguer l’intégralité (ou une partie) de la gestion comptable, fiscale et sociale à un professionnel qualifié.

L’expert-comptable a un rôle de conseil sur :

le choix du régime fiscal ;

l’optimisation de la rémunération du dirigeant ;

la gestion de la trésorerie ;

l’accompagnement lors d’un changement d’activité ou d’une croissance rapide ;

les démarches à suivre en cas de contrôle fiscal, etc.

Cette solution permet de garantir la conformité des déclarations, la tenue des comptes selon les normes en vigueur, et un accompagnement tout au long de la vie de l’entreprise.

👉 À noter : si l’intervention d’un expert-comptable est plus coûteuse, elle permet au Président de la SASU de se concentrer sur son cœur de métier.

Tout d’abord, privilégiez un professionnel inscrit à l’Ordre des experts-comptables et transparent sur ses tarifs.

Un bon expert-comptable est celui qui connaît les spécificités des SASU et est capable d’ajuster votre accompagnement à la taille et aux besoins de votre entreprise.

Selon ses services, il pourra vous proposer des outils adaptés tels que l’accès en ligne à vos comptes et des tableaux de bord.

Confier la tenue de sa comptabilité à un expert-comptable permet de sécuriser votre entreprise, de tenir vos livres de comptes à jour, et d’assurer un suivi rigoureux de votre activité. Cela contribue également à la réalisation de vos bilans et de vos exercices comptables annuels.

💡 Bon à savoir : en choisissant le bon cabinet d’expertise comptable, vous bénéficierez d’un guide pour respecter le régime fiscal applicable à votre SASU, notamment en matière de TVA.

La décision de gérer votre comptabilité en toute autonomie ou via un expert-comptable peut dépendre de plusieurs facteurs comme :

le volume d’activité ;

la complexité des opérations ;

la disponibilité du dirigeant ;

et le niveau de maîtrise des règles de comptabilité.

Une SASU en démarrage ou à activité réduite peut opter pour une gestion interne, avec l’appui éventuel d’un logiciel comptable, pour maintenir ses comptes à jour.

À l’inverse, une SASU en croissance, soumise à des obligations comptables plus complexes, aura tout intérêt à se faire accompagner par les compétences d’experts-comptables.



Ces derniers fourniront une expertise essentielle pour la création de la SASU , la gestion des comptes et l’établissement des bilans annuels, afin de s’assurer que les déclarations fiscales de l’entreprise, telles que la TVA, soient respectées.