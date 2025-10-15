Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Votre gestion de la paie, vos règles
Vos paies modifiables jusqu'au dernier jour
Vous pouvez saisir, modifier ou importer vos variables sur notre logiciel de paie, même à la dernière minute.
Vos bulletins disponibles en avant-première
Plus de rush en fin de mois : vous consultez et vérifiez les fiches de paie quand vous voulez.
Finis les virements manuels
Intégration bancaire ou fichier SEPA ? Vous choisissez ! Avec PayFit, le versement des salaires est automatisé.
Peur des erreurs ? Lâchez prise, tout est sous contrôle
Le compte est bon
Congés, absences, heures supplémentaires : tous les calculs liés à la gestion de la paie sont automatisés.
Tout est modifiable
Un oubli ou une erreur d’inattention après la clôture ? Vous pouvez rouvrir la paie et la corriger.
+500 mises à jour par an
Nos juristes veillent à ce que notre logiciel de gestion de la paie intègre les évolutions du Code du travail et des CCN.
Questions fréquentes
Pourquoi externaliser la gestion de la paie ?
Externaliser votre paie vous libère des contraintes techniques complexes comme le calcul des charges patronales ou la gestion des déclarations sociales. Plutôt qu'un cabinet traditionnel, PayFit offre une solution moderne où vous gardez le contrôle : vous pouvez faire vos fiches de paie en autonomie tout en bénéficiant d'une expertise juridique permanente. Cette approche vous permet de comprendre chaque fiche de paie tout en éliminant les risques d'erreur.
Pourquoi la gestion de la paie est-elle chronophage ?
La paie implique de nombreuses variables : calcul des heures de travail, gestion des heures supplémentaires, application du bon coefficient salaire selon votre convention collective. Chaque profil a ses spécificités : apprentis, stagiaires, présidents de SASU. PayFit automatise ces processus complexes pour vous faire gagner plusieurs heures chaque mois.
Comment se fait la gestion de la paie ?
La paie moderne s'appuie sur l'automatisation intelligente : PayFit collecte automatiquement les variables, applique les bonnes grilles (Syntec, HCR par exemple), calcule le taux de prélèvement à la source et génère des bulletins de paie conformes. Le processus intègre directement la gestion des congés et des absences pour une cohérence parfaite.
Comment gérer la paie des salariés ?
Une gestion efficace commence par la structuration de vos données RH et la mise en place de processus clairs. PayFit simplifie cette approche en centralisant tout : du calcul du coût d'un salarié à la gestion du personnel, en passant par l'accès aux fiches de paie en ligne. Notre système de validation intégré élimine les erreurs courantes et garantit la conformité de chaque fiche de paie.
Quelles sont les étapes de la paie ?
Le processus PayFit optimise chaque étape : collecte automatisée des variables (congés, absences, primes), calculs conformes incluant les compléments de salaire maladie et la journée de solidarité, validation collaborative, virements automatisés et déclarations sociales dématérialisées. Les situations particulières comme les congés fractionnés ou les primes de vacances Syntec sont gérées automatiquement.
Comment se fait le traitement de la paie ?
Le traitement moderne s'appuie sur l'intelligence automatisée : PayFit analyse vos données, applique la législation en vigueur et génère des bulletins parfaitement conformes. Que vous ayez besoin de gérer des congés payés non pris, de calculer un solde de tout compte ou de traiter la rémunération d'un président de SASU, notre plateforme s'adapte automatiquement. Les mises à jour juridiques sont intégrées en temps réel pour une conformité permanente.
