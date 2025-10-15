Une gestion efficace commence par la structuration de vos données RH et la mise en place de processus clairs. PayFit simplifie cette approche en centralisant tout : du calcul du coût d'un salarié à la gestion du personnel, en passant par l'accès aux fiches de paie en ligne. Notre système de validation intégré élimine les erreurs courantes et garantit la conformité de chaque fiche de paie.

