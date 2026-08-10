À retenir : Une fiche de paie se lit en plusieurs étapes : identification, salaire brut, cotisations, salaire net et congés payés.

Le salaire brut correspond à la rémunération avant déduction des cotisations sociales , tandis que le net à payer est le montant réellement versé .

Le bulletin de salaire permet de vérifier la conformité de sa rémunération , de ses heures travaillées et de ses droits sociaux.

Comprendre les principales rubriques de sa fiche de paie aide à détecter rapidement les erreurs éventuelles.

Recevoir sa fiche de paie chaque mois est une chose, mais réussir à la comprendre en est une autre : 75% des Français disent avoir du mal à comprendre leur bulletin de salaire (étude How Much, 2026). Entre 1948 et 2017, le document est passé de 5 à près de 40 lignes en France, là où le bulletin allemand n'en compte que 6.

Entre le salaire brut, les cotisations sociales, le montant net social ou encore le prélèvement à la source, certaines lignes peuvent sembler difficiles à interpréter.

Pourtant, un bulletin de salaire suit toujours une logique précise. Il est organisé autour de quelques grandes rubriques qui permettent de comprendre facilement comment votre rémunération est calculée.

Savoir lire sa fiche de paie est utile pour plusieurs raisons : vérifier que votre salaire correspond bien à votre contrat, contrôler vos heures travaillées, comprendre les retenues appliquées ou encore préparer vos démarches administratives.

Les 5 grandes parties d'un bulletin de salaire

Les 5 grandes parties d'un bulletin de salaire

Pour comprendre une fiche de paie, il suffit de la décomposer en différentes parties distinctes. Vérifiez ensuite ces mêmes parties systématiquement chaque mois pour détecter toute erreur rapidement.

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Partie 1 : Identification employeur et salarié

L'entête de la fiche de paie permet d'établir formellement l'identité juridique des deux parties liées par le contrat de travail.

Côté employeur, doivent figurer :

la dénomination sociale ;

l’adresse de l’établissement ;

le numéro SIREN ;

le code APE de l’entreprise, entre autres codes sur la fiche de paie ;

la convention collective applicable (ou, à défaut, la référence aux dispositions légales applicables).

Côté salarié, doivent apparaître les informations suivantes :

le nom et le prénom ;

l’emploi occupé ;

la classification conventionnelle, le coefficient hiérarchique ou le coefficient de salaire, le cas échéant ;

le numéro de matricule RH interne (s’il existe) ;

la durée du travail et la période de paie.

Ces mentions font partie des mentions obligatoires du bulletin de paie.

👉 À noter : c’est l’agence d’intérim qui délivre la fiche de paie au salarié intérimaire. Elle calcule la paie, établit le bulletin, verse le salaire et paie les charges patronales. L’entreprise d’accueil reste néanmoins responsable des conditions de travail (horaires, sécurité, poste), mais jamais de la paie.

Partie 2 : Composition de la rémunération brute

Le salaire brut correspond à la rémunération contractuelle avant toute déduction de cotisations sociales. Il est calculé à partir de la rémunération prévue au contrat de travail, processus de paie auquel peuvent s’ajouter, selon les situations :

les heures supplémentaires, dans le cas d’un CDI, ou complémentaires, dans le cadre d’un CDD ;

les primes (ancienneté, performance, exceptionnelles, etc.) ;

les majorations liées aux astreintes ;

les avantages en nature (véhicule, logement, outils professionnels mis à disposition).

⚠️ Attention : les congés payés ne constituent pas un “ajout” au salaire, mais correspondent à une période rémunérée, intégrée au salaire brut, sauf cas particulier d’indemnités distinctes.

La rémunération brute doit respecter les minima conventionnels, s’ils existent, et à défaut, le SMIC en vigueur.

Partie 3 : Cotisations et contributions sociales

Le salaire brut ne correspond pas au montant effectivement versé au salarié. Il est diminué des cotisations salariales, tandis que l’employeur verse en parallèle des cotisations patronales à part (ces dernières ne sont pas amputées au salarié).

Depuis 2018, le modèle clarifié regroupe les cotisations par grandes catégories :

santé et mutuelle ;

retraite ;

famille ;

assurance chômage ;

accidents du travail et maladies professionnelles.

1. Les cotisations salariales

Les cotisations sociales sont déduites du salaire brut et comprennent notamment :

la cotisation retraite, qui finance à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire ;

l’assurance vieillesse ;

la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ;

la CSG (part déductible et non déductible) ;

la CRDS ;

la Contribution d’Équilibre Général (CEG) ;

la Contribution d’Équilibre Technique (CET), lorsque le salaire dépasse le plafond de la Sécurité sociale ;

la cotisation spécifique au régime local d’Alsace-Moselle, le cas échéant.

2. Les cotisations patronales

En plus du salaire brut, l’employeur verse notamment les cotisations patronales, dont :

les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

les allocations familiales ;

les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ;

la contribution FNAL ;

le versement mobilité (selon zone géographique) ;

la contribution solidarité autonomie (CSA) ;

la contribution au dialogue social ;

la cotisation AGS ;

l’assurance chômage ;

la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

💡 Bon à savoir : certaines contributions dépendent de l’effectif (forfait social, formation professionnelle), ou de la convention collective (prévoyance, mutuelle).

3. Les cas particuliers du forfait social

Le forfait social est une contribution patronale applicable à certaines rémunérations exonérées de cotisations sociales, mais soumises à CSG (intéressement, participation, abondements à l’épargne salariale).

⚠️ Attention : en 2026, son application dépend fortement de l’effectif de l’entreprise, puisqu’on observe que de nombreuses PME en sont exonérées.

Une fois la déduction des cotisations sociales effectuée, viennent les ajouts en net (non-soumis à cotisation). Les cas les plus courants sont les notes de frais ou les frais de transport.

Depuis le 1er juillet 2023, le montant net social doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie. Il correspond au revenu net servant de référence pour certaines prestations sociales.

Tableau récapitulatif

Voici un tableau pour comprendre rapidement la répartition des cotisations sociales.

Type de cotisation Payée par le salarié (déduite du brut) Payée par l’employeur (en plus du brut) Finalité Assurance maladie Non Oui (7 %) Remboursements santé Assurance vieillesse plafonnée Oui (6,90 %) Oui (8,55 %) Retraite de base Assurance vieillesse déplafonnée Oui (0,40 %) Oui (2,11 %) Retraite de base Retraite complémentaire tranche 1 Oui (3,15 %) Oui (4,72 %) Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO Retraite complémentaire tranche 2 Oui (8,64 %) Oui (12,95 %) Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO Assurance chômage Non Oui (4,00 %) Allocations chômage Allocations familiales Non Oui (3,45 % ou 5,25 %) Prestations familiales (CAF) CSG déductible Oui (6,80 %) Non Financement de la Sécurité sociale CSG non déductible Oui (2,40 %) Non Financement de la Sécurité sociale CRDS Oui (0,50 %) Non Remboursement de la dette sociale Accidents du travail Non Oui (variable selon le secteur) Indemnités AT/MP Contribution solidarité autonomie Non Oui (0,30 %) Financement de la perte d’autonomie

💡 Bon à savoir : les cotisations payées par le salarié sont déduites de son salaire brut et réduisent donc son salaire net. Les cotisations payées uniquement par l'employeur n'impactent pas le net à payer du salarié mais augmentent le coût total employeur.

👉 À noter : le taux de la cotisation employeur d'assurance maladie est de 7 % pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC, et de 13 % au-delà de ce seuil.

Partie 4 : Salaire net et prélèvement à la source

Le salaire net à payer est obtenu après déduction de l’ensemble des cotisations salariales. Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé directement sur le salaire via le Prélèvement À la Source (PAS).

Le taux applicable est transmis à l’employeur par l’administration fiscale (ou remplacé par un taux neutre). Le montant du PAS est :

calculé sur le salaire net imposable ;

affiché distinctement sur le bulletin de paie.

💡 Bon à savoir : le stagiaire n’est pas un salarié et ne reçoit pas de fiche de paie. En revanche, l’organisme d’accueil doit lui remettre une attestation de versement de gratification lorsque celle-ci est due.

Partie 5 : Compteur des congés payés

Le bulletin de paie mentionne également la situation (le compteur) des congés payés du salarié :

les congés acquis au titre d’une période antérieure (souvent notés CP N-1) ;

les congés en cours d’acquisition (CP N) ;

les congés pris ;

le solde restant.

💡 Bon à savoir : la période de référence (1er juin au 31 mai ou année civile) dépend de la convention collective ou d’un accord d’entreprise. En l’absence de disposition spécifique, l’employeur applique la période légale.

👉 À noter : l’automatisation de la paie via un service RH accessible aux PME comme PayFit est la solution idéale pour garantir la conformité de sa gestion des ressources humaines avec le Code du travail et les règles conventionnelles en vigueur.

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Le bulletin de paie va-t-il évoluer en 2026 et 2027 ?

Le modèle de bulletin de paie en vigueur est celui dit "provisoire", en application depuis le 1er juillet 2023. Initialement prévue au 1er janvier 2026, la bascule obligatoire vers le modèle pérenne dit simplifié a été repoussée d'un an par l'arrêté du 11 août 2025 et sera effective à compter du 1er janvier 2027.

Ce report donne aux entreprises une année supplémentaire pour mettre à jour leur paramétrage de paie et leur logiciel. Le montant net social, lui, reste obligatoire sur chaque bulletin depuis juillet 2023.

Les évolutions prévues avec le bulletin de paie simplifié

Le futur bulletin garde la même architecture générale, mais revoit la présentation pour la rendre plus lisible côté salarié :

regroupement encore plus poussé des cotisations par finalité (santé, retraite, famille, chômage, autres contributions) ;

mise en avant du montant net social et du net à payer avant impôt ;

harmonisation des libellés pour faciliter la lecture d'un bulletin à l'autre.

Aucune nouvelle obligation déclarative ne s'ajoute. Ce qui évolue, c'est la forme, pas le fond du calcul de la paie.

Le calendrier à retenir

Le calendrier de mise en place du bulletin de paie simplifié se décompose comme suit :

Période Modèle applicable Statut Jusqu’au 31 décembre 2026 Modèle provisoire (arrêté du 31 janvier 2023) Utilisable À partir du 1ᵉʳ janvier 2027 Modèle pérenne dit simplifié Obligatoire

💡 Bon à savoir : entre les deux modèles, la structure reste découpée selon les mêmes grandes parties. Comprendre les rubriques actuelles, c'est déjà avoir une longueur d'avance sur le bulletin simplifié à venir.

Garantir la conformité d’une fiche de paie repose sur une maîtrise rigoureuse des obligations légales, une mise à jour permanente des règles sociales et une gestion fiable de chaque élément variable de rémunération.

L’édition d’un bulletin de salaire représente un véritable défi juridique pour les entreprises. Entre les évolutions constantes de la réglementation, les changements de taux de cotisations, les ajustements des plafonds de la Sécurité sociale, l’application des conventions collectives et l’intégration des taux de prélèvement à la source, chaque paramètre doit être contrôlé avec précision. Une erreur dans le calcul des heures supplémentaires, la prise en compte d’un arrêt maladie, la gestion des absences ou l’application des exonérations sociales peut entraîner des corrections coûteuses et exposer l’entreprise à un risque de redressement Urssaf.

Nous automatisons la gestion des règles sociales et intégrons les évolutions réglementaires pour maintenir vos paramètres de paie constamment à jour. Vos bulletins sont générés automatiquement, vos cotisations calculées avec précision et vos déclarations sociales transmises de manière sécurisée.Vous conservez simplement le contrôle des éléments variables de vos collaborateurs chaque mois, tandis que nous prenons en charge la complexité technique et réglementaire de la paie.