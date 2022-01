Partie 3 : Les taxes et les cotisations sociales

Si le salaire brut est le premier chiffre que l’on vous indique dans les premières lignes d'un bulletin de salaire, il ne correspond pas au salaire que le salarié va toucher à la fin du mois.

En effet, de ce montant seront déduites différentes cotisations qui vont venir amputer une partie du salaire brut. Ces cotisations permettent d’assurer le fonctionnement des prestations sociales pour pouvoir en bénéficier dans le futur (retraite, maladie, etc).

En tant qu'employeur vous devez payer des charges patronales. Ces cotisations sociales sont calculées en fonction du salaire du salarié. C’est ce qu’on appelle le “salaire super-brut” : l’employeur doit assurer à la fois le salaire brut du salarié tout en versant des cotisations patronales supplémentaires.

Pour comprendre un bulletin de paie, il faut donc prendre en compte l'ensemble des cotisations sociales.

Depuis 2018, les libellés des différentes cotisations et taxes ont été simplifiés dans le cadre du bulletin de paie simplifié. Ces différentes retenues ont été regroupées dans de plus larges catégories pour rendre l’explication des fiches de paie plus compréhensible :

santé ;

retraite ;

famille ;

chômage ;

accident du travail ;

maladie professionnelle.

1. Les cotisations sociales (part du salarié)

Maladie : cotisation salariale qui concerne uniquement les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle ;

cotisation salariale qui concerne uniquement les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle ; Sécurité sociale vieillesse plafonnée : cotisation pour la retraite du salarié qui porte uniquement sur la tranche du salaire inférieure à 3 428 euros (en 2021) ;

: cotisation pour la retraite du salarié qui porte uniquement sur la tranche du salaire inférieure à 3 428 euros (en 2021) ; Sécurité sociale vieillesse déplafonnée : cotisation pour la retraite du salarié qui porte sur la totalité du salaire ;

: cotisation pour la retraite du salarié qui porte sur la totalité du salaire ; Assurance chômage : sert au financement des prestations de chômage ;

: sert au financement des prestations de chômage ; Retraite complémentaire : cotisations permettant le financement de la retraite complémentaire ;

: cotisations permettant le financement de la retraite complémentaire ; AGFF : cotisations versées à l'Association pour la gestion des fonds de financement (AGFF) qui assure le financement de la retraite complémentaire ;

: cotisations versées à l'Association pour la gestion des fonds de financement (AGFF) qui assure le financement de la retraite complémentaire ; Prévoyance : la prévoyance sur le bulletin de salaire est destinée à compléter les prestations des régimes de base de la Sécurité sociale (frais de santé, invalidité, incapacité, décès,...) ;

: la est destinée à compléter les prestations des régimes de base de la Sécurité sociale (frais de santé, invalidité, incapacité, décès,...) ; Garantie maintien de salaire : sert à financer la couverture complémentaire du salarié s’il est en congé (maternité, paternité, maladie, etc), en plus des indemnités de la Sécurité sociale ;

: sert à financer la couverture complémentaire du salarié s’il est en congé (maternité, paternité, maladie, etc), en plus des indemnités de la Sécurité sociale ; CSG non déductible : la “contribution sociale généralisée” est un prélèvement obligatoire qui participe au financement de la Sécurité sociale ;

: la “contribution sociale généralisée” est un prélèvement obligatoire qui participe au financement de la Sécurité sociale ; CSG déductible : prélèvement obligatoire qui participe également au financement de la Sécurité sociale. Cependant, cette partie de la CSG est retirée des revenus imposables, contrairement à la CSG non déductible ;

: prélèvement obligatoire qui participe également au financement de la Sécurité sociale. Cependant, cette partie de la CSG est retirée des revenus imposables, contrairement à la CSG non déductible ; CRDS non déductible : la “contribution au remboursement de la dette sociale” est l’impôt qui a pour but de résorber l’endettement de la Sécurité sociale, ce qu’on appelle communément le "trou de la Sécu".

2. Les charges patronales (part de l’employeur)

Maladie ;

; Contribution FNAL : charge patronale pour l’aide au logement ;

: charge patronale pour l’aide au logement ; Contribution de solidarité autonomie : charge patronale destinée à financer l’autonomie des personnes âgées et handicapées (c’est la contrepartie employeur du Lundi de Pentecôte) ;

: charge patronale destinée à financer l’autonomie des personnes âgées et handicapées (c’est la contrepartie employeur du Lundi de Pentecôte) ; Contribution au dialogue social : charges patronales pour le fonds qui finance les organisations syndicales ;

: charges patronales pour le fonds qui finance les organisations syndicales ; Cotisation AT/MP , dite accident du travail : cotisation qui couvre les risques accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents du trajet ;

, : cotisation qui couvre les risques accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents du trajet ; Exonérations de cotisations employeur (anciennement Réduction Fillon) : réduction de certaines cotisations patronales si le salarié bénéficie d'un salaire n'excédant pas 2 487,33 € (en 2021) ;

(anciennement Réduction Fillon) : réduction de certaines cotisations patronales si le salarié bénéficie d'un salaire n'excédant pas 2 487,33 € (en 2021) ; Cotisation AGS (FNGS) : cotisation qui permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire, le paiement de l’intégralité des salaires aux salariés de l’entreprise ;

(FNGS) : cotisation qui permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire, le paiement de l’intégralité des salaires aux salariés de l’entreprise ; Cotisation mutuelle : la mutuelle est obligatoire pour toutes les entreprises. Cette cotisation peut également s'appeler "complémentaire santé" sur la fiche de paie ;

: la mutuelle est obligatoire pour toutes les entreprises. Cette cotisation peut également s'appeler "complémentaire santé" sur la fiche de paie ; Cotisation formation : tout employeur a l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue des salariés ;

: tout employeur a l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue des salariés ; Taxe d’apprentissage : a pour objet de faire participer les employeurs au financement des organismes de formation et d’assurer le développement de l’enseignement technologique, professionnel et de l’apprentissage.



Une fois les cotisations sociales déduites, on vient prendre en compte les ajouts en net (non soumis à cotisation). Les cas les plus courants sont par exemple les notes de frais ou les frais de transports.