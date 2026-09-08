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Comment rembourser une note de frais sur la fiche de paie ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 6 mins

Modèle de note de frais - Excel

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Sommaire

À retenir : 

  • Une note de frais recense les dépenses engagées par un salarié en déplacement professionnel. 

  • Le remboursement des ces frais, figurant sur la fiche de paie du collaborateur, n’est effectué qu’à la condition que ce dernier fournisse les justificatifs nécessaires.

  • Les dépenses réalisées doivent être strictement professionnelles, justifiées et proportionnées.

  • L’employeur peut choisir d’effectuer le remboursement selon trois modalités : au forfait, sur la base des dépenses réelles, ou par avance sur frais professionnels.

Lorsque l’employeur détache un salarié, celui-ci peut engager des frais sur place pour se déplacer, se restaurer ou trouver un hébergement. Comme ces dépenses relèvent de l’activité professionnelle, le collaborateur peut obtenir leur remboursement ultérieurement grâce à des notes de frais.

Qu’est-ce qu’une note de frais ? Dans quels cas le remboursement d’une note de frais sur la fiche de paie est-il possible ? Comment effectuer cette opération sur le bulletin de salaire ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’une note de frais ?

Une note de frais regroupe l’ensemble des dépenses réalisées par le salarié dans le cadre de son travail. Une fois le document transmis à l’entreprise, celle-ci peut procéder au remboursement.

La note de frais ne concerne pas uniquement le déplacement du salarié avec son véhicule personnel. Elle intègre d’autres besoins essentiels lorsqu’il se retrouve loin de son domicile, comme la note de frais au restaurant ou les frais d’hébergement.

Les frais de déplacement professionnels ne se résument donc pas uniquement à l’indemnité kilométrique versée pour l’utilisation d’un véhicule personnel. Si le salarié souhaite adopter une démarche responsable ou si l’entreprise privilégie cette option pour des raisons économiques, il peut utiliser les transports en commun. Dans ce cas, l’employeur est tenu de prendre en charge au moins 50 % du coût de l’abonnement pour le métro, le bus, le tramway, le train ou les vélos en libre-service.

⚠️ Important : seuls les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires bénéficient d’une prise en charge et sont exonérés de cotisations sociales. Les titres de transport achetés à l’unité n’entrent pas dans ce dispositif.

💡 Bon à savoir : certains accords collectifs ou d’entreprise prévoient un remboursement supérieur au minimum légal.

Modèle de note de frais - Excel

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Dans quels cas le remboursement d’une note de frais sur une fiche de paie est-il possible ?

L’entreprise procède au remboursement d’une note de frais sur la fiche de paie à condition que le salarié fournisse un justificatif de paiement. La loi n’impose ni forme spécifique ni format particulier pour l’envoi de ce document.

Cependant, il doit comporter certaines mentions obligatoires comme : 

  • la date de la dépense ;

  • le nom ou la raison sociale du fournisseur ;

  • la description de la dépense (nature et motif) ;

  • le montant payé, indiqué en Hors Taxes et en Toutes Taxes Comprises, en mentionnant la Taxe sur la Valeur Ajoutée si elle s’applique ;

  • les noms et les fonctions des convives pour les frais de restauration ;

  • la puissance fiscale du véhicule, sa distance parcourue et le motif du déplacement pour la note de frais kilométrique.

Certaines dépenses liées au déplacement offrent la possibilité de récupérer la TVA au cours de leur remboursement. Il s’agit des frais de péages, des frais de stationnement et des dépenses de carburant sous certaines conditions. 

Le salarié est tenu d’utiliser son véhicule uniquement pour le travail. S’il s’en sert aussi pour des raisons personnelles, seule la partie des dépenses liée au travail peut être remboursée, sur présentation des factures de carburant.

Pour intégrer leur remboursement sur le bulletin de salaire, les frais engagés par le salarié doivent répondre à trois conditions : 

  • ce sont des dépenses professionnelles, effectuées dans le cadre de l’activité du salarié et dans l’intérêt de l’entreprise ; 

  • ce sont des dépenses proportionnées, non excessives par rapport aux besoins réels et nécessaires du salarié ; 

  • ce sont des dépenses justifiées par une facture ou un ticket de caisse, par exemple.


Malgré ces précautions, la gestion des notes de frais reste un processus long et fastidieux pour l’employeur. Le recours à un logiciel de note de frais réduit le risque d’erreurs comptables et fait gagner du temps à l’entreprise.

Comment effectuer le remboursement des notes de frais sur la fiche de paie ? 

L’employeur décide de la nature du remboursement d’une note de frais sur la fiche de paie, en choisissant entre plusieurs méthodes possibles selon la situation financière de l’entreprise et les dépenses engagées par le salarié. Le remboursement peut ainsi se faire au forfait, au réel, c’est-à-dire en remboursant exactement les dépenses justifiées, au forfait, avec un montant prédéfini pour certaines catégories de frais, ou encore par avance, lorsque l’entreprise fournit au salarié une somme destinée à couvrir ses dépenses avant qu’elles ne soient engagées.

Le remboursement sous la forme d’un forfait 

L’employeur verse une indemnité forfaitaire pour rembourser les frais professionnels sur le bulletin de paie du salarié. Calculé sur la base d’un barème officiel, ce forfait peut couvrir :

  • les frais de repas et de restauration ;

  • les frais d’hébergement ou de logement ;

  • les déplacements (indemnités kilométriques).

Voici les montants 2025 : 

Barème 2025 – Repas / Restauration / Hébergement / Grands déplacements

Situation Montant forfaitaire prévus pour 2025 par l’administration
Repas, salarié contraint de prendre son repas sur le lieu de travail 7,40 €
Repas, salarié en déplacement (hors restaurant) 10,30 €
Repas, salarié en déplacement (restaurant) 21,10 €
Indemnités de “grand déplacement”, repas (par repas) 21,10 € (3 premiers mois) → 17,90 € (mois 4 à 24) → 14,80 € (au-delà)
Indemnités de “grand déplacement”, hébergement + petit déjeuner (par jour) hors Île-de-France 56,10 € (3 premiers mois) → 47,70 € (mois 4 à 24) → 39,30 € (au-delà)
Indemnités de “grand déplacement”, hébergement + petit déjeuner (par jour) Île-de-France 75,60 € (3 premiers mois) → 64,30 € (mois 4 à 24) → 52,90 € (au-delà)


Barème 2025 – Indemnités kilométriques

Le remboursement dépend de la puissance fiscale de la voiture (en chevaux) et de la distance parcourue pour le trajet professionnel. Le forfait prend également en compte les frais de réparation et d’entretien, les primes d’assurance et la consommation du carburant.

Puissance fiscale (CV) ≤ 5 000 km/an 5 001 – 20 000 km/an > 20 000 km/an
3 CV et moins d × 0,529 €/km (d × 0,316) + 1 065 d × 0,370 €/km
4 CV d × 0,606 (d × 0,340) + 1 330 d × 0,407
5 CV d × 0,636 (d × 0,357) + 1 395 d × 0,427
6 CV d × 0,665 (d × 0,374) + 1 457 d × 0,447
7 CV et plus d × 0,697 (d × 0,394) + 1 515 d × 0,470


*d = distance parcourue à titre professionnel sur l’année


💡Bon à savoir : pour un véhicule électrique, le barème peut être majoré de 20 %. il existe un barème kilométrique pour les deux-roues (motocyclettes et cyclomoteurs)

Le remboursement des dépenses réellement engagées

L’employeur limite son remboursement aux dépenses réellement engagées par le salarié. Ce dernier est tenu de fournir à l’entreprise des justificatifs transparents sur le montant, les fournisseurs et les prestataires de ces frais.

En règle générale, l’employeur rembourse les dépenses réellement engagées pour les frais suivants :

  • l’achat d’un équipement pour un salarié en télétravail ;

  • l’achat d’outils professionnels ;

  • un déménagement lié à une mobilité professionnelle.

Le remboursement réel des dépenses est exclu de la base de calcul des cotisations sociales, à condition de démontrer un lien incontestable entre ces frais et l’activité professionnelle. 

💡 Bon à savoir : pour gagner du temps dans la gestion des notes de frais de vos salariés, n’hésitez pas à consulter notre modèle de note de frais.

L’avance sur les frais professionnels

Il peut arriver qu’un salarié doive se déplacer fréquemment dans le cadre de son activité ou s’éloigner de son lieu de travail durant les premiers mois de son contrat. Dans ces situations, il peut ne pas disposer des ressources nécessaires pour couvrir les frais correspondants.

L’employeur lui verse une avance sur frais professionnels proportionnelle à sa mission à venir. Le salarié l’utilise pour ses dépenses professionnelles et, à son retour, il remet à l’entreprise une note de frais détaillée avec tous les justificatifs nécessaires.

⚠️ Important : si l’avance excède les dépenses réellement engagées, le salarié est tenu de rembourser le surplus à l’employeur par virement ou retenue sur salaire. En revanche, si l’avance ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses, l’employeur rembourse la différence à condition d’obtenir tous les justificatifs.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Que faire si une erreur est constatée dans les notes de frais d’un salarié ?

En cas d’erreur dans une note de frais, l’employeur doit agir rapidement pour la corriger. Ces erreurs peuvent se traduire par des montants engagés inexacts ou un forfait appliqué qui dépasse la limite autorisée par l’Urssaf. Cela concerne autant les indemnités forfaitaires de repas au restaurant que les remboursements liés au logement ou au transport professionnel.

Si l’employeur ne régularise pas le bulletin de paie du salarié, il s’expose à un redressement en cas de contrôle de l’Urssaf. C’est pourquoi le recours à un logiciel de note de frais se révèle être une bonne solution pour éviter toute erreur ou tout abus.

Comment déterminer le bon montant forfaitaire pour les indemnités de repas et de logement ?

Dans les notes de frais en entreprise, le montant forfaitaire des indemnités de repas ou de logement doit respecter les barèmes fixés par l’Urssaf. L’employeur adapte son forfait à la situation du salarié et peut lui verser une indemnité forfaitaire s’il n’est pas possible de déterminer les dépenses engagées réelles. 

⚠️ Important : l’administration impose un montant maximum pour les indemnités forfaitaires couvrant les frais professionnels, selon des barèmes particuliers.

💡 Bon à savoir : si les salariés sont en mobilité professionnelle ou en télétravail, une prise en charge spécifique peut être appliquée.

Dans quel délai un salarié doit-il être remboursé de ses notes de frais sur sa fiche de paie ?

Le délai de paiement des notes de frais dépend du processus interne de l’entreprise et des modalités de gestion mises en place.

Le remboursement intervient généralement sur le bulletin de paie du mois suivant la transmission des justificatifs. L'URSSAF recommande un délai maximum de 30 à 60 jours pour garantir la nature professionnelle des frais.

⚠️ Attention : si le montant ou le forfait appliqué dépasse la limite fixée, les excédents peuvent être soumis aux cotisations sociales.

Les frais professionnels sur la fiche de paie sont-ils soumis aux cotisations sociales ?

Les frais professionnels sur la fiche de paie ne sont pas intégrés à la rémunération. Par conséquent, ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales ni au calcul d’autres éléments variables de paie (indemnités de congés payés, indemnités de licenciement, etc.).

Comment déclarer les remboursements de frais professionnels ?

Les frais professionnels doivent être déclarés à l’Urssaf en remplissant la Déclaration Sociale Nominative (DSN) au niveau du bloc S21.G00.54. Celui-ci porte la mention “Autre élément de revenu brut”.

💡 Bon à savoir : les informations contenues dans l’application de note de frais peuvent simplifier la déclaration, grâce aux éléments préalablement enregistrés.

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