À retenir : Embaucher un senior dans son entreprise peut apporter plusieurs avantages (expérience, soutien financier, etc.).

Une nouvelle loi , parue en octobre 2025, vise à faciliter le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs expérimentés en entreprise.

Il existe des dispositifs d’aide à l’embauche pour les salariés âgés avec des exonérations de charge pour l’employeur.

Lorsqu’il s’agit de recruter un salarié pour développer leur activité, de nombreuses entreprises se concentrent sur l’embauche de jeunes diplômés et de stagiaires.

Pourtant, recruter un senior, c’est-à-dire un travailleur âgé de 55 à 64 ans selon l’Insee, représente une réelle opportunité. Forts de dizaines d’années d’expérience, ces profils aguerris apportent leur savoir-faire et leur expertise tout en permettant de bénéficier d’aides financières de l’État.



Pour quelles raisons recruter un senior ? Comment embaucher ce type de profil en CDI, en CDD ou en contrat de professionnalisation ? PayFit vous aide à faire le point.

Pourquoi recruter un senior ? Pourquoi recruter un senior ? Quelles sont les aides pour l’embauche d’un senior ? Comment embaucher un senior en contrat de professionnalisation ? Comment recruter un senior en CDD ? Comment embaucher un senior en CDI ?

Pourquoi recruter un senior ?

Alors que l’âge de départ à la retraite recule, les salariés vont être amenés à travailler plus longtemps. Intégrer un professionnel plus âgé dans ses effectifs peut être un véritable atout pour une entreprise.

En effet, recruter un senior, c’est :

accueillir un professionnel qui a de l’expérience (souvent 10 à 20 ans) ;

disposer d’un profil déjà formé et autonome ;

embaucher un salarié déjà familier de la culture en entreprise et des relations au travail ;

faciliter le transfert de connaissances et de compétences au sein de la structure avec les collaborateurs moins expérimentés.

💡 Bon à savoir : ouvrir les portes de son entreprise à un salarié plus âgé implique de suivre le même processus de recrutement que pour tout autre candidat à l’embauche.

Quelles sont les aides pour l’embauche d’un senior ?

Tout employeur qui cotise à la formation professionnelle continue peut bénéficier d’une aide à l’embauche s’il recrute un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans.

Cette aide, accordée par l’État, concerne aussi bien un recrutement en CDI, CDD ou contrat de professionnalisation.

Pour prétendre à cette aide réservée à l’embauche d’un senior au chômage, il faut remplir certaines conditions :

le travailleur recruté ne doit pas avoir travaillé dans l’entreprise au cours des 6 derniers mois ;

et le poste proposé ne doit pas résulter d’un licenciement économique dans les 6 mois précédant l’embauche.

💡 Bon à savoir : le montant de l’aide s’élève à 2 000 euros et est versé en deux fois. Pour en bénéficier, il faut envoyer un formulaire sur le site de France Travail (anciennement Pôle Emploi) dans les 3 mois suivants le début d’exécution du contrat.



👉 À noter : il existe également des aides locales ou régionales pour favoriser l’emploi des travailleurs en fin de carrière.

Lorsqu’on parle de recruter un alternant , on a le réflexe de penser qu’il n’est réservé qu’aux jeunes étudiants.

Pourtant, il est possible d’embaucher un senior en contrat de professionnalisation. Ce dispositif s’adresse à un public large : tous les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, sans limite d’âge.

L’alternance permet à un salarié de travailler et de suivre une formation en parallèle, afin d’acquérir une qualification professionnelle. Idéal en cas de reconversion, le contrat de professionnalisation pour les seniors offre au collaborateur une montée rapide en compétences, tout en bénéficiant d’un profil solide et aguerri pour l’entreprise.

💡 Bon à savoir : recruter un travailleur de 45 ans et plus, en recherche d’emploi, ouvre droit à une aide pour le contrat de professionnalisation .

Le Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) pour les salariés âgés comporte des règles spécifiques.

Pour procéder au recrutement d’un CDD senior, il faut :

que le salarié ait plus de 57 ans ;

et qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi depuis plus de 3 mois ou qu’il dispose d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) après un licenciement économique.

Dans ce cas, la durée maximale de cet accord est de 18 mois, renouvelable une fois sans dépasser 36 mois.

💡 Bon à savoir : à la différence d’un CDD classique, il n’est pas nécessaire de justifier le recours à un CDD senior par l’un des motifs légaux prévus par le Code du travail.

⚠️ Attention : certains employeurs dans les professions agricoles n’ont pas le droit d’embaucher des seniors en contrat à durée déterminée.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) reste la forme classique du contrat de travail en France.

Cependant, la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 a fait évoluer certaines dispositions du Code du travail pour favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi expérimentés et soutenir leur maintien dans l’emploi. Cette mesure fait partie des nouveautés paie et RH 2026 qui transforment le marché du travail cette année.

Parmi elles, le CDI senior (ou le contrat de valorisation de l’expérience) pourra être conclu entre une entreprise et un salarié sous certaines conditions :

que le travailleur ait au moins 60 ans (ou au moins 57 ans en cas de convention collective ou accord de branche) ;

être demandeur d’emploi ;

ne pas percevoir de pension de retraite à taux plein (avec exceptions pour certaines professions) ;

ne pas avoir exercé dans la structure concernée lors des 6 derniers mois.

Avec ce CDI de “valorisation de l’expérience”, l’employeur pourra être exonéré de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite.



⚠️ Attention : en engageant un senior en CDI, il est indispensable de préciser toutes les mentions obligatoires (identification des deux parties, fonctions et qualification du collaborateur, etc.) et veiller à respecter les clauses du contrat de travail .