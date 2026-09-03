À retenir : Le contrat à temps partiel implique une durée de travail inférieure à la durée légale (35 h hebdomadaires) ou conventionnelle.

Il peut être conclu aussi bien en CDI qu’en CDD.

Un salarié à temps partiel a les mêmes droits qu’un salarié à temps complet . Cependant, sa rémunération est calculée au prorata du temps travaillé.

À temps partiel, il n’est pas possible d’effectuer des heures supplémentaires. Pour les heures accomplies au-delà de la durée prévue, on parle d’heures complémentaires. Celles-ci sont majorées.

Jobs étudiants, retour de congé maternité , raisons personnelles ou familiales : en France, de nombreux travailleurs sont amenés à réduire leur temps de travail par choix ou par obligation.

Le travail à temps partiel est un contrat de travail qui permet aux salariés de travailler moins que la durée légale de travail 35 heures par semaine. Il peut être instauré dès l’embauche ou après une période à temps plein, à la demande du salarié comme de l’employeur.

Qu’est-ce que le travail à temps partiel ?

Qu’est-ce que le travail à temps partiel ?

Un salarié est considéré comme travaillant à temps partiel lorsque la durée de travail effectif est inférieure à celle d’un salarié à temps plein.

Temps partiel et Code du travail

En France, la durée de travail d’un contrat à temps partiel doit être en deçà des seuils de durée légale du travail applicable, définie par le Code du travail pour un contrat classique, c’est-à-dire :

35 heures par semaine ;

151,67 heures par mois ;

ou 1 607 heures par an.

👉 À noter : il est obligatoire de faire figurer la durée de travail sur le contrat de travail .

Durée de travail fixée par un accord d’entreprise ou de branche

La durée de travail minimale par semaine, mensuelle ou annuelle, peut être déterminée conventionnellement par la branche ou l’entreprise.

📌 Exemple : un accord d’entreprise prévoit une durée de travail hebdomadaire de 33 heures pour un temps complet. Dans ce cas, un salarié sera considéré à temps partiel s’il travaille moins de 33 h / semaine.

Les règles varient aussi selon les conventions collectives. Le temps partiel sous Syntec obéit à des dispositions spécifiques.

Mi-temps thérapeutique

Le travail à temps partiel peut être une alternative proposée à un salarié selon son état de santé (maladie, accident professionnels, ou non). On parle alors de temps partiel thérapeutique .

Cet aménagement temporaire du temps de travail est destiné à faciliter le retour du salarié à l’emploi après un arrêt de travail pour raisons médicales.

💡 Bon à savoir : dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, un collaborateur a le droit de percevoir, sous conditions, une partie de son salaire en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié à temps complet qui occupe, à qualification égale, un emploi équivalent dans l'entreprise.

Avec un temps de travail réduit, sa base salariale est calculée au prorata de sa durée de travail. Pour un salarié à temps partiel, la saisie des temps est particulièrement utile pour distinguer les heures prévues au contrat des heures complémentaires réalisées au-delà.

Calcul des heures mensuelles

Lorsque la rémunération est mensualisée (c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas du nombre de jours travaillés dans le mois), le nombre mensuel d’heures mensuel effectué est déterminé par le calcul suivant :

(nombre d’heures hebdomadaires prévues au contrat x 52) / 12

📌 Exemple : le contrat de travail d’un salarié à temps partiel prévoit qu’il travaille 20 heures par semaine. Sur sa fiche de paie, le nombre d’heures de base affiché sera de :

20 x 52 / 12 = 86,67 heures par mois.

Salaire minimum

Même à temps partiel, l’employeur est soumis au taux horaire du SMIC.

Cela signifie que le salarié doit être payé au montant minimum 12,02 € brut de l’heure (applicable depuis le 1er janvier 2026).

📌 Exemple : le contrat de travail d’un salarié à temps partiel prévoit qu’il travaille 20 heures par semaine payées au SMIC. Son salaire est de :

86,67 x 12,02 = 1 041,77 € brut mensuels.

💡 Bon à savoir : pour calculer la rémunération d’un salarié à temps partiel, il peut être utile de se servir d'un indicateur d’ équivalent temps plein . Cet outil permet d’estimer le salaire d’un collaborateur à temps partiel par rapport à celui d’un salarié à temps plein.

Concernant les congés payés, un salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours qu'un temps plein (30 jours ouvrables par an), conformément au principe d'égalité de traitement. Toutefois, le mode de décompte des jours pris varie selon l'organisation du travail.

Si un salarié travaille uniquement les lundis, mardis et mercredis, une semaine de congés lui décompte 3 jours ouvrés (et non 5 comme pour un temps plein). Les règles spécifiques relatives aux congés payés d'un temps partiel garantissent cette équité tout en tenant compte de la répartition hebdomadaire du temps de travail.

Cette règle de décompte proportionnel prend tout son sens pendant les congés d'été, quand les salariés à temps partiel demandent leurs congés en même temps que leurs collègues à temps plein.

Modèle de bulletin de paie d'un temps partiel Télécharger gratuitement

Le travail à temps partiel peut être mis en place dans l’entreprise, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Décision au niveau de l’entreprise

Le choix de l’employeur de recourir à du temps partiel répond souvent à une volonté d’optimiser l’ organisation du travail au sein de l’entreprise.

Dans ce cas, l’établissement du temps partiel peut être prévu :

soit par une convention ou un accord d’entreprise (ou à défaut par un accord de branche étendu ) ;

soit par l’employeur lui-même après un avis du Comité Social et Économique (CSE) .

Demande de temps partiel de la part du salarié

Lorsque la réduction du temps de travail est sollicitée par un salarié, les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel peuvent être définies par un accord ou une convention.

Dans ce cas, ils doivent indiquer :

les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et inversement ;

la procédure à suivre par les salariés pour effectuer leur demande à leur employeur dans les règles de l’art ;

le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.

En l’absence d’accord ou de convention, un salarié qui souhaite bénéficier d’un temps partiel doit adresser sa requête à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être envoyée au moins 6 mois avant la date envisagée pour le début du temps partiel.

L’employeur est tenu de répondre dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l’avis (réponse par lettre recommandée avec avis de réception). Le refus doit être motivé et justifié par des éléments objectifs (organisation de l’entreprise ou absence de poste correspondant). Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de créer une discrimination.

💡 Bon à savoir : un collaborateur a la possibilité de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé proche aidant ou d'un congé supplémentaire de naissance. Au lieu de suspendre son activité en prenant un congé en tant que tel, le salarié peut solliciter sa hiérarchie pour réduire son temps de travail.

Quelles sont les particularités du contrat de travail à temps partiel ?

D’après la loi, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être mentionné par écrit, au risque d’être requalifié en temps complet.

Selon l’ article L. 3123-6 du Code du travail , le contrat doit notamment faire figurer certaines mentions obligatoires telles que :

la qualification du salarié , les éléments de la rémunération , la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue ou la quotité de travail ;

la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;

les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du travail est possible ainsi que la nature de cette modification ;

les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

⚠️ Attention : ces règles s’appliquent à tous les contrats à temps partiel, qu’il s’agisse d’un CDI (Contrat à Durée Indéterminée) ou d’un CDD (Contrat à Durée Déterminée) conformément aux articles du Code du travail.

Quelle est la durée de travail pour un salarié à temps partiel ?

Durée minimale en temps partiel

Un salarié employé à temps partiel est tenu de respecter une durée minimale de travail. Cette dernière est généralement fixée par une convention collective, un accord de branche ou d’entreprise.

En l’absence de disposition conventionnelle, le Code du travail réglemente la durée minimale du temps partiel à 24 heures par semaine (soit 104 heures par mois ou 1 102 heures par an).

Dérogations possibles aux durées minimales

Cette règle de 24 heures minimales par semaine peut toutefois être adaptée dans plusieurs cas :

si la convention ou l ’accord de branche étendu impose une autre durée minimale ;

à la demande écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités ;

pour les étudiants de moins de 26 ans souhaitant continuer leurs études.

Le salarié à temps partiel n’effectue pas des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires .

Sont considérées comme heures complémentaires toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue dans son contrat de travail.

Pour un temps partiel, les heures complémentaires sont soumises à plusieurs règles :

elles ne peuvent être imposées par l’employeur au-delà de la limite fixée dans le contrat de travail ;

elles ne peuvent pas porter la durée totale de travail au niveau de la durée légale du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure) ;

elles donnent droit à une majoration de salaire.