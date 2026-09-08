À retenir Les intégrations paie permettent d ’interconnecter les logiciels utilisés par une entreprise pour faciliter et sécuriser l’ échange et la synchronisation des données de paie .

L’ intégration paie vise à diminuer les erreurs liées à la ressaisie manuelle et à gagner du temps .

Selon les besoins métiers de la structure, il existe différents types d’intégration de paie : comptabilité, banque, gestion des avantages salariaux, etc.

Chaque mois, la gestion de la paie en entreprise reste un processus long et complexe. Pour les équipes, elle implique de rassembler et manipuler des données dispersées entre plusieurs outils.

Afin d’éviter le traitement manuel et les erreurs liées à la ressaisie, les entreprises peuvent s’appuyer sur l’intégration de paie : ce procédé sert à connecter le logiciel de paie aux différentes applications et plateformes commerciales (RH, comptables, bancaires, etc.) pour automatiser l’échange et la synchronisation des données de paie entre les systèmes.

Découvrez les meilleures intégrations en paie, classées par fonction, pour simplifier votre organisation.

Pourquoi les intégrations de paie sont-elles devenues indispensables ?

Aujourd'hui, 90 % des TPE et PME françaises* utilisent des intégrations pour connecter leur logiciel de paie à d'autres outils métiers. Chez les créateurs d'entreprise et startups, ce taux d'adoption tourne autour des 75 %*.

Cette adoption massive s'explique par plusieurs facteurs :

multiplicité des outils : les entreprises utilisent en moyenne 2 à 4 solutions RH différentes selon la HR Research Institute ;

gain de temps significatif : une fois l'intégration en place, la synchronisation des nouveaux collaborateurs prend entre 5 et 10 minutes , contre plusieurs heures en saisie manuelle ;

réduction des erreurs de paie : l'automatisation élimine les risques liés à la ressaisie de données entre systèmes.

Avec la multitude d'intégrations aujourd'hui disponibles sur le marché français, les entreprises peuvent désormais connecter leur paie à l'ensemble de leur écosystème métier : comptabilité, banque, RH, avantages salariaux, etc.

*Données internes Payfit

Quelles sont les meilleures intégrations de paie en comptabilité ?

Relier son logiciel comptable à son système de paie est la solution idéale pour limiter le retraitement des informations manuellement d’un outil à l’autre. En automatisant la transmission des données, l’employeur s’assure d’une meilleure fiabilité des informations financières.

Voici les meilleures intégrations de paie partenaires pour la comptabilité.

1 - Pennylane pour synchroniser les écritures comptables

L’intégration de paie Pennylane vise à synchroniser automatiquement les écritures du journal de paie (dans Payfit) avec les écritures comptables (dans Pennylane).

Cette automatisation permet d’éviter les erreurs humaines liées à l’exportation de données et de garantir leur intégrité.

💡 Bon à savoir : les données synchronisées incluent la date de l’écriture comptable, le numéro et le libellé du compte ainsi que le montant du débit et celui du crédit.

2 - Spendesk pour la gestion des dépenses

L’intégration d’un logiciel de gestion des dépenses comme Spendesk à son système de paie permet de récupérer en temps réel les données concernant les dépenses de ses salariés.

La connexion entre Payfit et Spendesk favorise la synchronisation des données des collaborateurs.

Il est possible :

d’exporter directement vers la base de données de paie les montants de remboursement ainsi que les pièces justificatives (factures, reçus, etc.) ;

de conserver les codes comptables et la traçabilité des opérations ;

d’accélérer et de simplifier l’ onboarding des nouveaux embauchés, etc.

3 - Pleo pour l’intégration des collaborateurs

L’intégration entre Pleo et Payfit facilite la synchronisation des données collaborateurs, notamment lors de leur arrivée et de leur départ dans l’entreprise.

La connexion permet de regrouper les informations relatives aux salariés et de les partager automatiquement entre les deux outils. Cela simplifie l’onboarding, mais aussi l’ offboarding avec la mise à jour automatique des données dans la paie.

💡 Bon à savoir : Pleo centralise également la gestion des notes de frais, des remboursements et des factures, etc.

Quelles sont les meilleures intégrations de paie bancaires ?

Les intégrations de paie bancaires servent à automatiser le paiement des salariés en assurant une synchronisation paie banque.

4 - Qonto pour simplifier le virement des salaires

L’intégration de paie Qonto dans Payfit vise à virer le salaire de ses collaborateurs depuis son logiciel de paie après la clôture de paie , grâce à la synchronisation des données.

Une fois identifié, l’employeur n’a plus besoin d’exporter et d’importer les fichiers SEPA à chaque période de paie. Il peut payer ses salariés, après le contrôle des montants et des IBAN, par envoi groupé, jusqu’à 400 salaires.

👉 À noter : : l'API Payfit met à disposition sa documentation pour faciliter l’échange d’informations entre vos différents outils métiers.

5 - Memobank pour automatiser ses flux bancaires

Prochainement disponible, la connexion entre Payfit et Memo Bank permettra aux employeurs de consulter leurs comptes et de réaliser des paiements grâce à une API en Open Banking.



💡 Bon à savoir : ce type de connexion permet de récupérer toutes les informations relatives à ses opérations bancaires directement depuis son logiciel de paie ou SIRH , sans se connecter au site de sa banque.

Guide de la gestion de la paie Télécharger gratuitement

Quelles sont les meilleures intégrations de paie mutuelle et prévoyance ?

6 - Alan pour automatiser ses cotisations sociales

L’intégration de paie Alan , en partenariat avec Payfit, trouve son utilité dans la génération des fiches de salaires et des déclarations sociales en seulement quelques clics.

La plateforme permet de comptabiliser les notes de frais, les tickets-restaurant, les absences et les congés au même endroit.

💡 Bon à savoir : Alan automatise l’affiliation et les déclarations des montants des cotisations de la mutuelle collective et de la prévoyance.

7 - Benefiz

L’intégration de la paie avec des outils dédiés à la mutuelle et la prévoyance, comme Benefiz , permet de simplifier l’édition des bulletins de salaire, chaque mois, grâce à la transmission automatique des cotisations sociales.

👉 À noter : Benefiz assure la synchronisation des données collaborateurs et la recharge de carte restaurant automatiquement.

Quelles sont les meilleures intégrations de paie pour les avantages salariaux ?

8 - Swile pour la recharge des tickets-restaurant

L’intégration de paie Swile permet d’automatiser la gestion des tickets-restaurant.

Les données sont synchronisées avec la paie et les cartes peuvent être rechargées via import/export, limitant la saisie manuelle et les erreurs.

9 - Edenred pour gérer les avantages salariés

L’intégration avec Endered allège la gestion administrative grâce à la synchronisation des données des collaborateurs.

L’application permet de recharger les cartes de Tickets-restaurant dématérialisées directement depuis le logiciel de paie.

Tableau comparatif : quelle intégration de paie choisir selon vos besoins ?

Besoin prioritaire Intégration recommandée Type de connexion Mise en place* Automatiser la comptabilité Pennylane API Rapide Simplifier les virements bancaires Qonto API (Open Banking) Très rapide Gérer les notes de frais Spendesk ou Pleo API Rapide Affiliation à la mutuelle automatique Alan ou Benefiz API Modérée Recharge des tickets-restaurant Swile ou Edenred Import/Export Rapide Planning et variables de paie Skello ou Combo Import/Export Modérée à longue Connexion recrutement et paie Teamtailor API Rapide

*Légende :

Très rapide : configuration intuitive, quelques clics suffisent ;

Rapide : paramétrage simple guidé, aucune compétence technique requise ;

Modérée : configuration nécessitant une prise en main des deux outils ;

Modérée à longue : import/export de fichiers, peut nécessiter un accompagnement.



Ces intégrations de paie permettent ainsi de connecter vos outils RH, comptables et financiers pour automatiser les échanges et simplifier la gestion quotidienne. Découvrez l’ensemble des 56 intégrations partenaires disponibles avec Payfit.