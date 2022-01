Que ce soit l’embauche du premier salarié, du vingtième ou du deux-centième, la gestion de la paie est une question centrale. Alors, comment choisir le meilleur logiciel de paie, c'est-à-dire celui qui répond le mieux à vos besoins ?

Comptabiliser les absences, les congés, les primes et tickets restaurants, puis éditer les bulletins de paie et enfin procéder minutieusement au virement des salaires : ces opérations chronophages sont indispensables pour établir les fiches de paie chaque mois.

Aujourd’hui, la majeure partie de ces tâches peut être automatisée avec un logiciel de paie, on parle alors d'automatisation de la paie. Ce dernier permet de gagner en flexibilité et en temps, en rendant notamment possibles et simples les modifications de dernière minute ou encore les imprévus de fin de mois (arrêt maladie, pose de congés, etc.).

Voici les choses à savoir pour choisir le logiciel adapté pour générer vos fiches de paie.