À retenir La QVCT agit concrètement sur le travail au quotidien : organisation, management et engagement des salariés.

Vous devez l'aborder lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sous peine de sanctions.

Pour réussir votre démarche : analysez le terrain, impliquez vos équipes et assurez un suivi dans la durée.

Mesurez l'impact avec des indicateurs RH précis : turnover, absentéisme, eNPS, climat social.

Selon le Baromètre 2026 Payfit-Tissot « Les RH au quotidien », la QVCT s'impose comme la priorité n°1 des services RH en 2026, citée par 60 % des répondants. Elle devance désormais le recrutement (46 %) et la fidélisation des salariés (40 %).

Turnover élevé, absentéisme en hausse, équipes démotivées... Et si le problème ne venait pas de vos salariés, mais de leur environnement de travail ?

La QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) va bien au-delà des initiatives bien-être ponctuelles. Elle s'attaque aux causes profondes des difficultés au travail : organisation, charge de travail, management, conditions d'exercice.

L'enjeu ? Créer un cadre de travail efficace et durable qui concilie performance de l'entreprise, engagement des équipes et prévention des risques professionnels.

Pourquoi la QVCT a-t-elle remplacé la QVT ?

Le passage de la QVT (Qualité de Vie au Travail) à la QVCT s’inscrit dans l’Accord National Interprofessionnel ( ANI ) de 2020.

Cette évolution marque un changement de logique. Là où la QVT se concentrait principalement sur le bien-être, la QVCT intègre désormais le travail réel, c’est-à-dire la manière dont les missions sont organisées, réparties et réalisées au quotidien.

Concrètement, cela signifie que l’entreprise doit s’intéresser à :

la charge de travail ;

l’ organisation des équipes ;

le rôle du management ;

les conditions concrètes d’exercice.

👉 À noter : la QVCT vise à traiter les causes structurelles des difficultés au travail, et non uniquement leurs conséquences.

Quels sont les 6 piliers de la QVCT ?

La QVCT repose sur le référentiel ANACT et ses 6 différents piliers, qui permettent d’aborder le sujet de manière globale et cohérente

Pilier QVCT Application concrète Organisation et contenu du travail Répartition équilibrée des tâches, maîtrise de la charge de travail, niveau d’autonomie, clarté des missions et du sens du travail Management et projet d’entreprise Posture managériale, accompagnement des équipes, clarté des objectifs, reconnaissance et pilotage de la performance collective Égalité au travail Promotion de l’inclusion, équité de traitement, égalité professionnelle (notamment femmes-hommes), prévention des discriminations Dialogue social et professionnel Qualité des échanges, participation des salariés, espaces de discussion sur le travail, relations avec les représentants du personnel Compétences et parcours professionnels Accès à la formation, développement des compétences, gestion des carrières, mobilité interne et employabilité Santé et prévention Amélioration des conditions de travail, prévention des risques professionnels (physiques et psychosociaux), sécurité et qualité de vie au travail

💡 Bon à savoir : ces piliers montrent que la QVCT repose avant tout sur le travail et son organisation, et non sur des actions isolées ou ponctuelles.

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Quelles sont les obligations légales liées à la QVCT ?

La QVCT s’inscrit dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). L’employeur doit aborder ces sujets dans le dialogue social , notamment sur :

les conditions de travail ;

l’ égalité professionnelle ;

la qualité de vie au travail .

L’obligation porte sur la mise en place d’une négociation, et non sur l’atteinte d’un résultat précis. En revanche, une absence de dialogue ou une démarche inexistante peut exposer l’entreprise à des risques juridiques ou à des tensions sociales.

⚠️ Attention : en cas de non-respect de l'obligation de négocier, l'entreprise s'expose à un délit d'entrave (article L2242-8 du Code du travail). Par ailleurs, l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle peut entraîner une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de la masse salariale pour les entreprises de plus de 50 salariés (article L2242-8 du Code du travail). Enfin, un risque de contentieux existe en cas de manquement manifeste aux obligations de santé et sécurité au travail.

Lancer une démarche QVCT implique deux dimensions complémentaires : la méthode (comment structurer votre projet) et les leviers (quelles actions déployer). Voici comment procéder.

Une démarche QVCT ne s’improvise pas. Elle repose sur une approche structurée, progressive et centrée sur le terrain.

Analyser le travail réel

L’entreprise commence par identifier les situations concrètes de travail. Cette analyse s’appuie sur différents outils : indicateurs RH, enquêtes internes, baromètres QVCT ou encore retours qualitatifs des équipes.

Impliquer les salariés et les managers

La réussite de la démarche repose sur la co-construction des actions avec les collaborateurs. Les managers jouent un rôle clé pour relayer, adapter et incarner les solutions au plus près des réalités opérationnelles.

Expérimenter des solutions

Plutôt que de déployer des mesures standardisées, l’entreprise teste des ajustements à petite échelle. Cette logique d’expérimentation permet d’identifier ce qui fonctionne réellement avant un éventuel déploiement plus large.

Évaluer dans la durée

Le suivi régulier des indicateurs permet de mesurer l’incidence des actions engagées et de les ajuster en continu. La QVCT s’inscrit ainsi dans une dynamique d’amélioration continue.

📌 Exemple : mettre en place des espaces de discussion sur le travail permet d’identifier rapidement les difficultés et d’adapter l’organisation.

Quelles actions concrètes mettre en place en QVCT ?

Les actions QVCT doivent s'ancrer dans le fonctionnement réel de l'entreprise et répondre à des besoins clairement identifiés sur le terrain. Elles ne peuvent être efficaces que si elles sont directement liées aux situations de travail vécues par les salariés.

Les 4 leviers d'action prioritaires

Agir sur l'organisation du travail constitue un premier levier essentiel. Une meilleure répartition des tâches, une gestion plus équilibrée de la charge de travail ou encore une clarification des rôles permettent de prévenir les tensions et d'améliorer la qualité du travail.

Le management représente également un levier central. Former les managers, développer des pratiques de feedback constructif, renforcer l'écoute et la reconnaissance contribuent à créer un climat de confiance et à soutenir l'engagement des équipes.

L'amélioration des conditions de travail, qu'il s'agisse des outils, de l'environnement physique ou des rythmes de travail, a une incidence directe sur le quotidien des collaborateurs. Des conditions adaptées favorisent à la fois la performance et la santé au travail.

Enfin, la mise en place de dispositifs de flexibilité, comme le télétravail ou les horaires aménagés, permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout en renforçant l'autonomie.

👉 À noter : les actions les plus efficaces sont celles qui s'attaquent aux causes profondes des difficultés (organisation, process, management) plutôt qu'à leurs seuls symptômes. C'est cette approche durable qui permet d'améliorer réellement la QVCT.

Exemple concret d'une démarche QVCT réussie

Une entreprise de 85 salariés dans le développement logiciel constate un turnover de 25 % et un absentéisme de 8 %. Une enquête QVCT révèle trois causes principales : charge de travail déséquilibrée, manque de feedback managérial et absence de perspectives d'évolution.

Actions mises en place

La direction lance un plan d'action structuré. Les projets sont redistribués selon les compétences et disponibilités réelles grâce à un outil collaboratif qui assure une meilleure visibilité sur la charge de chacun. Des points hebdomadaires permettent d'ajuster en temps réel.

Les managers suivent une formation de deux jours au feedback constructif et instaurent des entretiens individuels mensuels. Enfin, des entretiens de développement semestriels sont créés pour co-construire les parcours professionnels, avec une grille de compétences claire rendant visibles les évolutions possibles.

Résultats après 12 mois

Le turnover chute à 12 % (-13 points), générant des économies sur les coûts de recrutement. L'absentéisme passe à 4,5 % (-3,5 points). L'eNPS bondit de +15 à +42, signe d'un engagement retrouvé. L'investissement initial (formation managers et baromètre interne) est ainsi largement rentabilisé. Au-delà des chiffres, c'est l'engagement des équipes qui témoigne du succès de cette démarche ciblée et structurée.

💡 Ce qu'il faut retenir : cette entreprise a ciblé trois leviers identifiés lors du diagnostic et y a consacré des moyens concrets. C'est cette approche ancrée dans le terrain qui a permis d'obtenir des résultats durables.

Quels indicateurs pour mesurer la QVCT ?

Le pilotage de la QVCT repose sur un ensemble d’indicateurs RH ( KPI RH ) permettant d’évaluer à la fois les conditions de travail, l’engagement des salariés et leur perception du travail au quotidien. L’objectif est de disposer d’une vision globale et dynamique pour ajuster les actions dans la durée.

Type d’indicateur Exemples concrets Indicateurs RH Taux d’absentéisme, turnover, accidents du travail, arrêts maladie, bilan des actions de formation post-entretiens de parcours professionnel Engagement des salariés Résultats d’enquêtes internes, taux de participation, niveau de motivation, eNPS (employee Net Promoter Score) Perception du travail Baromètre QVCT, feedback qualitatif, ressenti sur la charge de travail, le sens et l’autonomie Climat social Taux de satisfaction, qualité du dialogue social, conflits, indicateurs de bien-être au travail

Ces indicateurs permettent de suivre l’évolution des actions et d’identifier les axes d’amélioration dans le temps.

QVCT : entre ambition stratégique et réalité du terrain

Le Baromètre 2026 Payfit-Tissot révèle un paradoxe parlant. Si 60 % des RH placent la QVCT au sommet de leurs priorités stratégiques pour 2026, dans les faits, elle n'arrive qu'en 7e position du temps réellement consacré par les services RH à leurs différentes missions.

Plusieurs facteurs expliquent cet écart :

60 % des professionnels RH consacrent au moins la moitié de leur journée à l'administratif (4 heures et plus) ;

54 % citent le manque de temps et de ressources internes comme principale difficulté quotidienne ;

81 % se déclarent fatigués voire épuisés.

Autrement dit, l'envie d'agir sur la QVCT est forte, mais elle se heurte au poids du quotidien opérationnel.

Premier levier pour combler l'écart : libérer du temps RH grâce à l'automatisation des tâches répétitives (paie, absences, dossiers du personnel).

Deuxième levier : structurer la démarche QVCT en s'appuyant sur les 6 piliers du référentiel ANACT plutôt que sur des actions ponctuelles, qui consomment de l'énergie sans produire d'impact durable.

💡 Bon à savoir : la QVCT est aussi un facteur de satisfaction pour les équipes RH elles-mêmes. 35 % la citent désormais parmi leurs principales sources de satisfaction au travail, soit + 6 points par rapport à 2025.

Quelles erreurs éviter dans une démarche QVCT ?

Certaines approches limitent fortement l’impact de la QVCT. Confondre QVCT et bien-être superficiel reste une erreur fréquente. Mettre en place des actions symboliques sans traiter l’organisation du travail produit peu d’effet.

Une démarche uniquement descendante, sans implication des salariés, réduit également l’efficacité des actions. Enfin, l’absence de suivi empêche d’ajuster les initiatives et de mesurer leur impact.

⚠️ Attention : une démarche QVCT doit s’inscrire dans la durée et rester alignée avec les enjeux réels de l’entreprise.