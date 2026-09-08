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Quel est le meilleur logiciel de paie pour sa pharmacie ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 7 mins

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Sommaire

À retenir :

  • Un logiciel de paie permet d’automatiser la génération des bulletins de salaire, l’envoi de la DSN et le suivi du personnel en officine.

  • Le meilleur logiciel de paie pharmacie doit vous aider à simplifier et sécuriser la gestion de paie de vos salariés tout en vous dégageant du temps pour l’accueil des clients.

  • Certains outils sont plus adaptés que d’autres pour couvrir les besoins spécifiques d’une pharmacie de ville (connexion avec les plannings, etc.).

Entre la gestion des stocks de médicaments, des ordonnances des patients ou le suivi de prescription, la vie d’une pharmacie de ville est rythmée par de nombreuses tâches administratives. 

À cela s’ajoute la gestion de la paie des salariés de l’officine. Celle-ci peut vite devenir lourde et chronophage, car elle implique de suivre les absences du personnel, de compiler les plannings et d’intégrer les variables de paie. Pour simplifier le processus et réduire le risque d’erreurs sur les fiches de paie, de nombreux gérants de pharmacie envisagent d’investir dans un outil de paie adapté.

Quelles sont les difficultés de la gestion de paie en pharmacie ?

En pratique, l’internalisation de la paie d’une pharmacie d’officine peut se complexifier en raison des contraintes de l’établissement (horaires d’ouverture atypiques), des absences ou de l’emploi du temps des salariés. 

Suivi des plannings et gestion du personnel

Le fonctionnement d’une officine implique souvent des horaires étendus (heures de nuit, travail le dimanche et les jours fériés pour assurer les gardes et les astreintes notamment). Selon l’actualité, une pharmacie peut aussi connaître des pics d’activité nécessitant de gérer des heures supplémentaires ou un recrutement ponctuel.

Pour faire une fiche de paie sans erreur ni oubli, le gestionnaire a besoin de regrouper toutes les informations concernant la gestion des plannings, des congés et absences ainsi que des remplacements. 

Connecter son outil de planification directement avec un logiciel de paie permet de synchroniser les données afin d’éviter les ressaisies manuelles et ainsi fiabiliser les documents.

Forte incidence des changements réglementaires

Les métiers de la santé sont particulièrement touchés par les évolutions légales. Les pharmaciens sont notamment vigilants pour rester en conformité, y compris dans la gestion de paie de leurs salariés.

Un outil fiable permet de sécuriser ces obligations réglementaires et de limiter le risque de sanctions en cas d’erreurs de paie de l’employeur ou de contrôle.

Maîtrise des coûts et des frais de fonctionnement

Entre les pharmaciens et les différents préparateurs de commandes, la masse salariale représente une part importante du budget de dépenses d’une pharmacie de ville. 

Un bon logiciel de paie permet de gagner en visibilité pour contrôler et suivre de près ses coûts.

Guide de la gestion de la paie

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Quels sont les meilleurs logiciels de paie pharmacie ?

Sur le marché, il existe de nombreuses solutions adaptées pour gérer la paie en pharmacie de ville avec des niveaux d’automatisation et des fonctionnalités différentes.

Voici notre top 3 des meilleurs logiciels de paie pour pharmacies d'officine.

Caractéristiques Payfit Macompta Silae
Type de solution SIRH complet (Paie et RH) Logiciel centralisé paie, comptabilité et facturation Outil de paie expert axé sur la conformité légale
Gestion des plannings Oui (intégration directe avec des outils comme Skello ou Combo) Non Limitée (module de gestion du temps de travail intégré)
Convention collective pharmacie Paramétrée et mise à jour régulièrement Prise en charge standard Intégrée nativement (parmi près de 900 conventions)
Points forts pour l’officine Espace salarié autonome, gestion simplifiée des astreintes, heures de nuit/supplémentaires, suivi des coûts RH en temps réel. Solution SaaS simple qui évite la double saisie et centralise l’administratif. Paramétrage très avancé et veille légale continue pour une conformité infaillible.
Tarif de départ Dès 26 € / mois / collaborateur (sans surfacturation) Dès 25 € / mois pour 1 bulletin Uniquement sur devis

1 - Payfit, le logiciel de paie pharmacie incontournable pour aussi gérer les plannings et les absences 

Payfit propose une solution SIRH complète avec une interface simple à manipuler, y compris pour les utilisateurs non experts de la paie. Elle permet de centraliser les données de paie et d’automatiser la production des bulletins de salaire conformes et l’envoi de la Déclaration Sociale Nominative (dont la DSN mensuelle pharmacie), ce qui limite les erreurs et permet de gagner du temps.

Les salariés de l’officine peuvent poser leurs absences directement, sans intermédiaire. Les arrêts maladie sont automatiquement déclarés, et regroupés au même endroit, sans paperasse inutile.

Côté organisation, l’intégration naturelle de Payfit avec des outils de planification (comme Skello ou Combo) peut connecter directement le planning des collaborateurs depuis la plateforme. 

Le logiciel calcule automatiquement les congés et RTT, mais il gère aussi les heures de nuit, supplémentaires ou complémentaires, un point clé pour les pharmacies garantissant d’être en conformité en cas d’astreintes. La convention collective de la pharmacie est d’ailleurs paramétrée et mise à jour régulièrement en fonction des évolutions réglementaires.

En tant que gestionnaire, vous pouvez garder le contrôle sur vos coûts et frais de fonctionnement en toute autonomie. Payfit permet de suivre les dépenses liées à la masse salariale en temps réel et d’effectuer des simulations d’embauche ou de départ. 

💡 Bon à savoir : le tarif de Payfit est transparent et sans surfacturation. Le pack Starter démarre à 26 euros par mois et par collaborateur.

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2 - Macompta, pour simplifier l’administratif

Comme Payfit, Macompta est une suite logicielle SaaS en ligne qui vise à optimiser l’efficacité du traitement de la paie. Cette solution, plus moderne que la gestion sous tableur Excel, réduit le risque d’erreurs liées à la double saisie manuelle.

Le logiciel MaCompta est capable de calculer les salaires et de créer les bulletins de paie. Il prend également en charge la gestion des congés ainsi que la génération des déclarations aux organismes sociaux sans intervention manuelle.

Cependant, l’outil est avant tout centralisé sur la comptabilité, la facturation et la paie. Il ne permet pas de connecter le planning de l’équipe.

💡 Bon à savoir : l’offre de prix pour la paie démarre à 25 euros par mois pour 1 bulletin. 

3 - Silae, pour suivre à la complexité réglementaire

Silae est l’outil de paie qui possède un paramétrage avancé. Tourné avant tout sur la mise en conformité des bulletins de paie (avec une veille légale continue), le logiciel intègre près de 900 conventions collectives, dont celle des pharmacies de ville.

La solution s’adresse aux entreprises de toute taille pour automatiser et rationaliser leur processus de paie. Silae propose un module de gestion du temps de travail (suivi des heures, absences et congés), mais ses fonctionnalités de planification du personnel restent limitées par rapport à des outils dédiés comme Skello ou Combo.

Son prix n’est disponible que sur devis.

Pourquoi utiliser un logiciel de paie pour sa pharmacie ?

Gérer la paie de votre pharmacie, c'est bien plus qu'éditer des bulletins chaque mois. Entre les horaires atypiques, les gardes, les remplacements et les évolutions réglementaires fréquentes, la charge administrative peut vite devenir lourde. Un logiciel de paie adapté au secteur pharmaceutique vous permet de simplifier ce processus tout en sécurisant vos obligations.

Automatiser les tâches répétitives et gagner du temps

La gestion de paie en pharmacie implique de nombreuses tâches chronophages qui se répètent chaque mois : saisie des heures, calcul des cotisations, génération des bulletins de paie, envoi de la DSN... Autant d'opérations qui mobilisent un temps précieux que vous pourriez consacrer à l'accueil de vos patients.

Un logiciel de paie vous permet de générer automatiquement les fiches de paie, de calculer en temps réel les heures de nuit, les heures supplémentaires et les primes de garde, et de synchroniser les plannings avec la paie pour éviter les doubles saisies.

💡 Bon à savoir : certains logiciels SIRH s'intègrent directement avec des outils de planning (Skello, Combo), ce qui permet de récupérer automatiquement les horaires travaillés.

Réduire le risque d'erreurs de paie

Les erreurs de paie de l'employeur peuvent coûter cher, tant sur le plan financier qu'en termes de climat social. Une erreur sur le calcul d'une prime, un oubli d'heures supplémentaires ou une mauvaise application de la convention collective peuvent générer des tensions avec vos collaborateurs.

Un logiciel fiable applique automatiquement les bons taux de cotisations sociales et les règles de la convention collective IDCC 1996 (pharmacie d'officine). Vous êtes également alerté en cas d'anomalie, ce qui vous évite des régularisations complexes et préserve la confiance de vos salariés.

Garantir la conformité réglementaire

Le secteur de la pharmacie d'officine est particulièrement encadré sur le plan social. La convention collective IDCC 1996 impose des règles spécifiques concernant les primes, l'ancienneté, les congés ou encore les indemnités de licenciement. À cela s'ajoutent les obligations légales liées à la DSN, au prélèvement à la source et aux déclarations sociales.

Un logiciel de paie conforme vous garantit l'application correcte de la convention collective de la pharmacie d'officine, la génération automatique de la DSN mensuelle, et l'intégration des évolutions législatives (revalorisation du SMIC, nouveaux taux de cotisations, réformes sociales).

⚠️ Attention : en cas de contrôle URSSAF ou d'inspection du travail, un logiciel conforme et à jour constitue un gage de sérieux et limite fortement les risques de redressement.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Combien coûte un logiciel de paie pour pharmacie ?

Le prix d'un logiciel de paie pour pharmacie varie selon les éditeurs et les fonctionnalités :

  • Payfit : à partir de 26 € /mois par collaborateur (tarif transparent, sans frais cachés) ;

  • Macompta : à partir de 19 € /mois + 6 € /bulletin (soit environ 25 € /mois pour 1 bulletin) ;

  • Silae : tarification sur devis uniquement.

Le prix dépend également du nombre de salariés, des modules choisis (gestion des temps, plannings, notes de frais) et du niveau d'accompagnement souhaité. Privilégiez les logiciels de paie avec une tarification transparente pour maîtriser votre budget.

Quel est le meilleur logiciel de paie pour une petite pharmacie ?

Pour une petite pharmacie (1 à 5 salariés), privilégiez un logiciel simple, intuitif et accessible sans formation préalable. Payfit est particulièrement adapté aux TPE du secteur pharmaceutique car il permet de :

  • gérer la paie en moins d'une heure par mois ;

  • automatiser la DSN mensuelle et les déclarations sociales ;

  • bénéficier d'un support client réactif (200 experts paie disponibles par chat, email ou téléphone) ;

  • intégrer directement vos outils de planning (Skello, Combo) pour éviter les doubles saisies.

L'essentiel est de choisir un outil qui corresponde à votre organisation et qui ne nécessite pas de compétences techniques avancées.

Est-il possible d’externaliser la gestion de paie d’une pharmacie d’officine ?

Oui, tout à fait, un gérant de pharmacie peut opter pour l’externalisation de la paie de son établissement s’il souhaite déléguer le processus, en partie ou dans son intégralité. Toutefois, la méthode présente certains inconvénients (comme le risque de dépendance au prestataire ou la perte de contrôle sur ses données et ses process).

Un logiciel de paie peut-il gérer les gardes et astreintes en pharmacie ?

Oui, un bon logiciel de paie pour pharmacie doit être capable de gérer les spécificités du secteur, notamment :

  • les gardes et astreintes (heures de nuit, dimanches, jours fériés) ;

  • les majorations de nuit (généralement entre 10 % et 50 % selon la convention collective IDCC 1996) ;

  • les heures supplémentaires et complémentaires ;

  • les primes de garde obligatoires prévues par la convention collective.

Payfit, par exemple, calcule automatiquement ces éléments variables de paie et les intègre directement sur les bulletins de salaire, sans intervention manuelle.

Faut-il avoir des compétences en paie pour utiliser un logiciel de paie en pharmacie ?

Non, vous n'avez pas besoin d'être expert en paie pour utiliser un logiciel moderne comme Payfit. L'interface est conçue pour être intuitive et accessible aux non-spécialistes.

Concrètement, vous devez simplement :

  • renseigner les informations de base de vos salariés (nom, prénom, salaire brut, etc.) ;

  • valider les variables du mois (heures supplémentaires, absences, primes) ;

  • cliquer sur "Clôturer la paie" : le logiciel génère automatiquement les bulletins conformes et envoie la DSN.

Si vous avez des questions ou un doute, un support client est généralement disponible par chat, email ou téléphone pour vous guider à chaque étape.

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