À retenir : Une micro-entreprise est dans l’ obligation de tenir une comptabilité , mais celle-ci est simplifiée, sans bilan ni comptes annuels.

Ses obligations comptables reposent sur 4 piliers : déclarations à l’URSSAF, facturation, livre des recettes, conservation des justificatifs.

L’ouverture d’un compte bancaire dédié devient obligatoire si le montant du chiffre d’affaires dépasse 10 000 € , pendant deux ans qui se suivent.

Faire appel à un comptable est facultatif , mais utile lorsque l’activité est complexe à gérer.

Un logiciel comptable constitue un excellent compromis prix / efficacité pour automatiser la gestion.

La micro-entreprise, qui remplace l’auto-entreprise depuis 2016, est un régime simplifié pensé pour entreprendre rapidement. Comme toute activité professionnelle en France, elle impose une gestion comptable obligatoire. La loi prévoit toutefois un cadre allégé : pas de bilan, ni de compte de résultat, seulement quelques règles essentielles à respecter.

Quelles sont ces obligations ? Comment éviter les erreurs les plus fréquentes et gérer votre comptabilité sans stress ni sanctions ? Suivez ce guide Payfit.

Quelles sont les obligations comptables d’une micro-entreprise ?

Le micro-entrepreneur, également appelé auto-entrepreneur, bénéficie du régime micro-social, prévu par l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité sociale. En effet, ce statut est conçu pour simplifier ses obligations fiscales et administratives à chaque étape de la création de l’entreprise .

Déclarer son chiffre d’affaires

Le micro-entrepreneur est tenu de déclarer son chiffre d’affaires à une fréquence qu’il choisit lors de la création de son entreprise : mensuelle ou trimestrielle. Cela se fait sur le compte de l’entrepreneur sur l’espace numérique de l’URSSAF.

⚠️ Attention : cette déclaration est obligatoire, même si aucune vente ou encaissement n’a été réalisée.

En cas d’oubli ou de retard dans la transmission de la déclaration dans les délais impartis, une pénalité forfaitaire est appliquée pour chaque déclaration non effectuée, à hauteur de 58,90 €. Cette sanction s’applique même si aucun chiffre d’affaires n’a été généré pendant la période concernée.

👉 À noter : la date limite figure sur votre espace en ligne de l’URSSAF.

Tenir des registres comptables obligatoires

Le micro-entrepreneur a l’obligation de tenir un registre de ses recettes encaissées. Ce document, appelé livre des recettes, doit être mis à jour régulièrement et suivre un ordre chronologique. Il permet de tracer l’ensemble des encaissements liés à l’activité.

En plus du livre de recette, les entreprises commerciales et les activités d’hébergement doivent aussi tenir un registre des achats respectant un ordre chronologique et récapitulant le détail annuel des dépenses.

Ouvrir un compte bancaire dédié

Dans un premier temps, un compte personnel peut suffire, tant qu’il permet de distinguer les opérations professionnelles des dépenses privées.

Cependant, la législation prévoit une évolution en cas de croissance de l’activité : si le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 000 euros pendant deux années consécutives, le micro-entrepreneur doit ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à son activité. Cette mesure vise à assurer une meilleure lisibilité des transactions professionnelles, notamment en cas de contrôle ou de suivi de gestion.

💡 Bon à savoir : ce compte n’a pas besoin d’être un compte “pro”, un simple compte classique suffit si les opérations restent clairement séparées.

Respecter les règles de facturation

Tout professionnel est tenu de remettre une facture à ses clients professionnels, que ce soit pour une vente de biens ou une prestation de services. Chaque facture doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires :

date d’émission ;

numéro de facture (unique et séquentiel) ;

identité du vendeur : nom, adresse, SIREN/SIRET, code APE, TVA intracommunautaire ;

identité du client : nom + adresse, et TVA intracommunautaire, si c’est un professionnel ;

description des produits ou des prestations réalisées : nature, quantité, prix unitaire ;

prix HT, taux de TVA, montant de TVA, total TTC ;

conditions de règlement : date d’échéance, pénalités de retard, indemnité forfaitaire de 40 € ;

mentions spécifiques si applicable : “TVA non applicable – art. 293 B du CGI” (auto-entrepreneur) ;

réductions ou acomptes ;

numéro de bon de commande, si demandé par le client.

⚠️ Attention : les factures doivent être conservées pendant une période de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été établies.

En cas de manquement, le professionnel s’expose à des sanctions. Une amende administrative peut être prononcée, pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 150 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans suivant le premier manquement.

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Faut-il faire appel à un comptable pour une micro-entreprise ?

Faire appel à un comptable n’est pas obligatoire en micro-entreprise, car les obligations comptables restent limitées. Toutefois, il est fortement recommandé de sécuriser ses comptes dans certains cas :

le chiffre d’affaires augmente fortement et que les erreurs deviennent plus coûteuses ;

changement de régime fiscal (passage au régime réel) ;

les dépenses professionnelles sont importantes et que l’entrepreneur souhaite optimiser leur traitement ;

la micro-entreprise doit gérer la TVA (franchissement des seuils de TVA) ;

face à un contrôle administratif ou fiscal pour sécuriser les réponses ;

si le micro-entrepreneur souhaite externaliser la comptabilité pour gagner du temps ou se concentrer sur son activité.

💡 Bon à savoir : le prix d’un comptable pour une micro-entreprise dépend du volume de documents, du suivi demandé et des missions déléguées. En moyenne, le montant facturé commence autour de 50 à 100 € par mois selon les entreprises.

Malgré tous les avantages d’un comptable, les micro-entrepreneurs gèrent souvent seuls leur comptabilité. Cependant, cette gestion manuelle entraîne des erreurs, crée des tâches chronophages et ajoute de la complexité au quotidien. Une comptabilité mal tenue implique des risques sérieux :

pénalités pour défaut de déclaration ;

régularisations ;

redressements en cas de contrôle ;

voire perte du statut de micro-entreprise ;

des erreurs récurrentes ou un défaut de traçabilité peuvent également nuire à la crédibilité du micro-entrepreneur auprès des partenaires ou des clients.

Il existe heureusement un compromis pour bénéficier des atouts des deux solutions : utiliser un logiciel de comptabilité.

Pourquoi utiliser un logiciel de gestion comptable ?

Un logiciel de comptabilité permet au micro-entrepreneur de gérer ses obligations plus simplement, sans erreur et sans perte de temps. Parmi ses principaux avantages :

automatisation des factures : numérotation conforme, mentions obligatoires, archives centralisées ;

livre des recettes généré automatiquement , sans saisie manuelle ;

suivi du chiffre d’affaires en temps réel avec des alertes en cas de dépassement des seuils ;

calcul et gestion de la TVA lorsque les seuils sont franchis ;

déclarations facilitées ou automatisées grâce à des données toujours à jour ;

moins de risques d’erreurs en cas de contrôle fiscal ou Urssaf ;

gain de temps sur la gestion administrative quotidienne ;

coût réduit, un bon compromis entre gestion manuelle et expert-comptable.