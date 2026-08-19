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Gestion & Tendances RH

Nos RH vous partagent leurs conseils & méthodologies sur des thématiques au cœur des préoccupations actuelles.

Cadrer le travail à distance

La mise en place du télétravail nécessite une réflexion stratégique et opérationnelle. Nous vous partageons nos conseils pour cadrer le travail à distance et gagner en flexibilité.

Flexibilité du travail : comment s'y prendre ?Formation au travail à distance : comment s'y prendre ?Les ressources confinement et télétravail incontournables
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Former les managers

Organiser des entretiens, soutenir l'évolution de carrière, manager à distance... autant de sujets sur lesquels les managers nécessitent un accompagnement. L'équipe RH de PayFit vous livre ses bonnes pratiques.

Bien-être financier des salariés : état des lieux et outils Management de la performance : évaluer pour évoluerFormation des managers avec ou sans budget : les étapes
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S'affirmer en tant que RH

Quels outils digitaux pour la gestion des RH ? Comment gagner en légitimité ? Nos contenus vous accompagnent dans votre quotidien !

DAF ou DRH à temps partagé : un talent phare pour les PME ?Outils digitaux pour la gestion des RH : guide 2026Bureaux partagés : comment réduire les coûts de vos bureaux ?
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Inspiration RH

Vos collaborateurs veulent du changement, vous souhaitez lancer de nouvelles pratiques RH : imaginons le monde d'aujourd'hui pour agir sur celui de demain.

Sport au travail : quel est l'impact sur la productivité ?Comment valoriser l'ensemble de ses collaborateurs ?PayFit vu par PayFit : enchanter le quotidien des collaborateurs
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Nos enquêtes RH

Le monde des RH est en perpétuelle évolution. A travers nos enquêtes (digitalisation RH, baromètres, Next 40...) retrouvez les derniers changements et leur impact.

Enquête - Où en est la digitalisation RH en Europe ?Digitalisation TPE-PME : étude et tendancesBaromètre RH 2022 : "Les RH au quotidien"
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