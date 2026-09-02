PayFit grandit avec des partenaires de confiance

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Unifiez vos process RH grâce à nos intégrations

Vous souhaitez gagner du temps dans votre gestion quotidienne ? PayFit est déjà intégré avec vos solutions préférées pour faciliter le partage des informations en temps réel.

PayFit s'intégre à vos solutions pour faciliter la gestion de votre entreprise

Nous avons développé des intégrations avec des solutions de : banque et paiement, planning et SIRH, gestion de la performance, santé & prévoyance et avantages salariaux.

Rapide

Rapide

Gagnez du temps dans vos opérations quotidiennes en réduisant les saisies manuelles.

Fiable

Fiable

Limitez le risque d'erreurs avec la synchronisation des informations.

Centralisé

Centralisé

Récupérez automatiquement tous les éléments nécessaires à la préparation de la paie depuis votre solution PayFit.

Nos partenaires de confiance

Alan, SideCare & Benefiz
Santé et prévoyance

Facilitez l’édition mensuelle de vos bulletins de salaires avec la transmission automatique des cotisations de vos collaborateurs.

Skello, Combo
Planning

Gagnez du temps tous les mois dans l'édition de vos bulletins de paie avec l'intégration de vos solutions de planning et de gestion du temps.

Swile
Avantages salariaux

Transférez automatiquement les montants des titres-restaurants dans votre solution PayFit pour gagner du temps dans la préparation de votre paie.

Leapsome, Elevo, Javelo
Gestion de la performance

Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?

Pennylane
Comptabilité

Synchronisez automatiquement les écritures du journal de paie avec les écritures comptables.

Fleet
Gestion du parc informatique

Gérez sereinement l’arrivée de nouveaux collaborateurs et facilitez la gestion de votre parc informatique dans son ensemble.

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Voir nos intégrations en détail

Alan

Facilitez l'édition mensuelle de vos bulletins de salaires avec la transmission automatique des cotisations de vos collaborateurs d'Alan à PayFit

En savoir plus
Atimeüs

Pilotez votre ESN efficacement

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Boond

Synchronisez vos absences entre Boond et PayFit

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Benefiz

Connectez votre paie à vos avantages sociaux. Onboarding, gestion et offboarding en pilote automatique pour vous et vos équipes.

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Combo

Importez vos éléments variables de paie en quelques clics de votre solution de planning Combo à PayFit.

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Edenred

Simplifiez et automatisez votre commande de titre restaurants Edenred

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EGYM Wellpass

Simplifiez la gestion des accès Wellpass directement via PayFit.

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Elevo

Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration Elevo

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Fleet

La solution de gestion tout-en-un de votre parc informatique, automatisée avec PayFit

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GererMesAffaires.com

Automatisez l'envoi des bulletins de paie de vos collaborateurs vers leur coffre fort privé.

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Hunteed

Créez automatiquement les profils employés de vos nouvelles recrues.

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Javelo

Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration Javelo

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Kercia

Simplifiez l’organisation de vos élections CSE avec KERCIA, la solution de vote électronique sécurisée, clé en main et accessible à tous.

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Leapsome

Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration Leapsome

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Lucca

Synchronisez vos absences entre Lucca et Payfit

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May

Optimisez la gestion et la distribution de vos avantages sociaux

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Memo Bank

Payez vos collaborateurs en quelques clics depuis PayFit

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Odoo (by Sodexis)

Automatisez la transmission de vos données comptables vers Odoo grâce au connecteur Sodexis

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Pennylane

Synchronisez automatiquement les écritures du journal de paie avec les écritures comptables.

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Pleo

Synchronisez et sécurisez vos accès Pleo automatiquement.

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Qonto

Payez vos employés en quelques clics depuis PayFit avec l’intégration Qonto !

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rzilient

La solution de gestion tout-en-un de votre parc informatique, automatisée avec PayFit

En savoir plus
Semana

Synchronisez vos données collaborateurs depuis PayFit sur Semana et évitez la double saisie entre les deux logiciels

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SideCare

Automatisez la gestion de vos contrats de mutuelle & de prévoyance en synchronisant vos comptes PayFit & SideCare

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Skello

Importez vos éléments variables de paie en quelques clics de votre solution de planning Skello à PayFit.

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Swile

Transférez les montants des titres-restaurants de Swile à PayFit pour gagner du temps dans la préparation de votre paie

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Découvrez l’API PayFit

Vous voulez créer de nouvelles intégrations avec vos outils du quotidien ? Désormais, vos outils se
synchronisent automatiquement et en temps réel : dites adieu aux erreurs et doubles saisies !

Découvrez la documentation API PayFit
Comment nos clients utilisent-ils nos intégrations ?
Armand Gilly
CEO @Ealico | 14 employés | Secteur ingénieurie
Avant on envoyait des papiers, on recevait des papiers, on devait renvoyer des papiers. Avec l'intégration, il n'y a plus rien à faire.
Blaise Chavanne
COO @Bob! | Dépannage 14 employés | Secteur de soutien aux entreprises
L'intégration de Qonto à PayFit pour le paiement des salaires est encore un gain de temps et une tranquilité de l'esprit. Preuve que PayFit continue de s'inscrire dans la durée comme l'outil incontournable de la paie.
Sedrik Allani
CEO Fondateur @Neko Ramen | 76 employés | Secteur Restauration
C'est très pratique et fluide de pouvoir visualiser les données avant et après l'import, surtout pour les heures supplémentaires.
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