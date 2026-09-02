PayFit grandit avec des partenaires de confiance

Blaise Chavanne COO @Bob! | Dépannage 14 employés | Secteur de soutien aux entreprises

L'intégration de Qonto à PayFit pour le paiement des salaires est encore un gain de temps et une tranquilité de l'esprit. Preuve que PayFit continue de s'inscrire dans la durée comme l'outil incontournable de la paie.