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Gérer ses salariés

Organisation du travail, gestion des congés, suivi des performances, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion de vos salariés.

Arrêt maladie et accident du travail

Nos fiches pratiques vous accompagnent dans les formalités à réaliser en cas d'arrêts maladie ou d'accidents du travail de vos salariés.

Arrêt maladie : comment ça fonctionne ? Accident du travail : règles, déclarations et indemnisationAttestation de salaire : obligations et délais
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Congés et RTT

RTT, congés payés, congé sans solde, absence injustifiée, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion des congés et RTT de vos salariés.

Congés : connaitre toutes les règlesAbsence injustifiée du salarié : procédure et sanctionsCalcul des congés payés : méthode simple et conforme
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SIRH

Vous souhaitez gagner du temps sur votre paie ? Découvrez la digitalisation de la paie grâce au développement des SIRH et choisissez la solution la plus adaptée.

SIRH : comprendre cet outilLogiciel SIRH : définition et fonctionnalitésLogiciel de gestion du personnel : pourquoi l’adopter ?
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Organisation du travail

Horaires de travail, planning, télétravail, etc. Nos fiches vous aident à maîtriser l'organisation du travail de vos salariés.

Temps de travail : tout savoirPlanning de travail : règles et bonnes pratiquesAmplitude horaire de travail : règles et sanctions
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Évolution de carrière

Réunion hebdomadaire, entretien annuel, formations professionnelles : nos contenus vous aident à maîtriser ces problématiques essentielles à l'évolution de carrière de vos salariés.

Entretien annuel : préparation et déroulementCompte-rendu entretien professionnel : règles et conseilsRéforme de la formation professionnelle : explications
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Modification du contrat de travail

Conditions de modification, rédaction d'un avenant, respect des délais, etc. PayFit vous accompagne dans la modification d'un contrat de travail.

Modification du contrat de travail : explicationsAvenant au contrat de travail pour augmentation de salaireRenouvellement de CDD : modalités, durée et délai
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Sanctions disciplinaires

Avertissement, blâme ou mise à pied : on fait le point sur les sanctions disciplinaires et les modalités de leurs mises en oeuvre.

Sanction disciplinaire : quelle est la procédure à suivre ?Procédure disciplinaire : les règles à savoirMise à pied : motifs, procédure et sanctions
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Fin du contrat de travail

Vous souhaitez mettre fin au contrat de travail de votre salarié ? Type de rupture, indemnités, documents à remettre : PayFit vous éclaire sur vos démarches.

Fin de contrat de travail : formalités et indemnitésDocuments de fin de contrat : obligations et délaisRemise des documents de fin de contrat : les règles à retenir
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Mutuelle obligatoire d'entreprise

Médecine du travail

Visites médicales obligatoires, inaptitude du salarié, etc. Nos fiches vous aident à savoir comment gérer vos rapports avec la médecine du travail.

Médecine du travail : les obligations de l’employeurVisite médicale périodique : ce qu’il faut retenir !Médecine du travail : rôle, visites et obligations
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