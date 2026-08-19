Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Gérer ses salariés
Organisation du travail, gestion des congés, suivi des performances, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion de vos salariés.
Arrêt maladie et accident du travail
Nos fiches pratiques vous accompagnent dans les formalités à réaliser en cas d'arrêts maladie ou d'accidents du travail de vos salariés.
Congés et RTT
RTT, congés payés, congé sans solde, absence injustifiée, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion des congés et RTT de vos salariés.
SIRH
Vous souhaitez gagner du temps sur votre paie ? Découvrez la digitalisation de la paie grâce au développement des SIRH et choisissez la solution la plus adaptée.
Organisation du travail
Horaires de travail, planning, télétravail, etc. Nos fiches vous aident à maîtriser l'organisation du travail de vos salariés.
Évolution de carrière
Réunion hebdomadaire, entretien annuel, formations professionnelles : nos contenus vous aident à maîtriser ces problématiques essentielles à l'évolution de carrière de vos salariés.
Modification du contrat de travail
Conditions de modification, rédaction d'un avenant, respect des délais, etc. PayFit vous accompagne dans la modification d'un contrat de travail.
Sanctions disciplinaires
Avertissement, blâme ou mise à pied : on fait le point sur les sanctions disciplinaires et les modalités de leurs mises en oeuvre.
Fin du contrat de travail
Vous souhaitez mettre fin au contrat de travail de votre salarié ? Type de rupture, indemnités, documents à remettre : PayFit vous éclaire sur vos démarches.
Médecine du travail
Visites médicales obligatoires, inaptitude du salarié, etc. Nos fiches vous aident à savoir comment gérer vos rapports avec la médecine du travail.