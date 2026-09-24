À retenir L’employeur doit obligatoirement prendre en compte les préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de sécurité.

Leur non-respect peut engager la responsabilité civile, voire pénale de l'employeur , notamment en cas de dommage au salarié.

En cas de risque pour la santé , l’employeur doit justifier par écrit tout refus et rechercher des solutions d’aménagement .

Le salarié peut contester la situation (prud’hommes, prise d’acte de rupture, harcèlement moral).

Dans le but de préserver la santé et la sécurité des salariés, la médecine du travail peut, à l’issue d’une visite médicale, formuler des préconisations ou des restrictions visant à adapter le poste de travail. Ces recommandations ont pour objectif de permettre au salarié d’exercer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé.

L’employeur est tenu de prendre en compte ces préconisations et d’adapter, autant que possible, le poste ou l’organisation du travail en conséquence.

Si l'employeur ne tient pas compte des préconisations du médecin du travail, sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son obligation de sécurité. Il s'expose alors à de lourdes conséquences judiciaires et financières, pouvant aller jusqu'à la reconnaissance d'une faute inexcusable.

Que sont les préconisations du médecin du travail ?

Lorsqu’il constate un risque pour la santé ou la sécurité d’un salarié à l’occasion d’une visite médicale, notamment lors d’une visite de reprise après un accident du travail, le médecin du travail peut préconiser des mesures de protection.

Ces mesures qui tiennent compte de l’âge, de la santé physique ou mentale du salarié visent à adapter son poste de travail et ses tâches afin de préserver son état de santé. Elle peuvent prendre la forme de diverses préconisations :

l'aménagement ou la transformation du poste de travail ;

l'aménagement du temps de travail ;

la restriction d’accomplissement de certaines tâches par le salarié.

📌 Exemple : après une opération du genou, le médecin du travail peut recommander un passage temporaire en télétravail pour éviter les déplacements.

Un employeur peut-il s’opposer aux préconisations du médecin du travail ?

L’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations formulées par le médecin du travail dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié. Ces recommandations ont vocation à garantir la compatibilité entre le poste de travail et la santé du salarié.

En cas de désaccord, l’employeur ne peut pas simplement ignorer ces préconisations : il doit motiver par écrit sa décision de refus et en informer à la fois le salarié et le médecin du travail. Cette obligation de justification vise à assurer la transparence et le suivi du dialogue entre les parties.

Un échange peut alors s’engager entre l’employeur et le médecin du travail afin de rechercher une solution d’aménagement compatible à la fois avec l’état de santé du salarié et les contraintes de l’entreprise. Lorsque aucun aménagement n’est possible et que le maintien du salarié dans son poste est incompatible avec son état de santé, le médecin du travail peut rendre un avis d’inaptitude.

⚠️ Attention : en cas de désaccord persistant, un recours peut être exercé devant le Conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis médical contesté.

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Que risque l’employeur en cas de non-respect des préconisations du médecin du travail ?

La loi impose à tout employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de garantir la protection de la santé physique et mentale des salariés. Le non-respect des préconisations émises par le médecin du travail peut ainsi engager sa responsabilité à plusieurs niveaux.

⚠️ Attention : depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026 (n°25-11.901), le salarié n'a plus à démontrer l'existence d'un préjudice distinct pour obtenir réparation. Le seul constat que vous n'avez pas respecté une préconisation écrite du médecin du travail portant sur l'aménagement, l'adaptation ou la transformation du poste suffit désormais à ouvrir droit à indemnisation. Votre seule marge de manœuvre reste de formaliser par écrit, auprès du salarié et du médecin du travail, les motifs précis d'un refus lorsque l'aménagement demandé est impossible à mettre en œuvre.

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur

Lorsqu’un salarié estime que son état de santé est gravement compromis en raison du non-respect des préconisations du médecin du travail, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Si les manquements sont avérés, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié au versement des indemnités correspondantes, notamment les indemnités de licenciement et des dommages et intérêts.

Reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur

Si le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en lien avec le non-respect des préconisations médicales, la responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable.

Cette qualification ouvre droit pour le salarié à :

une indemnisation complémentaire de ses préjudices ;

une majoration de la rente ou du capital versé au titre de la sécurité sociale ;

la réparation intégrale des préjudices non couverts par le régime de base.

💡 Bon à savoir : la reconnaissance d’une inaptitude consécutive à cet accident ou à cette maladie ne permet pas nécessairement à l’employeur de se prévaloir d’un licenciement pour inaptitude sans tenir compte de ses propres manquements initiaux.

Risque de qualification en harcèlement moral

La jurisprudence admet que le fait d’imposer à un salarié des tâches incompatibles avec son état de santé, en violation des préconisations du médecin du travail, peut caractériser un harcèlement moral.

Ce harcèlement moral est susceptible d’entraîner :

des dommages et intérêts au profit du salarié ;

des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende ;

des conséquences disciplinaires et sociales pour l’employeur ou ses représentants.