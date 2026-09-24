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Quelles sont les conséquences du non-respect des préconisations du médecin du travail par l'employeur ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 5 mins

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Sommaire

À retenir

  • L’employeur doit obligatoirement prendre en compte les préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de sécurité.

  • Leur non-respect peut engager la responsabilité civile, voire pénale de l'employeur , notamment en cas de dommage au salarié.

  • En cas de risque pour la santé, l’employeur doit justifier par écrit tout refus et rechercher des solutions d’aménagement.

  • Le salarié peut contester la situation (prud’hommes, prise d’acte de rupture, harcèlement moral).

Dans le but de préserver la santé et la sécurité des salariés, la médecine du travail peut, à l’issue d’une visite médicale, formuler des préconisations ou des restrictions visant à adapter le poste de travail. Ces recommandations ont pour objectif de permettre au salarié d’exercer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé.

L’employeur est tenu de prendre en compte ces préconisations et d’adapter, autant que possible, le poste ou l’organisation du travail en conséquence

Si l'employeur ne tient pas compte des préconisations du médecin du travail, sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son obligation de sécurité. Il s'expose alors à de lourdes conséquences judiciaires et financières, pouvant aller jusqu'à la reconnaissance d'une faute inexcusable.

Que sont les préconisations du médecin du travail ?

Lorsqu’il constate un risque pour la santé ou la sécurité d’un salarié à l’occasion d’une visite médicale, notamment lors d’une visite de reprise après un accident du travail, le médecin du travail peut préconiser des mesures de protection.

Ces mesures qui tiennent compte de l’âge, de la santé physique ou mentale du salarié visent à adapter son poste de travail et ses tâches afin de préserver son état de santé. Elle peuvent prendre la forme de diverses préconisations

  • l'aménagement ou la transformation du poste de travail ; 

  • l'aménagement du temps de travail

  • la restriction d’accomplissement de certaines tâches par le salarié.

📌 Exemple : après une opération du genou, le médecin du travail peut recommander un passage temporaire en télétravail pour éviter les déplacements.

Un employeur peut-il s’opposer aux préconisations du médecin du travail ? 

L’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations formulées par le médecin du travail dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié. Ces recommandations ont vocation à garantir la compatibilité entre le poste de travail et la santé du salarié.

En cas de désaccord, l’employeur ne peut pas simplement ignorer ces préconisations : il doit motiver par écrit sa décision de refus et en informer à la fois le salarié et le médecin du travail. Cette obligation de justification vise à assurer la transparence et le suivi du dialogue entre les parties.

Un échange peut alors s’engager entre l’employeur et le médecin du travail afin de rechercher une solution d’aménagement compatible à la fois avec l’état de santé du salarié et les contraintes de l’entreprise. Lorsque aucun aménagement n’est possible et que le maintien du salarié dans son poste est incompatible avec son état de santé, le médecin du travail peut rendre un avis d’inaptitude.

⚠️ Attention : en cas de désaccord persistant, un recours peut être exercé devant le Conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis médical contesté.

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Que risque l’employeur en cas de non-respect des préconisations du médecin du travail ?

La loi impose à tout employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de garantir la protection de la santé physique et mentale des salariés. Le non-respect des préconisations émises par le médecin du travail peut ainsi engager sa responsabilité à plusieurs niveaux.

⚠️ Attention : depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026 (n°25-11.901), le salarié n'a plus à démontrer l'existence d'un préjudice distinct pour obtenir réparation. Le seul constat que vous n'avez pas respecté une préconisation écrite du médecin du travail portant sur l'aménagement, l'adaptation ou la transformation du poste suffit désormais à ouvrir droit à indemnisation. Votre seule marge de manœuvre reste de formaliser par écrit, auprès du salarié et du médecin du travail, les motifs précis d'un refus lorsque l'aménagement demandé est impossible à mettre en œuvre.

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur 

Lorsqu’un salarié estime que son état de santé est gravement compromis en raison du non-respect des préconisations du médecin du travail, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Si les manquements sont avérés, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié au versement des indemnités correspondantes, notamment les indemnités de licenciement et des dommages et intérêts.

Reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur 

Si le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en lien avec le non-respect des préconisations médicales, la responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable.

Cette qualification ouvre droit pour le salarié à :

  • une indemnisation complémentaire de ses préjudices ;

  • une majoration de la rente ou du capital versé au titre de la sécurité sociale ;

  • la réparation intégrale des préjudices non couverts par le régime de base.

💡 Bon à savoir : la reconnaissance d’une inaptitude consécutive à cet accident ou à cette maladie ne permet pas nécessairement à l’employeur de se prévaloir d’un licenciement pour inaptitude sans tenir compte de ses propres manquements initiaux.

Risque de qualification en harcèlement moral

La jurisprudence admet que le fait d’imposer à un salarié des tâches incompatibles avec son état de santé, en violation des préconisations du médecin du travail, peut caractériser un harcèlement moral.

Ce harcèlement moral est susceptible d’entraîner :

  • des dommages et intérêts au profit du salarié ;

  • des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende ;

  • des conséquences disciplinaires et sociales pour l’employeur ou ses représentants.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Que faire concrètement si, en tant qu'employeur, vous êtes dans l'impossibilité d'appliquer les préconisations ?

Vous ne pouvez en aucun cas ignorer les recommandations du médecin du travail. Si vous estimez qu'il est techniquement ou financièrement impossible de mettre en œuvre les aménagements demandés, vous avez l'obligation légale de justifier ce refus par écrit auprès du salarié et du médecin du travail. 

En l'absence de justification valable ou si vous ignorez ces préconisations, vous vous exposez à plusieurs recours de la part du salarié : il peut alerter le Comité Social et Économique (CSE), saisir l'inspection du travail ou le Conseil de prud’hommes. Enfin, si la situation met sa santé en danger immédiat, le collaborateur est en droit d'exercer son droit de retrait.

À quel moment le médecin du travail peut-il formuler des préconisations ?

Le médecin du travail peut émettre des recommandations d'aménagement tout au long du parcours professionnel du salarié, à l'occasion des différentes visites obligatoires auprès de la médecine du travail. Cela permet de s'assurer en permanence que le poste reste adapté à la santé du collaborateur.

Des restrictions médicales peuvent-elles être émises dès l'arrivée dans l'entreprise ?

Oui. Lors de la visite médicale d’embauche (ou visite d'information et de prévention), le professionnel de santé évalue si l'état de santé du nouveau collaborateur est compatible avec le poste visé. Si nécessaire, il peut recommander d'emblée des aménagements pour prévenir tout risque professionnel.

Comment anticiper l'aménagement du poste après un long arrêt de travail ?

Pour faciliter la reprise dans de bonnes conditions, le salarié peut solliciter une visite médicale de préreprise durant l’arrêt de travail. Cela permet au médecin du travail d'évaluer sa situation en amont et de suggérer à l'employeur des préconisations (comme un temps partiel thérapeutique ou une adaptation matérielle) avant même le retour du collaborateur.

Les préconisations peuvent-elles évoluer ?

Absolument. La santé d'un salarié et les exigences de son poste peuvent évoluer. C'est pourquoi, lors de chaque visite médicale périodique, le médecin du travail réévalue la situation. Il peut décider de maintenir, de lever ou de formuler de nouvelles préconisations d'aménagement.

L'employeur doit-il aménager le poste après une grossesse ?

Le retour dans l'entreprise peut parfois nécessiter des adaptations spécifiques (aménagements d'horaires, port de charges, etc.). Ces mesures de protection et préconisations sont évaluées par le médecin lors de la visite médicale après un congé maternité, et l'employeur est tenu de les prendre en compte pour protéger la santé de la jeune mère.

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