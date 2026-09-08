Juliette Boulay es redactora en Payfit y se encarga de la creación de contenidos para el blog sobre nóminas, recursos humanos y derecho laboral. Su gran interés por las letras y el análisis la llevó de una clase preparatoria literaria a un Máster de investigación en Comunicación, antes de especializarse en la gestión de proyectos editoriales. Actualmente, dirige todo el proceso de redacción del blog.