Juliette Boulay
Redactora experta en nóminas
Juliette Boulay es redactora en Payfit y se encarga de la creación de contenidos para el blog sobre nóminas, recursos humanos y derecho laboral. Su gran interés por las letras y el análisis la llevó de una clase preparatoria literaria a un Máster de investigación en Comunicación, antes de especializarse en la gestión de proyectos editoriales. Actualmente, dirige todo el proceso de redacción del blog.
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