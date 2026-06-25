À retenir Un bon nom d’une entreprise doit être original, facile à retenir et en accord avec l’activité et l’identité de marque.

Il existe une différence entre la dénomination sociale et le nom commercial à considérer lors de la création du nom d’entreprise.

Le recours à un générateur IA peut aider à trouver des idées et stimuler la créativité. Avant de déposer ou d’utiliser un nom d’entreprise, il est impératif de vérifier sa disponibilité sur le site de l’INPI.

Vous avez le projet de créer une entreprise , mais vous ne savez pas comment faire pour trouver le nom idéal , à la fois unique et accrocheur ?

Choisir le bon nom d’une société est une étape importante pour un entrepreneur. Il doit être original, mais facilement identifiable pour les futurs clients. Cette appellation doit aussi être en accord avec l’activité, les produits ou les services, tout en reflétant les valeurs et l’identité de la marque.



Comment s’y prendre pour réussir la création du nom d’entreprise ? Un outil d’IA peut-il être une aide pour trouver un nom d’entreprise ? PayFit fait le point.

Quelle différence entre nom commercial et dénomination sociale ?

Quelle différence entre nom commercial et dénomination sociale ?

Avant de se lancer dans la recherche du futur nom de votre entreprise, il est important de comprendre la différence entre nom commercial et dénomination sociale :

la dénomination sociale (ou raison sociale d’une entreprise ) est le nom officiel qui identifie une société sur le plan juridique (SAS, SASU, SARL, SCI, etc.). Il est inscrit dans ses statuts et sur les documents officiels ;

le nom commercial , lui, correspond à l’appellation utilisée pour identifier l’activité par rapport aux concurrents et dans les relations avec les clients (pour la communication, publicité, marketing, site internet, boutique, etc.).

📌 Exemple : la société “Martin Conseil SAS” (dénomination sociale), gérée par Madame Emma Martin, peut exercer sous le nom commercial “EM Consulting”.

💡 Bon à savoir : la dénomination sociale et le nom commercial peuvent être identiques.



⚠️ Attention : un auto-entrepreneur n’a pas de dénomination sociale, si bien que son activité doit porter son patronyme. Il peut toutefois choisir un nom commercial lors de l’ immatriculation de l’entreprise sur le Guichet unique de l’INPI.

Quelques principes pour trouver un bon nom d’entreprise

Un bon nom d’entreprise doit être à la fois :

facile à prononcer et à écrire ;

simple à retenir pour la clientèle (il est conseillé de ne pas dépasser 4 syllabes) ;

clair et lisible sur tous les supports (site web, logo, cartes de visite) ;

adapté au secteur et au positionnement ;

disponible (dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, etc.).

💡 Bon à savoir : concevoir un bon nom peut aussi favoriser le référencement web de l’entreprise sur Internet.

Brainstorming d’idées

Dès la naissance du projet, de nombreux entrepreneurs passent par une séance de brainstorming pour faire jaillir les premières idées.

Cet exercice simple permet de dégager des pistes créatives et percutantes, et de mettre en évidence les options à approfondir et celles à écarter.

Pour cela, il suffit de noter tous les mots-clés liés à :

son secteur d’activité ;

ses valeurs ;

son positionnement sur le marché ;

son service ou ses produits ;

sa clientèle ;

l’émotion ou l’image que l’on souhaite véhiculer, etc.

Au cours de cette phase, il est souvent judicieux de solliciter un avis extérieur (proches, collègues, partenaires, etc.) pour pousser plus loin ses idées et les affiner.

💡 Bon à savoir : la création du nom d’entreprise fait partie des étapes clés du lancement d’une société au même titre que le choix du statut juridique .

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Quel est l’intérêt d’utiliser l’IA pour trouver un nom d’entreprise ?

Les outils d’intelligence artificielle peuvent être d’une aide précieuse pour trouver un nom de société en rapport avec son secteur, son activité ou l’identité de sa marque.

En quelques secondes, ils génèrent des dizaines d’idées à partir des mots-clés renseignés par un utilisateur.

Les propositions d’un générateur IA de noms peuvent :

être une source d’inspiration ;

débloquer la créativité ;

permettre de tester différentes approches en peu de temps.

💡 Bon à savoir : de nombreux générateurs en ligne sont accessibles gratuitement ou offrent un nombre de requêtes limité. Certains logiciels vont plus loin en proposant même l’élaboration d’un logo ou la réservation du nom de domaine en quelques clics.

Généralement, la conception d’un nom de société avec l’IA est simple et rapide :

selon les indications du générateur IA, saisissez les données demandées (description de l’activité, ton souhaité, etc.) ; l’outil analyse ces informations et propose une liste de noms adaptés à vos critères ; sélectionnez un nom parmi les exemples obtenus ou modifiez certains paramètres pour générer de nouvelles suggestions ; répétez l’opération jusqu’à trouver votre nom idéal.

⚠️ Attention : même si un générateur IA propose un nom attractif, cela ne garantit pas qu’il est juridiquement disponible . Des vérifications sont indispensables avant de l’utiliser officiellement.

Il est impératif de s’assurer que le nom d’une entreprise est libre avant de s'en servir pour communiquer ou le déposer officiellement.

Recherche de disponibilité de premier niveau

Pour commencer, une simple recherche sur Internet permet de constater si un nom identique ou proche existe déjà en ligne ou sur les réseaux sociaux.

Cependant, cette démarche reste insuffisante pour attester de sa disponibilité juridique . Tout entrepreneur doit vérifier que le nom de son entreprise n’est pas déjà pris par une autre société immatriculée ou protégé à l’INPI.

Pour cela, il est possible de consulter gratuitement la base DATA INPI pour confirmer si le nom est libre en tant que dénomination sociale, nom commercial ou marque. Ce site regroupe les informations du Registre National des Entreprises (RNE).

💡 Bon à savoir : pour un premier contrôle rapide, vous pouvez aussi utiliser la base Sirene de l’INSEE .

Vérification approfondie sur le site de l’INPI

Pour sécuriser la disponibilité d’un nom d’entreprise , il est recommandé de réaliser une recherche approfondie sur la base de données de l’INPI .

Seule celle-ci permet de détecter les similitudes orthographiques, phonétiques ou intellectuelles avec d’autres marques et sociétés.

⚠️ Attention : si vous lancez votre entreprise sans vérifier au préalable la disponibilité du nom auprès de la base de l’INPI, vous risquez des démarches coûteuses en cas de changement de nom.

Une fois le choix du nom de société validé, n’hésitez pas à vous renseigner sur les différentes aides à la création d’entreprise pour concrétiser votre projet.